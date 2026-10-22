Saab Czech zahájil reimplementaci ERP systému na platformu IFS Cloud

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Brno 22. října 2026 (PROTEXT) - Společnost Saab Czech s.r.o., která se specializuje na vývoj a výrobu věrných simulátorů ručních zbraní, protitankových střel a vozidlových simulátorů pro výcvik posádek, zahájila ve spolupráci se společností CDC Data projekt reimplementace podnikového informačního systému na platformu IFS Cloud. Cílem projektu je využít možnosti moderní ERP platformy k dalšímu rozvoji společnosti a současně zefektivnit její klíčové podnikové procesy.

Reimplementace navazuje na dlouhodobou spolupráci obou společností, která začala již v roce 2014 implementací ERP systému IFS. Partnerství mezi Saab Czech a CDC Data se od té doby postupně rozšířilo nejen v oblasti ERP řešení, ale také do dalších oblastí služeb, například dodávek hardwaru. Aktuální projekt je tak přirozeným pokračováním spolupráce, která stojí na vzájemné důvěře, otevřené komunikaci a důkladné znalosti prostředí i potřeb zákazníka.

Reimplementace jako příležitost ke změně procesů

Smyslem projektu není pouze technologický přechod na platformu IFS Cloud. Saab Czech jej vnímá také jako příležitost důkladně prověřit vybrané procesy napříč společností a hledat možnosti, jak je do budoucna nastavit jednodušeji a efektivněji. Analýza se proto nezaměřuje jen na procesy, které dnes probíhají přímo v ERP systému, ale také na oblasti řešené prostřednictvím dalších systémů a nástrojů.

Jedním z hlavních principů projektu je maximálně využít standardní funkcionality IFS Cloud a individuální zákaznické úpravy omezit pouze na případy, kdy jsou skutečně nezbytné. Takový přístup by měl zjednodušit budoucí správu systému, podpořit jeho dlouhodobou udržitelnost a zároveň vytvořit lepší podmínky pro další rozvoj.

Mezi hlavní přínosy a příležitosti reimplementace patří:

  • Efektivnější správa položek díky revizi současného způsobu jejich verzování a většímu využití standardní funkcionality IFS Cloud. Nové nastavení může zjednodušit správu dat, například technologických postupů, nákupních dat nebo související dokumentace. 
  • Možnost sjednocení číslování prodejních položek mezi Saab Czech a mateřskou společností Saab ve Švédsku. Sjednocení by mohlo zjednodušit spolupráci mezi výrobní a obchodní částí organizace a zároveň omezit potřebu ručního mapování jednotlivých položek. 
  • Konsolidace dokumentace, která je dnes uložena v různých úložištích a systémech pro správu dokumentů. Cílem je vytvořit přehlednější a efektivnější způsob práce s interní i externí dokumentací a zjednodušit její správu. Vyšší míra automatizace výměny dat mezi systémy prostřednictvím standardních integračních možností IFS Cloud, například s využitím REST API. Díky tomu bude možné omezit ruční a poloruční činnosti a současně snížit riziko chyb při přenosu dat mezi jednotlivými systémy. 
  • Využití nových funkcionalit IFS Cloud, například podpory procesu First Article Inspection, přesnější distribuce nákladů spojených s demontáží nebo rozšířených možností traceability. Právě dohledatelnost a sledovatelnost jednotlivých kroků a položek je pro podnikání společnosti Saab Czech zásadní.

Modernizace systémové architektury a bezpečné využití AI

Součástí projektu je také revize současné architektury podnikových systémů. Saab Czech dnes vedle ERP systému využívá několik dalších interních aplikací, mezi nimiž probíhá výměna dat s omezenou mírou automatizace. IFS Cloud nabízí standardizované integrační možnosti, které umožní jednotlivé systémy efektivněji propojit, zjednodušit tok dat mezi nimi a omezit množství činností, které je dnes nutné provádět ručně.

Součástí návrhu budoucí architektury bude také posouzení možností využití moderních AI technologií. Konkrétní řešení a jejich role v prostředí společnosti Saab Czech budou předmětem dalších fází projektu.

„S CDC Data spolupracujeme již více než 10 let a za tu dobu jsme si vybudovali vztah založený na vzájemné důvěře a respektu. Jejich tým naše prostředí dobře zná, zároveň se však nebojí ptát, proč věci děláme určitým způsobem, a společně s námi hledat lepší řešení. Současně respektuje specifika našeho oboru a k našim potřebám přistupuje s opravdovým zájmem. Jsem rád, že při tak důležitém projektu, jakým je reimplementace IFS Cloud, máme po boku partnera, se kterým je radost spolupracovat,“ uvedl Daniel Dolníček, Head of Operations společnosti Saab Czech.

Projekt probíhá formou detailní procesní analýzy

V současné době se projekt nachází ve fázi detailní procesní analýzy, která probíhá prostřednictvím osobních workshopů přímo v prostorách společnosti Saab Czech. Jednotlivé procesní oblasti se řeší během dvoudenních pracovních setkání, kterých se účastní vlastníci procesů za Saab Czech, konzultanti CDC Data a projektoví manažeři obou společností. U klíčových oblastí se do workshopů zapojuje také Solution Architect společnosti CDC Data.

Cílem těchto setkání není pouze detailně popsat současný stav a převést existující procesy do nového systému. Důležitou součástí workshopů je především společné hledání optimální podoby budoucích procesů a způsobů, jak při jejich návrhu co nejlépe využít možnosti prostředí IFS Cloud.

K úspěšnému průběhu projektu významně přispívá také aktivní přístup klíčových uživatelů společnosti Saab Czech. Ti dlouhodobě sledují vývoj systému, účastní se zákaznických akcí pořádaných společnostmi CDC Data i IFS a průběžně si rozšiřují znalosti o nových funkcionalitách i možnostech jejich praktického využití. Díky tomu se mohou aktivně podílet nejen na popisu současného stavu, ale především na návrhu budoucího řešení, které bude odpovídat potřebám společnosti Saab Czech i možnostem moderní platformy IFS Cloud.

„Na týmu SAAB si nejvíce vážím jejich otevřenosti a ochoty zpochybňovat zavedené postupy, pokud existuje lepší cesta. Reimplementaci nevnímají jen jako technický upgrade, ale jako příležitost přehodnotit procesy a využít standardní možnosti IFS co nejefektivněji. Práce s lidmi, kteří se chtějí neustále učit, rozvíjet a posouvat své řešení dál, mě baví. A věřím, že stejný pocit sdílí celý tým CDC Data,“ dodala Monika Červíčková, Project Manager CDC Data.

 

O společnostech

Společnost Saab nabízí celosvětově špičkové produkty, služby a řešení v oblasti obranných technologií a civilní bezpečnosti. Společnost Saab systematicky vyvíjí, zavádí a zdokonaluje tyto technologie tak, aby vyhověla měnícím se potřebám a požadavkům zákazníků. Napomáhá ji v tom mimo jiné i inovativní, vstřícné a pragmatické myšlení. Saab Czech s.r.o. se specializuje na vývoj a výrobu věrných simulátorů ručních zbraní, protitankových střel a vozidlových simulátorů pro výcvik posádek.

CDC Data s.r.o. pomáhá firmám, aby byl jejich provoz hladký a bez výpadků. Využívá přitom široké portfolio produktů a služeb z oblasti informačních a komunikačních technologií, síťové infrastruktury, kyberbezpečnosti a je dodavatelem špičkového ERP systému. Na poli IT působí od roku 1997 a za dobu svého působení na trhu si vybudovala silnou pozici a dobré jméno díky profesionálním službám a pozitivní zákaznické zkušenosti.

 

Zdroj: CDC Data

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59740.

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