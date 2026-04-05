S knížkou do života v Ostravě devátým rokem

Ostrava 5. dubna 2026 (PROTEXT) - Ostrava náleží mezi první města, která se již v roce 2018 zapojila do projektu S knížkou do života - Bookstart, když vznikla česká varieta mezinárodního programu. Devátým rokem tak v rámci tohoto zdařilého projektu Knihovna města Ostravy inspiruje ke čtení rodiny nejmladších obyvatel města. Projekt S knížkou do života - Bookstart nabízí dvě čtenářské sady pro nejmenší. Knihovna ale sady doplňuje též celou řadou aktivit pro nejmladší čtenáře a jejich rodiče, podněcujících ke čtení od dětství a zve k jejím komunitním aktivitám. Zájemci mohou navštěvovat některý z 24 klubů Knihovny města Ostravy pro nejmenší děti a jejich rodiče. Činnost těchto klubů cílí k získání čtenářských návyků, podporuje rodiny a vícegenerační spolupráci.

"Knihy, ty nekonečné prameny poznání a vědění, nabízí svému čtenáři neomezené možnosti. Pokud se nám podaří ukázat dítěti cestu ke čtení, po které pak v průběhu života kráčí, vložíme mu do vínku zásadní a nezastupitelnou schopnost. Čím dříve tedy se čtením začneme, tím lépe. Jedním z městem podporovaných projektů je proto i oblíbený program S knížkou do života, rozvíjející čtenářskou gramotnost, představivost i kreativitu dětí, zlepšujícím jeho jazykové dovednosti, podněcujícím myšlení, procvičujícím soustředění i pozornost. Díky čtení děti objeví příběhy a jejich prostřednictvím pak mohou prožívat s jejich hrdiny mnohé příhody, čtení tak přispívá k empatii i emoční inteligenci, posiluje sociální dovednosti. Výčet benefitů čtení by byl vskutku dlouhý," konstatuje primátor města Jan Dohnal.

Čtenářské sady S knížkou do života - Bookstart lze připomenout podrobněji. Obsahují mimo jiné autorské leporelo vytvořené speciálně pro tento projekt etablovanými autory, metodické pomůcky pro rodiče, aktuální seznamy doporučených knih pro společné čtení, tvořivé hry, ale také poukaz na registraci dítěte do knihovny. "Pokud rodiče s dítětem pozvánku do knihovny přijmou, mohou se těšit nejen na prostor plný knih pro děti i rodiče, ale také na navazující aktivity, zajímavé akce, informační, referenční a konzultační služby k čtenářství a literatuře pro děti, besedy a mnoho dalšího. Knihovna těmito aktivitami a předáním bezplatného čtenářského průkazu pro dítě přispívá k odstraňování bariér při přístupu ke čtení a k dostupnosti služeb veřejné knihovny. Navíc dítě společně s projektem roste a pro děti starší tří let, nebo pro nově zapojené takto staré děti jsou sady přizpůsobeny jeho pokrokům v čtenářské oblasti," uvádí Petr Zlámal, projektový manažer Knihovny města Ostravy.

Město Ostrava projekt S knížkou do života - Bookstart finančně podporuje dlouhodobě, například v loňském roce byl program podpořen částkou 190.000 korun. Ročně zamíří do ostravských rodin k nejmladším obyvatelům 1200 - 1500 čtenářských sad. "Čtenářská gramotnost dětí je klíčová, město podporuje i řadu dalších projektů, budujících lásku dětí ke knihám. Dlouhodobě proto podporujeme rozličné aktivity související s dětským čtenářstvím, ať už jde o velmi hezké školní projekty, besedy, čtenářské dílny, školní knihovny, tak knížky pro ostravské prvňáčky, které od roku 2023 dostávají žáci našich prvních tříd. První tuto knížku jsme pokřtili již v roce 2023 a dostala název Nevšední den knihovnice Květy," uzavírá Jan Dohnal, primátor města. První čtenářskou sadu S knížkou do života - Bookstart v novém roce již tradičně obdrží rodina prvního dítěte narozeného v Ostravě z rukou primátora města. Více v odkazu https://1url.cz/Mew5C.

 

Zdroj: Magistrát města Ostravy

 

www.ostrava.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

