S koncem školního roku školy ztrácí kontakt s absolventy a tím i vazby na praxi

Podle národního absolventského systému ABSOLVENTI.cz přitom mohou absolventi školám dlouhodobě pomáhat například s mentoringem studentů, propojením s praxí, networkingem nebo budováním prestiže školy.
„Absolventi mohou být mentory studentů, partnery pro odbornou praxi i ambasadory školy. Pokud ale škola po odchodu studentů kontakt s nimi neudržuje, tento potenciál postupně mizí,“ uvedl zakladatel systému ABSOLVENTI.cz Michal Novák.
V zahraničí jsou podle něj alumni systémy běžnou součástí fungování škol a slouží k propojení studentů s praxí, mentoringu, networkingu i fundraisingu.
Podle organizace CASE (Council for Advancement and Support of Education), která sleduje fundraising a vztahy s absolventy na vzdělávacích institucích po celém světě, získaly americké vysoké školy ve fiskálním roce 2025 z dobrovolných příspěvků rekordních 78,8 miliardy dolarů. Významnou část tvořily právě příspěvky absolventů.
„Zahraniční školy nepracují s absolventy jen ve chvíli, kdy potřebují podporu. Dlouhodobě budují komunitu, mentoring, networking i propojení studentů s praxí. Dary a partnerství jsou pak přirozeným výsledkem tohoto vztahu,“ doplnil Novák.
Podle ABSOLVENTI.cz význam práce s absolventy poroste i v Česku, a to zejména kvůli demografickému poklesu, konkurenci mezi školami a většímu důrazu na propojení vzdělávání s pracovním trhem.
„Ve světě školy stále častěji vnímají studium jako dlouhodobý vztah s absolventem, nikoliv jen jako několik let výuky. V českém prostředí se tento přístup teprve postupně rozvíjí,“ uvedl Novák.
Projekt ABSOLVENTI.cz poskytuje českým školám nástroje pro správu absolventských kontaktů a budování a rozvoj absolventských komunit.
