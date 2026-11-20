To, že v boji s těžkou chronickou únavou způsobenou onkologickým onemocněním a jeho léčbou (cancer-related fatigue) je fyzická aktivita účinnější než podávání dostupných farmakologických preparátů, potvrzuje řada vědeckých studií a rozsáhlé mezinárodní metaanalýzy.
Mýtus pasivního klidu je minulostí
Přední český odborník na podpůrnou léčbu a péči v onkologii, prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň, předseda Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP, zdůrazňuje potřebu změny přístupu pacientů i zdravotníků:
„Pacienti mají často tendenci při dlouhodobější únavě dále a dále odpočívat doma a čekat na zlepšení. Dobře zvolená a zdravotnímu stavu pacienta přiměřená pravidelná fyzická aktivita je ale jednou z nejúčinnějších možností, jak právě takovou dlouhodobou únavu odbourávat, obnovovat svalovou sílu a přispívat tak nejen ke zlepšení své duševní a fyzické pohody, ale také snižovat rizika návratu onkologického onemocnění a rozvoje řady dalších nemocí. Velmi důležitým faktorem je v tomto všem motivace ze strany zdravotníků, rodiny a přátel našich pacientů.“
Profesor Vokurka dále vysvětluje, že pohyb má své nezastupitelné místo ve všech fázích onkologického onemocnění – od prehabilitace před operací přes aktivní fázi chemoterapie či ozařování až po dlouhodobou rekonvalescenci: „Pohybové aktivity vnímáme jako součást komplexní péče, kterou chceme našim pacientům poskytovat s cílem zlepšit výsledky onkologické léčby, ale také jejich celkovou fyzickou a psychickou kondici. Vhodně zvolené pohybové aktivity, fyzioterapie, rehabilitace, lázeňské pobyty a další specifické podpůrné programy jsou součástí moderní komplexní onkologické péče a mají význam ve všech fázích onkologické léčby i po jejím skončení.“
Doplňuje také, že pohyb u onkologických pacientů musí být vždy bezpečný, individualizovaný a správně dávkovaný. Tělesná zdatnost pak přímo koreluje s lepší tolerancí onkologické terapie a nižším výskytem dlouhodobých následků.
Onkorestart.cz: průvodce programy pro pacienty
Odpovědí na potřebu bezpečného a odborně garantovaného pohybu je nový webový portál www.onkorestart.cz, který vznikl jako rozcestník a průvodce pro onkologické pacienty, jejich blízké i zdravotníky.
Web je výsledkem úzké spolupráce pacientské organizace Hlas onkologických pacientů, Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN v Plzni a Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Projekt je schválen Etickou komisí Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni a jeho odborným garantem je prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Portál nabízí pestrou škálu aktivit pro onkologické pacienty, mezi něž patří zdravotně-kondiční cvičení s fyzioterapií, onkojóga, kondiční vycházky Nordic Walking, šetrné cvičení Onko-AquaFit v bazénu, individuální silový trénink i edukačně-rekondiční pobyty ve Františkových Lázních.
Zajímavá data a fakta
- Pohyb poráží léky v boji s únavou: Prestižní metaanalýza v JAMA Oncology i další mezinárodní studie ukazují, že cvičení má na chronickou únavu při nádorovém onemocnění (cancer-related fatigue) výrazně vyšší léčebný účinek než podávání běžně dostupných léků. [^1]
- Snížení úmrtnosti o 30 až 50 %: Pravidelná fyzická aktivita po diagnóze je spojená se snížením celkové i specifické úmrtnosti, zejména u karcinomu prsu, prostaty a kolorektálního karcinomu. [^2]
- Více než poloviční pokles rizika recidivy: Pacienti, kteří naplňují doporučené pohybové směrnice před diagnózou i po ní, vykazují přes 50% snížení rizika návratu onemocnění. [^3]
- Mírnění toxických následků chemoterapie: Cvičení prokazatelně mírní chemoterapií indukovanou periferní neuropatii (CIPN), kognitivní poruchy (tzv. „chemobrain“), podporuje kvalitu spánku a redukuje úzkosti a deprese. [^4]
- Prezentace českých výsledků na světovém kongresu ESMO: Český program reSTART úspěšně prezentoval své vědecké výsledky s individualizovaným cvičením pacientů na mezinárodním onkologickém kongresu ESMO v Berlíně. [^5]
O projektu reSTART
Program reSTART vznikl v roce 2024 a propojuje lékaře, fyzioterapeuty, tělovýchovné pedagogy, studenty i samotné pacienty. Výsledky tohoto programu byly již úspěšně prezentovány na prestižních mezinárodních odborných kongresech (např. ESMO Congress v Berlíně).
Více informací o programech a možnosti zapojení najdete na www.onkorestart.cz
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Zdroj: ADDICTS PR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60148.