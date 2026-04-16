Rychlobruslař Metoděj Jílek vstupuje do elitní party Tipsportu

  9:59
Praha 16. dubna 2026 (PROTEXT) - V českém sportu se rodí další silný příběh. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek, jedna z nejvýraznějších tváří nastupující sportovní generace, uzavřel partnerství se společností Tipsport. Spojení olympijského šampiona ze závodu na 10 kilometrů a silného hráče na trhu symbolizuje podporu individuální kariéry, ale také snahu přiblížit rychlobruslení širší veřejnosti – především mladé generaci.

Cesta Metoděje Jílka na vrchol nebyla žádnou zkratkou. Kombinace talentu, disciplíny a profesionálního přístupu ho vynesla až na nejvyšší stupeň při olympijských hrách. Růst krok za krokem s jasným cílem je jedním z důvodů, proč si ho Tipsport vybral.

„Přestože je Metoděj jako zástupce nové generace českých sportovců teprve na startu své kariéry, už teď je olympijským vítězem. Líbí se nám jeho profesionalita. Uvědomuje si nutnost neustále na sobě pracovat ve všech směrech. Věříme, že jsme na startu velmi úspěšné a dlouhodobé spolupráce,“ říká vedoucí sponzoringu společnosti Tipsport Martin Ptáčník.

Autenticita a výkon

Partnerství ale není jen o výsledcích na ledě. Tipsport dlouhodobě podporuje výrazné osobnosti českého sportu jako jsou Ester Ledecká, David Pastrňák a další. A nově i nejlepšího tuzemského fotbalistu za rok 2025 Pavla Šulce. Spolupráce s Metodějem Jílkem je součástí širší strategie spojovat značku s autentickými příběhy, výkony a hodnotami, které přesahují samotný sport.

„Těší mě, že se společnost Tipsport rozhodla podpořit moji kariéru a zahrnout mě do výjimečné skupiny sportovců. Partnerství s tak silnou firmou poskytuje velký klid pro moji sportovní přípravu. Společně můžeme dosáhnout na další výjimečné výsledky,“ komentuje podpis smlouvy Metoděj Jílek.

Rychlobruslení v Česku patří mezi nejúspěšnější zimní sporty, přesto stále bojuje o širší pozornost veřejnosti. I proto chce Tipsport prostřednictvím tohoto partnerství přispět k jeho větší popularizaci. Metoděj Jílek jako mladý, autentický sportovec s přirozeným dosahem na sociálních sítích představuje výborný most k nové generaci fanoušků.

Atraktivní obsah pro fanoušky i média

Součástí spolupráce bude také důraz na obsah a přiblížení zákulisí vrcholového sportu. Fanoušci se mohou těšit na autentické pohledy do přípravy i závodního života prostřednictvím YouTube kanálu a dalších digitálních platforem. Cílem je ukázat sport nejen jako výsledek na tabuli, ale jako každodenní proces plný detailů, emocí i tvrdé práce.

„Metoděje tenhle formát baví a je to pro něj přirozený způsob, jak sdílet, co dělá. Vlogy a obsah na digitálních platformách vnímáme jako nový směr, který umožňuje ukázat vrcholový sport z jiné perspektivy. I v tomto kontextu je Tipsport pro Metoděje silným partnerem, který mu vytváří prostor, aby mohl přidat další výrazné úspěchy,“ doplňuje Jan Koukal, CAO agentury Sportegy, která Jílka zastupuje.

Rychlá cesta na vrchol

Olympijský vítěz z desetikilometrové distance na hrách v Miláně 2026 se na sportovní scéně prosazuje postupně, s pokorou a systematickou prací. Rodák z Prahy získal šest zlatých medailí z mistrovství Evropy juniorů, z mistrovství světa juniorů má o jeden titul méně. V sezoně 2025 se stal světovým šampionem juniorů v hromadném závodě a na pětikilometrové distanci a na seniorském mistrovství světa vybojoval bronz. Vrchol dosavadní kariéry přišel letos v únoru, kdy na olympijských hrách v Miláně vydřel nejprve stříbro v závodě na pět kilometrů a následně zlato z bitvy na deset kilometrů. Na konci sezony oslavil stříbro na mistrovství světa ve víceboji, jako bonus pak přidal triumf v absolutním hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích.

Od prvních juniorských startů až po vstup mezi elitu si vybudoval pověst závodníka, který dokáže posouvat vlastní limity. Jeho výkony v posledních sezónách potvrzují, že může být jedním z hlavních tahounů českého rychlobruslení v následujících letech. Současně dbá na vzdělání. Úspěšně odmaturoval na gymnáziu a teď studuje obor kondiční trenér na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

 

Zdroj: Tipsport

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Olomouc spustila AI asistenta, pomůže lidem s informacemi o městě i poplatky

ilustrační snímek

Olomoucký magistrát zprovoznil virtuálního asistenta založeného na umělé inteligenci (AI), který lidem pomůže s orientací v informacích o městě, úhradou...

16. dubna 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Přerovské cyklobusy opět zamíří na sedlo Bumbálka, startují 6. června

ilustrační snímek

Přerov znovu vypraví cyklobusy na beskydské horské sedlo Bumbálka na hranicích se Slovenskem. Spoje budou jezdit mezi Přerovem a Bumbálkou čtyři měsíce, první...

16. dubna 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Longevity a vědomý pohyb. Form Factory rozšiřuje nabídku o Pilates Reformer

16. dubna 2026

Atmosféra i příběh. Zážitkovou prohlídkou roubeného kostela provází herec Plesl

Zážitková prohlídka dřevěného kostela sv. Mikuláše v hradeckých Jiráskových...

V dřevěném kostele sv. Mikuláše ze 17. století v královéhradeckých Jiráskových sadech otevřeli zážitkovou audiovizuální prohlídku Divotvornosti. Přibližuje bohatou historii této pozoruhodné památky....

16. dubna 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

16. dubna 2026  10:35

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění tramvajové...

16. dubna 2026  10:33

Historické tramvaje, atrakce i jízdy zdarma. Otevření mostu láká na pestrý program

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Do otevření nového mostu přes Vltavu v Praze zbývají už jen hodiny. Páteční slavnost na Dvoreckém mostě se uskuteční v rámci Světového dne veřejné dopravy a doprovodí ji akce napříč celým regionem....

16. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

16. dubna 2026  10:28

Soud prodloužil vazbu Jiřikovskému z bitcoinové kauzy, nově mu hrozí až 30 let

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Městský soud v Brně ve čtvrtek rozhodl o setrvání obviněného Tomáše Jiřikovského ve vazbě. Za mřížemi je břeclavský programátor od srpna minulého roku, policie ho stíhá v souvislosti s bitcoinovou...

16. dubna 2026  7:32,  aktualizováno  10:12

Co se slaví 1. května? Svátek práce, tradice lásky a jaká bude otevírací doba obchodů

Líbání pod třešní

První květen připomíná historický boj za práva pracujících, zároveň je v našich končinách spojený i s tradicemi lásky a prvomájovým polibkem. Jaké jsou kořeny Svátku práce, jak se slaví u nás i ve...

16. dubna 2026  10:10

Šance pro malé obce - komplexní box za zlomek ceny

16. dubna 2026

