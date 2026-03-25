Rychlé a zábavné Velikonoce v prodejnách Tesco: nakoupeno během 15 minut

„Jsem hrdý na šíři i kvalitu našeho velikonočního sortimentu. V jedné prodejně si vybere každý – od dekorací a drobností pro koledníky po tradiční pečivo a prémiové speciality. Chceme, aby zákazníci v Tesco snadno a za férové ceny našli vše, co k Velikonocům patří. Pro ty, kteří preferují nákupy z domova máme velikonoční nabídku i na Tesco Online nákupy,“ říká Pavol Halász, produktový ředitel Tesco Stores ČR.
Pekárny Tesco rychlé řešení pro sváteční stůl
Kdo nechce trávit večer u trouby, může se spolehnout na pekárny Tesco. Velikonoční beránek, jidáše i mazanec jsou čerstvě upečené a připravené k okamžitému servírování, je to jednodušší a často i chutnější varianta než domácí pokusy na poslední chvíli. Navíc Tesco nabízí i sezonní novinky jako Red Velvet a karamelový beránek nebo plněný vanilkovo-jahodový zajíček.
Velikonoční výběr je letos rekordní: 178 druhů dobrot napříč kategoriemi a meziročně o 50 % širší portfolio privátních značek. Na své si přijdou i zákazníci s omezeními, pro které máme Free From sladkosti bez lepku a laktózy.
Tesco Online Nákupy z pohodlí domova
Pokud se nehodí přijít osobně, lze vybrat z pohodlí domova online za ceny jako v hypermarketu. K dispozici je více než 17 000 produktů, Klikni & vyzvedni zdarma od 23. 3. do 5. 4. a doprava zdarma nad 1 500 Kč. O svátcích se doručuje mimo pondělí.
V průběhu svátků budou prodejny Tesco otevřeny v pátek, sobotu a neděli dle standardu. Prodejny s prodlouženým provozem budou mít v neděli 5. 4. otevřeno do 23:00, v pondělí 6. 4. zůstávají velké obchody uzavřeny. Výjimkou jsou čerpací stanice, které na Velikonoční pondělí obslouží zákazníky od 9:00 do 17:00.