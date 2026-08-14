S úplnou uzavírkou musí počítat řidiči ve Zlaté Koruně na Českokrumlovsku

První etapa skončí 30. listopadu 2026. Aktuálně je v celé délce uzavírky silnice bez asfaltového povrchu.
Milan Štindl (NESTR.), starosta Zlaté Koruny: "Je tam statická porucha. Prvně to vypadalo na jedno místo, ale po expertizách se zjistilo, že je to v celém rozsahu, takže proto se ta komunikace z důvodu bezpečnosti dělá nová."
Investorem akce je Jihočeský kraj a uzavírka této komunikace platí pro veškerou dopravu.
Milan Štindl (NESTR.), starosta Zlaté Koruny: "Staví se tam nové betonové zdi, které to celé zpevní a komunikace už by měla být pak v pořádku."
I přes rekonstrukci silnice se pro návštěvníky Zlaté Koruny nic nemění.
Milan Štindl (NESTR.), starosta Zlaté Koruny: "Zlatá Koruna je zpřístupněná, klášter bude určitě v provozu, kempy jsou v provozu, všechno máme v provozu, nejsme odříznutí. Pokud by jel někdo na horní Korunu z horní části, kde je nová zástavba, dostane se směrem od Krumlova přes Srnín. Kdo pojede do kláštera a do kempu, tak musí přes Rájov a bezpečně dorazí."
Na konci listopadu tohoto roku by měl být hotový jeden jízdní pruh, po kterém se bude jezdit během zimy a uzavírka se vrátí na jaře 2027.
Zdroj: POLAR televize Ostrava