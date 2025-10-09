S čím přichází Svaz měst a obcí ČR na novou vládu ohledně rozpočtu 2026?

„Na potřebě navýšit příspěvek na výkon státní správy se shodují všechny kompetentní orgány. Obce i kraje potřebují prostředky, aby mohly zajistit nové agendy, které si u nich stát objednává, například kontaktní místa pro bydlení a udržet tak kvalitu služeb pro občany,“ uvedl předseda SMO ČR František Lukl.
Ministerstvo pro místní rozvoj již dříve navrhovalo navýšení příspěvku na nové úřady pro bydlení o více než 347 milionů korun pro obce a 52 milionů korun pro kraje, avšak tyto částky se v návrhu rozpočtu na rok 2026 zatím neobjevily. Svaz proto očekává, že nová vláda tento krok podpoří a umožní obcím plnit zákonné povinnosti bez omezení.
SMO ČR zároveň zdůrazňuje význam národních dotačních programů, které jsou pro menší obce nezbytné. „Bez nich se řada obcí neobejde – právě díky nim mohou financovat opravy škol, infrastruktury, chodníků nebo veřejných prostor,“ zdůrazňuje místopředseda SMO ČR Pavel Drahovzal.
„Součástí podpory státu musí být je i financování sportovních aktivit prostřednictvím Národní sportovní agentury (NSA), které přispívají k rozvoji a zdravému životu místní komunity,“ připomíná Zdeněk Pištora, další z místopředsedů Svazu.
„Obce stojí v první linii každodenní správy a rozvoje regionů. Nová vláda musí být naším partnerem a zajistit, aby samosprávy měly odpovídající prostředky na výkon své práce a na rozvoj místních komunit, proto budeme v nejbližších dnech iniciovat schůzku s představiteli nové vlády,“ doplňuje František Lukl, předseda Svazu.
O Svazu měst a obcí ČR:
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje přes 2800 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8,5 milionu obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na Facebooku.
Kontakt:
Alexandra Kocková
zástupce komunikace SMO ČR
e-mail: kockova@smocr.cz