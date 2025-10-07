Rwanda slaví dokončení projektu Smart Education a spuštění projektu DigiTruck

Oba projekty představují odhodlání Rwandy k digitální transformaci vzdělávacího sektoru a k rozvoji digitálních dovedností rwandského obyvatelstva.
„Dnešní společná oslava není jen formální událostí; je důkazem neochvějného odhodlání Rwandy k inkluzivnímu vzdělávání založenému na využívání technologií. Tyto iniciativy posilují mezinárodní spolupráci, podporují digitální rovnost a přispívají k udržitelnému rozvoji země," uvedl rwandský ministr školství Joseph Nsengimana.
V rámci projektu Smart Education (Chytré vzdělávání) již bylo připojeno 1500 škol k vysokorychlostnímu internetu, zprovozněna dvě špičková datová centra a vytvořeny základy pro samostatnou vzdělávací síť, která má podporovat digitální výuku a vzdělávání po celé zemi.
V souladu s programem vize do roku 2050 (Rwanda Vision 2050) a Národní strategií transformace je tento projekt zaměřen na podporu přeměny Rwandy v celosvětově konkurenceschopnou znalostní ekonomiku. V blízké budoucnosti budou přínosy projektu dále rozšířeny, aby se ještě více zmenšila digitální propast a aby učitelé i studenti mohli využívat nejmodernější technologie.
Tento milník znamená, že téměř 1,5 milionu studentů po celé Rwandě – jak v Kigali, tak v odlehlých venkovských oblastech – má nyní rovný přístup ke kvalitním vzdělávacím zdrojům.
„Student v Kigali se nyní může na dálku podělit o znalosti se spolužáky v Rusizi. To jsou skutečné dopady digitální inkluze: spojuje vzdálené oblasti, odstraňuje překážky a dává každému dítěti příležitost mířit výš," uvedl Jin Jiqing, generální ředitel společnosti Huawei Technologies Rwanda.
Současně s projektem Smart Education spustila společnost Huawei spolu s rwandským ministerstvem informačních a komunikačních technologií a inovací a ministerstvem školství projekt DigiTruck, jehož cílem je poskytovat bezplatné a cílené školení digitálních dovedností znevýhodněným komunitám, zejména mladým lidem mimo školní systém, dívkám a zemědělcům. DigiTruck je mobilní učebna poháněná solární energií, vybavená notebooky, připojením k internetu a digitálními výukovými zařízeními, která může vyjíždět do odlehlých oblastí. Zkušení školitelé tak mohou poskytovat výuku i tam, kde není k dispozici elektřina ani přístup k internetu
„Iniciativy, jako je DigiTruck, představují víc než jen technologii, jsou branou k novým příležitostem, posílení lidí a k budoucnosti Rwandy jako znalostní ekonomiky," uvedl Eraste Rurangwa, státní tajemník rwandského ministerstva informačních a komunikačních technologií a inovací.
V souladu s cílem programu NST2, který předpokládá vyškolení jednoho milionu občanů v digitálních dovednostech, bude projekt DigiTruck putovat všemi třiceti okresy Rwandy a během tří let vyškolí 5000 Rwanďanů.
Dosud poskytly DigiTrucky Huawei TECH4ALL školení více než 17.000 lidem v sedmi zemích, a to v oblasti digitálních dovedností, jako je práce se zařízeními a kancelářským softwarem, podávání žádostí o zaměstnání online, rozvíjení online podnikání či základy programování a robotiky.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2789409/Students__teachers__and_officials_at_the_launch_event_800x500.jpg
