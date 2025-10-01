Růžový říjen je tady. Mammacentra Medicon vyzývají ženy k prevenci rakoviny prsu

„Máme jednu z nejhustších sítí screeningových center v Evropě – přes sedmdesát. A stejně ženy často nepřijdou. Bojí se bolesti, záření, nebo mají pocit, že jim stačí ultrazvuk. Ale není to pravda. Jedinou skutečně preventivní metodou je mamografie,“ vysvětluje MUDr. Regina Šírová, vedoucí lékařka Mammacenter Medicon.
Nádor prsu může postihnout ženu v jakémkoliv věku. V České republice mají ženy od 45 let nárok na bezplatné mamografické vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou jednou za dva roky. U mladších žen se standardně používá ultrazvuk – především proto, že mají hustší prsní tkáň, v níž by mamografie nemusela být tak přesná. Ultrazvuk je zároveň bezpečnou, šetrnou a rychle dostupnou metodou, kterou lze rizikové pacientky vyšetřovat i opakovaně.
Zkušená radioložka připomíná, že riziko rakoviny prsu stoupá s věkem, zásadní roli hraje i genetika a životní styl. Kouření, nadměrné pití alkoholu, obezita, nedostatek pohybu či stres riziko významně zvyšují. Naopak pravidelný screening umožňuje zachytit nádory ještě ve stádiu, kdy jsou plně léčitelné.
Technologie v posledních letech prodělaly obrovský posun. Díky digitálním přístrojům, 3D zobrazení a možnosti provést biopsii přímo na místě jsou dnes lékaři schopni odhalit nádory menší než pět milimetrů. „To je neuvěřitelný pokrok – dříve bychom takové pacientky nikdy nezachytili včas,“ dodává MUDr. Šírová.
Součástí Mediconu je také Mammacentrum Budějovická, nejstarší centrum svého druhu v Česku. Právě zde se začal budovat systém screeningu rakoviny prsu, který se později stal základem celonárodního programu. Tradice a dlouholeté zkušenosti tohoto pracoviště dnes představují důležitou záruku kvality péče pro tisíce žen.
Mamodiagnostici v Mammacentrech Medicon navíc kladou důraz nejen na špičkovou technologii, ale i na psychologickou podporu pacientek. „Za roky, co se touto oblastí zabývám, jsem pochopila jedno: vztah mezi pacientem a lékařem, vzájemná důvěra a respekt mohou zásadním způsobem ovlivnit průběh léčby,“ uzavírá MUDr. Šírová.