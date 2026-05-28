S koncem topné sezóny je čas změnit dodavatele energií. Úspora je přes 8 tisíc

„Lidé řeší energie hlavně ve chvíli, kdy přijde vyúčtování s nedoplatkem a mají platit víc, než čekali. Přitom je výhodné se pozastavit i nad tím, jestli by to vyúčtování nemohlo být nižší celkově. Teď, mimo topnou sezónu, je skvělý čas na změnu. Lidé mají čas vše v klidu porovnat a hlavně si zajistit výhodné ceny, než přijde očekávané podzimní zdražení,“ říká analytička Kristýna Bajer ze společnosti Revido.
Úspory v praxi: rodina i senior
Rozdíly mezi jednotlivými dodavateli a jejich produkty přitom nejsou zanedbatelné. Například u rodinného domu s vyšší spotřebou může změna dodavatele přinést úsporu i 1500 až 2500 korun měsíčně. Ročně tak domácnost ušetří klidně dvacet tisíc korun i více.
Výrazné úspory se ale netýkají jen velkých domů. Typickým příkladem je i senior žijící v menším bytě. „Sedmdesátiletá klientka z Plzně, která využívá elektřinu na běžný chod domácnosti a ohřev vody, byla přes deset let u stejného dodavatele. Po změně dodavatele se nám podařilo snížit její měsíční zálohy přibližně o 500 korun. Pro domácnost s omezeným rozpočtem to znamená úsporu přes 10 tisíc korun ročně,“ dodává Kristýna Bajer.
Právě senioři přitom podle odborníků patří mezi skupiny, které častěji zůstávají u nevýhodných smluv – často kvůli obavám ze změny nebo složitosti nabídky.
Rozdíly mezi jednotlivými dodavateli a jejich produkty jsou výrazné. Například klient služby Revido s vytápěním elektřinou a roční spotřebou kolem 18 MWh přešel na nový produkt začátkem roku 2026 a snížil své měsíční zálohy zhruba o 1800 korun. Úspora za rok tak přesáhne 20 tisíc korun.
Zdražit teď kvůli Hormuzu budou muset všichni
Vzhledem k současné situaci na Blízkém východě je podle expertů prakticky jisté, že i ceny pro české zákazníky se budou muset zvedat. “Zatímco někteří dodavatelé už ceny pro nové zákazníky zvedli, část trhu zatím vyčkává. Často i proto, že se snaží zákazníky nalákat na nižší cenu, než má konkurence, která již zdražení do koncových cen promítla. Držet ceny na úrovni před eskalací ale dlouhodobě nedává ekonomický smysl, takže zdražení očekáváme nejpozději do začátku zimy,“ říká Bajer.
Cena plynu se nyní na burze pohybuje okolo 50 eur za MWh, což odpovídá zhruba 1800 Kč/MWh u nových smluv a až 2300 Kč/MWh u stávajících klientů (včetně DPH). Pokud se konflikt protáhne, mohou ceníky postupně růst i výše.
U elektřiny by nové nabídky mohly mířit zhruba k 3600 Kč/MWh (VT), zatímco stávajícím zákazníkům může dodavatel prodlužovat smlouvy za cenu až kolem 4500 Kč/MWh (včetně DPH). I v „pozitivním“ scénáři, kdy se situace přes léto uklidní a Hormuz zůstane průjezdný, se podle expertů může trh posunout k úrovním okolo 2000 Kč/MWh u plynu a 4000 Kč/MWh u elektřiny; při napjatějším podzimu pak klidně i k 2600 Kč/MWh u plynu a 5000 Kč/MWh u elektřiny (vše včetně DPH).
Nejvíce tak zdražení dopadne na domy vytápěné plynem. Těm by roční náklad stoupl zhruba o 15–20 tis. Kč. Lidé topící elektřinou by zaplatili asi o 12–15 tis. Kč více. Nejméně se zdražení dotkne domácností v bytech s malou spotřebou, kterým by náklady stouply asi o 3–4 tis. Kč. V domácnostem s centrálním vytápěním domu se zdražení projeví nepřímo do poplatků za služby.
Nejvíce ohrožené jsou domácnosti, kterým v příštích 12 měsících končí fixace. „Pokud si nenajdou nového dodavatele, smlouva se automaticky prodlouží, obvykle za cenu vyšší, což lidé zjistí až z ročního vyúčtování. Zdražení se ale týká i domácností se smlouvou na dobu neurčitou, kde může dodavatel cenu zvýšit kdykoliv, často ve chvíli, kdy už nejsou výhodnější nabídky na trhu,“ říká Kristýna Bajer.
Průměrná úspora je 8441 korun ročně
Podle dat společnosti Revido jejich klienti ušetří v průměru 8441 Kč ročně napříč všemi nemovitostmi. Jenom letos už kalkulačku srovnávající ceny energií využilo více než 70 tisíc uživatelů. Úspora závisí hlavně na současné výši ceny, spotřebě, způsobu vytápění a situaci na trhu. Klíčové je sledovat i podmínky smlouvy, zejména délku fixace a garanci ceny.
Změnu je vhodné řešit včas – výpovědní lhůta je u smlouvy na dobu neurčitou 3 měsíce, u fixovaných smluv je nutné ji ukončit nejpozději 20 dní před jejím koncem, jinak se automaticky prodlouží. Výhodou nové smlouvy je, že lze uzavřít až 12 měsíců před koncem fixace a zajistit si tak výhodnou cenu s předstihem. Pokud ceny do té doby klesnou, dle platné legislativy lze smlouvu uzavřenou distančním způsobem vypovědět.
Průměrná roční úspora podle typu domácnosti a využití energie
|Typ domácnosti
|Využití energie
|Průměrná roční úspora
|Byt nebo dům
|Elektřina – běžný provoz (svícení)
|6200 Kč
|Malý byt nebo dům
|Elektřina – vytápění
|13.000 Kč
|Velký byt nebo dům
|Elektřina – vytápění
|35.000 Kč
|Malý byt nebo dům
|Plyn – vytápění
|8000 Kč + úspora na elektřině
|Velký byt nebo dům
|Plyn – vytápění
|23.500 Kč + úspora na elektřině
Zdroj: data společnosti Revido, květen 2026
Jak na změnu dodavatele energie
Obavy z administrativy jsou dnes z velké části zbytečné. Samotná změna dodavatele energií neznamená žádný technický zásah – nemění se elektroměr ani plynoměr, pouze smlouva a účet, na který domácnost platí zálohy. Podle Revido dnes proces typicky probíhá takto:
1. Kontrola stávající smlouvy
Odborníci zkontrolují cenu, délku fixace a případné podmínky odstoupení.
2. Srovnání nabídek na trhu
Klient dostane přehled variant, včetně těch, které nejsou běžně veřejně dostupné.
3. Výběr vhodného řešení
Ne vždy je nutná změna – cílem je ověřit, zda domácnost zbytečně nepřeplácí.
4. Vyřízení změny za klienta
Veškerou administrativu včetně výpovědi a nové smlouvy může zajistit poradce.
Revido přitom funguje tak, že klientovi pomáhá dlouhodobě. Hlídá například konec smlouvy i změny na trhu a upozorňuje, kdy se vyplatí situaci znovu řešit. „Lidé obecně energie řešit nechtějí, je to pro ně složité a nesrozumitelné. Proto spoléhají na nás, abychom energie řešili za ně. Doporučujeme, kdy začít jednat. Třeba nyní jsou naši klienti již bezpečně na výhodných fixovaných smlouvách, někdo na jednu, někdo na další tři zimy. Nemusí se obávat, jak se budou vyvíjet ceny na trzích a geopolitická situace,“ uzavírá analytička Revido Kristýna Bajer.
O Revidu
Revido je největší české energetické poradenství, které je pro domácnosti i podnikatele zcela zdarma a nabízí jim dlouhodobý individuální servis energetických poradců. Za své klienty přebírá starosti s energiemi. Cílem je být pro klienty nadále místem, kam se mohou přijít bez obav poradit nebo si ověřit, jestli mají férovou cenu. A když zjistíme, že ne, ukázat jim další možnosti. Pokud si z nich klient vybere a chce změnit dodavatele, vyřeší za něj veškerou administrativu spojenou se změnou. Služby Revida neplatí klienti, ale přední čeští dodavatelé, se kterými Revido spolupracuje. Energetičtí poradci mají za přípravu smlouvy vždy stejnou odměnu, bez ohledu na dodavatele, kterého si klient vybere. Klíčové jsou tedy požadavky klientů a jejich preference.
