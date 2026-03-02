Rychlá platba do zahraničí? Ano – ale víte, co opravdu rozhoduje?

SEPA platby dnes představují standardní způsob, jak rychle a efektivně posílat peníze v eurech napříč Evropou. Přesto se v praxi ukazuje, že výsledná cena převodu se může výrazně lišit podle zvoleného poskytovatele. Nejde přitom o samotný poplatek za SEPA platbu, ale především o kurz, transparentnost podmínek a dostupnost odborné podpory.
Stejný převod, rozdílný výsledek
„SEPA převod může vypadat technicky u všech poskytovatelů stejně. Rozdíl je v tom, jak je celý proces nastaven. Zatímco banky často pracují s pevně danými kurzy a širším kurzovým rozpětím, nebankovní platební instituce mají větší flexibilitu a mohou reagovat na aktuální tržní vývoj. Jednou z těchto nebankovních společností je Exchange s.r.o., která působí na českém devizovém trhu více než 25 let a funguje jako licencovaná nebankovní platební institucí pod dohledem ČNB.
Kurzové rozpětí jako klíčový faktor ceny
Právě velikost kurzového rozpětí (spreadu) rozhoduje o tom, kolik klient ve skutečnosti zaplatí. Zatímco banky pracují s relativně širokým kurzovým rozpětím, Exchange s.r.o. dlouhodobě drží spread v řádu jednotek haléřů. Díky tomu může nabídnout výrazně výhodnější směnný kurz bez dalších skrytých poplatků..
Modelový příklad:
Typickým příkladem může být převod 20.000 EUR obchodnímu partnerovi v EU. Klient sice za převod nezaplatí přímo, ale při této částce může již rozdíl 5 haléřů v kurzu mezi bankou a devizovou společností znamenat úsporu tisíce korun, aniž by se změnila lhůta vypořádání nebo bezpečnosti převodu.
Transparentní podmínky a lidský přístup
Exchange s.r.o. staví své služby na transparentnosti a osobním přístupu. „Klienti si mohou kdykoli porovnat aktuální devizové kurzy s jinými bankami prostřednictvím online kalkulátoru a mají možnost nejvýhodnější proces převodu konzultovat s konkrétním specialistou na bezplatné telefonické podpoře. Předem přesně vědí, za jaký kurz směňují a jak směna proběhne. Následnou SEPA platbu mohou provést u Exchange s.r.o. od objemu 50 000 Kč s nulovým poplatkem a bez nutnosti vedení devizového účtu. Klient zadává pouze úhradu v českých korunách na český účet devizové společnosti, která provede směnu dohodnutým kurzem a převod z devizového účtu na devizový účet příjemce,“ vysvětluje obchodník devizové společnosti.
Na společnost Exchange s.r.o. se mohou kdykoliv obrátit firmy, podnikatelé i fyzické osoby při řešení jednorázových i pravidelných zahraničních plateb a bezhotovostních převodů v cizích měnách. Exchange s.r.o. zároveň představuje efektivní alternativu ke klasickým bankovním službám.
Informované rozhodnutí šetří peníze
Právě možnost konzultovat konkrétní převod a znát podmínky předem je pro mnoho firem i jednotlivců rozhodujícím faktorem.
Zahraniční platby nejsou složité – pokud klient ví, na co se zaměřit a na koho se obrátit. Při zvolení správného poskytovatele a správném nastavení, mohou být rychlé, přehledné a především ekonomicky smysluplné.
Více informací o postupu, možnostech devizových plateb a především výhodnějších SEPA plateb najdete na www.exchange.cz/devizy
Zdroj: Exchange s.r.o.