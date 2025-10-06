Rychlost sjednání i stabilita ceny na dva roky. Zákazníci oceňují online produkt společnosti E.ON

Praha 6. října 2025 (PROTEXT) - Rychlé a jednoduché sjednání přes webové stránky a hlavně jistota ceny za dodávku elektrické energie na dva roky. Produkty s dvouletou fixací patří aktuálně k preferovaným volbám zákazníků, kteří přichází ke společnosti E.ON. Mohou být volbou i pro ty, kteří se ocitli v režimu dodavatele poslední instance kvůli ukončení činnosti jejich původního dodavatele. V takové chvíli je pro zákazníky důležité jednat rychle a získat klid kvůli jistotě dodávek i cenám elektrické energie.

Společnost E.ON si v poslední době vybrali jako svého dodavatele elektrické energie desetitisíce nových klientů, kteří hledají stabilního dodavatele elektrické energie, který jim nabídne férové podmínky. „Víme, že změna dodavatele může být pro zákazníky stresující. Proto jsme připraveni jim celý proces co nejvíce usnadnit. Nabízíme jednoduchý přechod, férové podmínky a jistotu, že se o ně postaráme,“ říká Jan Homolka, vedoucí oddělení digitální akvizice společnosti E.ON Energie.

Online sjednání šetří čas

E.ON od září snížil ceny energií pro více než 800 000 zákazníků, kteří měli nefixované ceny. Ti tak platí za 1 MWh dodávky o 10% méně, než platili do té doby. Stejně tak během léta a září připravil i nové produkty s fixovanou cenou elektrické energie.

Jedním z preferovaných produktů je Elektřina Online Pro. Smlouvu lze uzavřít online během několika minut, bez nutnosti návštěvy pobočky nebo složitého papírování. Produkt nabízí výhodné ceny na dva roky a jistotu dodávek od jednoho z největších a nejstabilnějších dodavatelů energií v Česku. Kromě Elektřiny Online Pro nabízí E.ON i další produkty v elektřině i plynu. Zákazníci si tak mohou vybrat řešení, které nejlépe odpovídá jejich potřebám.

Co dělat, pokud dodavatel ukončil činnost?

V závěru minulého týdne oznámil ukončení činnosti dodavatel elektrické energie i plynu AZ Energies. Jeho zákazníci se tak ocitli v režimu DPI u příslušného dodavatele na omezenou dobu. I proto by neměli dlouho otálet a měli by si najít nového standardního dodavatele. 

V E.ONu máme s podobnými situacemi bohaté zkušenosti. Při pádu Bohemia Energy v roce 2021 jsme se dokázali postarat o více než 200 000 zákazníků v režimu DPI. Díky silnému zázemí a férovému i kvalitnímu zákaznickému servisu si nás pak lidé vybrali i jako svého standardního dodavatele,“ dodává Jan Homolka.

Pokud budou chtít zákazníci přejít k E.ONu, ideálně tak mohou udělat přes webové stránky společnosti na adrese: Přejděte k E.ONu – Získejte vstupní bonus a další benefity | E.ON nebo také mohou kontakt operátora na telefonu 800 773322.

 

 

Zdroj: E.ON

 

 

