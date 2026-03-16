Růžová záplava nad Hustopečemi v přímém přenosu: Mandloně právě naplno rozkvetly

Aby se o této dechberoucí podívané mohl na vlastní oči přesvědčit každý, byla nově spuštěna unikátní webová kamera. Kateřina Kopová, zakladatelka Hustopečské Mandlárny, vysvětluje: „Lidé z celé republiky nám každý rok volají a ptají se, jestli už stromy rozkvetly. Každý se teď může z pohodlí domova podívat, že sady už skutečně září růžovobílou barvou, a rovnou si naplánovat cestu k nám na jih.“
Růžovobílá záplava květů na více než osmi stech stromech vytváří dokonalou kulisu pro nadcházející Slavnosti mandloní a vína, které proběhnou už o víkendu 21. až 22. března 2026.
Epicentrem dění se od soboty stane Dukelské náměstí s Mandlovým jarmarkem, Gastrozónou a otevřenými sklepy dvanácti místních vinařství. Kateřina Kopová uzavírá: „Kvetení trvá jen velmi krátce. Zvu všechny návštěvníky, aby tu voňavou nádheru přijeli obdivovat i naživo, ochutnali naši originální Mandlovku a užili si neopakovatelnou atmosféru slavností. Letos jsme navíc pro návštěvníky poskytli z našeho archívu historické fotografie a umístili je na nádvoří renesančního domu U Synků. Je to krásný průřez mandlovou minulostí v Hustopečích. “
Organizátoři jsou připraveni na masivní příliv turistů, včetně velkokapacitních parkovišť. Vjezd k sadům je zakázán. Mandloně v Hustopečích tradičně kvetou 14 dní. Tak neváhejte.
Web kamera: https://www.mandlarna.cz/web-kamera-a-fotogalerie
