Rychlé půjčky lákají. Téměř polovina dlužníků se ale dostane do dluhové spirály, ukazuje Index nebankovních úvěrů NeplatUroky.cz

Polovina respondentů si dokáže představit, že si znovu vezme úvěr. Za hlavní důvody pro volbu nebankovních firem uvádějí především rychlost schválení (49 %), možnost půjčit si malou částku (35 %) a skutečnost, že jim banka už nepůjčí. Z vysokoškolsky vzdělaných si u nebankovních společností půjčilo jen 10 % a 90 % jim vůbec nevěří.
Téměř polovina klientů nebankovních společností narazila při splácení na komplikace nebo nečekané problémy. Nejčastějšími potížemi jsou nutnost splácet jeden úvěr dalším úvěrem, vysoké úroky a sankce za prodlení, dále nečekané výdaje či exekuce. Většina dlužníků hledala pomoc u rodiny nebo přátel. Přímo na finančního arbitra se obrátilo pouhé 1 % z nich.
„Většina klientů k nám přichází, až když je situace kritická. Často vůbec netuší, že smlouva obsahuje skryté poplatky nebo že úroková sazba porušuje zákon,“ říká Vladimír Rajf z advokátní kanceláře Krejčí, Rajf & partneři. „I tam, kde už dlužník ztrácí naději, je možné získat zpět část úroků a výrazně snížit dluh. Téměř polovinu případů dokážeme vyřešit bez podání k Finančnímu arbitrovi, který má z pohledu dohledu velmi významnou roli,“ doplňuje Vladimír Rajf.
Finanční gramotnost pod drobnohledem
Výzkum odhalil alarmující mezery ve finanční gramotnosti respondentů. Zatímco většina přesně ví, co znamená exekuce, lichva či úroková sazba, jen 39 % chápe pojem RPSN a 41 % zná pojem dluhová spirála. Čtvrtina respondentů vůbec netuší, co RPSN znamená, a více než třetina jen přibližně. Lidé sice označují vysoké úroky a lichvu za největší rizika (69 %), ale nedokážou správně vyhodnotit skutečnou cenu půjčky a často podceňují skryté poplatky. Polovina dotázaných považuje vysoké RPSN, dluhovou spirálu a exekuci za reálnou hrozbu, přesto jim chybí základní znalosti.
Osobní finance: rezervy, rozpočet i limity
Dvě třetiny dotazovaných si pořizují jen to, na co mají peníze. U těch, kteří zvažují další úvěr, to platí jen pro 59 %. Téměř polovina lidí (49 %) raději déle šetří, než by si půjčila, ale pouze 47 % si vytváří finanční rezervu. Čtyři z deseti respondentů evidují své příjmy a výdaje a sledují rozpočet. Asi třetina před uzavřením půjčky nebo výběrem spořicího produktu porovnává nabídky na trhu, stejný podíl si stanovuje limity pro jednotlivé kategorie jako bydlení, jídlo či volný čas.
Jako poslední možnost označuje nebankovní půjčku pouze 27 % respondentů. Jen pětina se aktivně vzdělává v oblasti financí nebo má dlouhodobé finanční cíle, a 21 % investuje. Naopak 7 % přiznává, že si museli půjčit na splacení předchozího úvěru. Tyto údaje ukazují, že ačkoli mnozí hospodaří opatrně, jen malá část systematicky plánuje budoucnost či se vzdělává. „Vytvořit si rezervu a sledovat rodinný rozpočet by mělo být základem. Bez toho se lidé snadno stanou závislými na drahých krátkodobých půjčkách,“ upozorňuje Vladimír Rajf.
Projekt NeplatUroky.cz proto klade důraz také na osvětu. Připravil proto pravidelný Index NeplatUroky.cz, který bude na roční bázi mapovat rizika spojená s nebankovními úvěry a související finanční gramotnost. „Cílem je nejen pomoci lidem vymanit se z dluhové spirály, ale také zvýšit jejich znalosti, aby se do problémů vůbec nedostali,“ doplňuje Vladimír Rajf.
NeplatUroky.cz apeluje na veřejnost, aby před podpisem smlouvy zjišťovala celkovou cenu půjčky (včetně poplatků), ověřila si poskytovatele a zvážila, zda bude schopna nebankovní úvěr splácet. Pokud se lidé přeci jen dostanou do problémů, nemusí na to zůstat sami – na webu NeplatUroky.cz mohou nahrát smlouvu k bezplatnému posouzení. „Každý má právo na férové podmínky. Nebankovní trh však ukazuje, že bez patřičné osvěty se bude počet lidí v exekuci zvyšovat,“ uzavírá Vladimír Rajf.
O Indexu NeplatUroky.cz
Pro projekt NeplatUroky.cz jej realizovalo BEHAVIO. Kvantitativní výzkum, forma dotazování CAWI. Sběr dat 1H 2025, 700 lidí, reprezentativní vzorek online populaci lidí s nižším příjmem (s příjmy do 17 tisíc korun čistého na osobu v domácnosti).
Zdroj: Echo PR