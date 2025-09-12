Ryba je zpátky! Do McDonald's se vrací Filet-O-Fish v klasice i s twistem

Praha 12. září 2025 (PROTEXT) - Křupavá, šťavnatá a s pořádnou dávkou svěžesti – oblíbená rybí klasika se vrací v McDonald's na menu. Fanoušci Filet-O-Fish se můžou těšit nejen na ikonický burger v původní podobě se smaženým rybím filetem, tatarkou a čedarem, ale i na Filet-O-Fish Deluxe s čerstvým rajčetem a křupavým ledovým salátem.

A to není všechno! Do hry přichází i Fish McWrap – svěží varianta s kousky smažené ryby v tortille, doplněná tatarkou, čedarem, salátem a okurkou. Perfektní volba pro všechny, kteří chtějí do ruky něco lehčího, ale pořád plného chuti.

„Produktové portfolio našich restaurací neustále inovujeme na základě trendů i zpětné vazby od našich zákazníků, tudíž jsme se rozhodli vrátit Filet-O-Fish do nabídky. Věříme, že návrat potěší nejen jeho dlouholeté fanoušky, ale i nové zákazníky, kteří hledají alternativu k tradičním burgerům. Aktuálně se ale jedná o limitku, tudíž, fanoušci této rybí ikony by neměli s návštěvou McDonald's otálet,“ říká Martin Troup, marketingový ředitel McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.

Takže jestli máte chuť na trochu moře uprostřed města, je čas zamířit do Mekáče. Rybí limitka právě začíná!

Limitovaná nabídka Filet-O-Fish, Filet-O-Fish Deluxe i Fish McWrap je na restauracích dostupná od 10. 09. 2025

 

Zdroj: McDonald's

 

