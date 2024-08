Rytmy Irska v říjnové show plné živé hudby, stepu a tance. RHYTHM OF THE DANCE – to nejlepší z Irska v Praze a Ostravě!

Rhythm of the Dance baví diváky po celém světě více než 25 let. Irské tance, a především fenomenální stepařské umění patří do irské kultury i v současnosti. Autentická show přenese diváky jak do dnešních uliček Dublinu, tak k tajemným mohylám dávných druidů.

„Češi mají irskou kulturu a tanec rádi a loňské vystoupení Rhythm of the Dance sklidilo veliký úspěch. Proto jsme se rozhodli přivézt jim tuto tradiční irskou show znova, ale s novým programem. Rhythm of the Dance patří mezi nejstarší irské soubory a projeli doslova celý svět. Skvělé je, že celá show je LIVE, žádný playback, reální tanečníci, stepaři, zpěváci a hudebníci přímo na pódiu, prostě se na chvíli ocitneme v Irsku,“ říká Květa Havelková, mluvčí společnosti JVS.

Kromě špičkových tanečníků se na pódiu objeví také zpěváci a hudebníci s tradičními nástroji. Pro irskou hudbu, vycházející z keltské kultury, jsou typické dudy, housle, píšťala, akordeon a bodhrán, tradiční irský rámový buben. To vše diváci na Rhythm of the Dance zažijí.

„Irská kultura je celosvětově oblíbená a rozšířená – vezměte si, že většina zemí slaví Den svatého Patrika nebo má irský bar. Díky Rhythm of the Dance můžeme divákům předvést to pravé Irsko v živé show, která zůstává zároveň věrná tradici irské hudby a tance, a přitom přináší i vlastní styl s moderním nádechem,“ popisuje James Greenan, tanečník, stepař, umělecký ředitel a také choreograf souboru.

Právě na novinky, které show letos předvede, se těší například herečka Lucie Benešová, která Rhythm Of The Dance navštívila již loni a ani letos si ho nenechá ujít. Spolu s kolegyní Lucií Zedníčkovou a fitness trenérkou Hankou Kynychovou, si díky hlavnímu choreografovi souboru Jamesovi Greenanovi vyzkoušely základní kroky irských tanců. Dámy přiznaly, že udržet tempo a rytmus je velmi náročné. Hanka Kynychová, která má pohyb díky své práci v krvi, se však těší, jak na říjnové show Rhythm Of The Dance pro změnu načerpá energii, kterou k divákům vyšlou právě profesionální tanečníci a stepaři.

„Irské tance jsou velmi fyzicky náročné, i když profesionální tanečníci, kteří trénují denně, to samozřejmě vnímají jinak než někdo, kdo se je teprve učí. To, co miluji na každém představení, je propojení s diváky a energii, která se nám vrací z hlediště – je to často až elektrizující zážitek,“ těší se na Česko-slovenské turné tanečník a choreograf James Greenan.

Součástí představení je také provedení sean-nós, což je forma tradičního irského zpěvu bez hudebního doprovodu. V případě tance se improvizuje na rytmus zpěvu a dochází tak k elektrizujícímu živému propojení. Diváci se tedy mají na co těšit.

Rhythm Of The Dance – zažijte pravé Irsko s živým hudebním doprovodem a tanečníky!

2. 10. Gong Ostrava

3.10. Gopass arena Bratislava

5.10. Kongresové centrum Praha

Vstupenky v síti Ticketportal.cz

Zdroj: JVS Group

