Ryba je zpátky! Do McDonald's se vrací Filet-O-Fish v klasice i s twistem

A to není všechno! Do hry přichází i Fish McWrap – svěží varianta s kousky smažené ryby v tortille, doplněná tatarkou, čedarem, salátem a okurkou. Perfektní volba pro všechny, kteří chtějí do ruky něco lehčího, ale pořád plného chuti.
„Produktové portfolio našich restaurací neustále inovujeme na základě trendů i zpětné vazby od našich zákazníků, tudíž jsme se rozhodli vrátit Filet-O-Fish do nabídky. Věříme, že návrat potěší nejen jeho dlouholeté fanoušky, ale i nové zákazníky, kteří hledají alternativu k tradičním burgerům. Aktuálně se ale jedná o limitku, tudíž, fanoušci této rybí ikony by neměli s návštěvou McDonald's otálet,“ říká Martin Troup, marketingový ředitel McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.
Takže jestli máte chuť na trochu moře uprostřed města, je čas zamířit do Mekáče. Rybí limitka právě začíná!
Limitovaná nabídka Filet-O-Fish, Filet-O-Fish Deluxe i Fish McWrap je na restauracích dostupná od 10. 09. 2025
Zdroj: McDonald's