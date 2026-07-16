S letními uzavírkami je nutné počítat i v Ostravě

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Na Rudné ulici v Ostravě jsme se pustili do opravy čtyř mostů naráz. Dva máme hotové a zbývá dokončit přemostění železničních kolejí a Frýdecké ulice v Kunčicích. Dokončení plánujeme už na podzim, pravděpodobně v září. Aktuálně je doprava na Rudné ulici vedena v jednom pruhu pro každý směr, aby dělníci mohli bezpečně pokračovat v sanaci spodní stavby. Druhá skupina stavařů se zároveň věnuje izolacím a zásypům takzvaných přechodových oblastí, včetně montáže bednění před příjezdem objednaného betonu.“
Pracuje se také na dálnici, kde se v úseku procházejícím Ostravou v rámci reklamace opravuje zvlněný povrch.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Stavební práce tady budou probíhat, předpokládáme, do konce října v režimu 1+1 jízdní pruh. To je dopravní režim, který už funguje na druhé straně. To znamená, že na tomto šestikilometrovém úseku se bude jezdit pouze jedním jízdním pruhem pro každý směr. Samozřejmě to bude znamenat výrazné omezení, ale zároveň jde o finální řešení špatného stavu této části dálnice.“
Některá dopravní omezení jsou průběžná a souvisejí například s lokálními opravami nebo čištěním komunikací.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Během následujícího měsíce provedeme strojové čištění vybraných komunikací I. třídy na území Ostravy. Domluvili jsme se na úklidu silnic číslo 11, poté 56 a 58. Technika bude viditelně označena světelnými šipkami, řidiči projedou po volné části vozovky. Prosíme jen o zvýšenou opatrnost při míjení čisticích strojů.“
Právě kvůli bezpečnosti silničářů by měli řidiči vždy respektovat dopravní značení a také jejich pokyny, aby nedocházelo ke zbytečným nehodám.
Zdroj: POLAR televize Ostrava