Rychlobruslař Metoděj Jílek vstupuje do elitní party Tipsportu

Cesta Metoděje Jílka na vrchol nebyla žádnou zkratkou. Kombinace talentu, disciplíny a profesionálního přístupu ho vynesla až na nejvyšší stupeň při olympijských hrách. Růst krok za krokem s jasným cílem je jedním z důvodů, proč si ho Tipsport vybral.
„Přestože je Metoděj jako zástupce nové generace českých sportovců teprve na startu své kariéry, už teď je olympijským vítězem. Líbí se nám jeho profesionalita. Uvědomuje si nutnost neustále na sobě pracovat ve všech směrech. Věříme, že jsme na startu velmi úspěšné a dlouhodobé spolupráce,“ říká vedoucí sponzoringu společnosti Tipsport Martin Ptáčník.
Autenticita a výkon
Partnerství ale není jen o výsledcích na ledě. Tipsport dlouhodobě podporuje výrazné osobnosti českého sportu jako jsou Ester Ledecká, David Pastrňák a další. A nově i nejlepšího tuzemského fotbalistu za rok 2025 Pavla Šulce. Spolupráce s Metodějem Jílkem je součástí širší strategie spojovat značku s autentickými příběhy, výkony a hodnotami, které přesahují samotný sport.
„Těší mě, že se společnost Tipsport rozhodla podpořit moji kariéru a zahrnout mě do výjimečné skupiny sportovců. Partnerství s tak silnou firmou poskytuje velký klid pro moji sportovní přípravu. Společně můžeme dosáhnout na další výjimečné výsledky,“ komentuje podpis smlouvy Metoděj Jílek.
Rychlobruslení v Česku patří mezi nejúspěšnější zimní sporty, přesto stále bojuje o širší pozornost veřejnosti. I proto chce Tipsport prostřednictvím tohoto partnerství přispět k jeho větší popularizaci. Metoděj Jílek jako mladý, autentický sportovec s přirozeným dosahem na sociálních sítích představuje výborný most k nové generaci fanoušků.
Atraktivní obsah pro fanoušky i média
Součástí spolupráce bude také důraz na obsah a přiblížení zákulisí vrcholového sportu. Fanoušci se mohou těšit na autentické pohledy do přípravy i závodního života prostřednictvím YouTube kanálu a dalších digitálních platforem. Cílem je ukázat sport nejen jako výsledek na tabuli, ale jako každodenní proces plný detailů, emocí i tvrdé práce.
„Metoděje tenhle formát baví a je to pro něj přirozený způsob, jak sdílet, co dělá. Vlogy a obsah na digitálních platformách vnímáme jako nový směr, který umožňuje ukázat vrcholový sport z jiné perspektivy. I v tomto kontextu je Tipsport pro Metoděje silným partnerem, který mu vytváří prostor, aby mohl přidat další výrazné úspěchy,“ doplňuje Jan Koukal, CAO agentury Sportegy, která Jílka zastupuje.
Rychlá cesta na vrchol
Olympijský vítěz z desetikilometrové distance na hrách v Miláně 2026 se na sportovní scéně prosazuje postupně, s pokorou a systematickou prací. Rodák z Prahy získal šest zlatých medailí z mistrovství Evropy juniorů, z mistrovství světa juniorů má o jeden titul méně. V sezoně 2025 se stal světovým šampionem juniorů v hromadném závodě a na pětikilometrové distanci a na seniorském mistrovství světa vybojoval bronz. Vrchol dosavadní kariéry přišel letos v únoru, kdy na olympijských hrách v Miláně vydřel nejprve stříbro v závodě na pět kilometrů a následně zlato z bitvy na deset kilometrů. Na konci sezony oslavil stříbro na mistrovství světa ve víceboji, jako bonus pak přidal triumf v absolutním hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích.
Od prvních juniorských startů až po vstup mezi elitu si vybudoval pověst závodníka, který dokáže posouvat vlastní limity. Jeho výkony v posledních sezónách potvrzují, že může být jedním z hlavních tahounů českého rychlobruslení v následujících letech. Současně dbá na vzdělání. Úspěšně odmaturoval na gymnáziu a teď studuje obor kondiční trenér na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
Zdroj: Tipsport
