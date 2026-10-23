Růst zakázek táhne Lužec. CS-BETON investuje miliony do další výroby

Nynější rozvoj Lužce navazuje na dlouhodobou modernizaci závodu. Od jeho převzetí v roce 2019 investoval CS-BETON v této lokalitě více než 250 milionů korun. V současnosti kromě nové zámečnické dílny pokračuje také v přístavbě výrobní haly – lodi F. Růst závodu se promítá také do zaměstnanosti, kde se běžný počet zaměstnanců pohybuje mezi 95 a 105. „V souvislosti s rostoucím počtem zakázek a rozšiřováním výrobního týmu aktuálně nabíráme další pracovníky. Nové zaměstnance hledáme mimo jiné právě do nové zámečnické dílny,“ uvedla Petra Čopová, jednatelka společnosti CS-BETON.
Nová zámečnická dílna zahrnuje kromě samotné stavby také kompletní strojní vybavení. Její součástí je například hydraulický ohraňovací lis, čtyřválcová hydraulická zakružovačka plechu, sloupová vrtačka, jádrové vrtačky, svařovací stůl a další dílenské vybavení. Vlastní kapacity umožní CS-BETON vyrábět a upravovat větší část forem přímo v závodě. „Růst tržeb v Lužci není jednorázový výkyv, ale výsledek postupného rozšiřování výroby a rostoucí poptávky po řešeních pro infrastrukturní stavby. Další investice proto směřujeme hlavně do kapacit, které nám umožní reagovat rychleji a vyrábět více technických řešení na míru konkrétním projektům,“ říká Marek Matějka, jednatel a obchodní ředitel společnosti CS-BETON
Vlastní formy pro zakázky na míru
U liniových staveb může nové technické zázemí sloužit například k úpravám stávajících výrobních forem nebo k jejich kompletní výrobě podle požadavků konkrétního projektu. Příkladem zakázky, která individuálně vyžadovala úpravu forem podle specifik objednaných trub, je projekt Běchovice – Stoka H, realizovaný v letech 2023 a 2024. CS-BETON pro něj dodával železobetonové kruhové trouby k protlačování s ocelovou manžetou a protlačované trouby s čedičem 360°. „To, že se dokážeme lépe a rychleji přizpůsobit požadavkům projektu, nám otevírá další možnosti zejména u zakázek pro kanalizační a další liniové stavby,“ doplňuje Marek Matějka.
Výrobní program lužeckého závodu dnes tvoří především monolitická kompaktní šachtová dna a skružovina, kruhové a vejčité trouby, systémové šachty a rámové propustky. V posledních letech firma sortiment rozšířila také o železobetonové kruhové trouby určené pro protlačování a speciální ochranné obrubníky. U kanalizačního sortimentu pak přidala speciální obložení kanalizačních šachet polyuretanovou výstelkou STRATO, která zvyšuje jejich odolnost a životnost.
Zdroj: CS-BETON
PROTEXT
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