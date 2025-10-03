SAB Finance vyplatí na dividendě za pololetí 81 milionů korun. Společnost je oporou českým firmám v náročném mezinárodním prostředí

Výsledků dosáhla společnost SAB Finance v kontextu turbulentního mezinárodního ekonomického prostředí. Prokázala tak, že je oporou českým firmám v náročné době. "Provozní výnosy dosáhly takřka 250 milionů korun. K těmto výborným výsledkům přispěla především vysoká poptávka po zajištění forwardovými obchody, včetně poptávky po produktu s výhodnějšími kurzy SAB TARF," upřesňuje Radomír Lapčík, zakladatel SAB Finance.
SAB Finance oslovuje klienty jak svými produkty pro devizovou směnu na bázi okamžitých obchodů, tak na bázi termínových kontraktů. Produkt SAB Forward umožňuje fixaci kurzu až na dobu dvou let, což klienty chrání před nenadálými kurzovými výkyvy. Zmíněný produkt SAB TARF pak v rámci forwardových kontraktů umožňuje dosažení ještě výhodnějších kurzů.
V letošním turbulentním prostředí, vyvolaném zejména zaváděním mimořádně vysokých cel americké administrativy a rostoucím geopolitickým napětím, se klienti SAB Finance intenzivně zajišťovali proti souvisejícím rizikům. Tváří v tvář náročnému mezinárodnímu prostředí až překvapivá odolnost české ekonomiky pak pomohla udržet silnou poptávku také po devizové směně na bázi okamžitých obchodů. Český zahraniční obchod vykazuje letos i v kontextu celních válek mimořádně solidní výkon, což se odráží právě v přetrvávající výrazné poptávce po okamžité i termínované devizové směně a zajištění.
Výraznější než očekávaný růst české ekonomiky pak zejména prostřednictvím navýšení úvěrového portfolia přispívá také k lepšímu než plánovanému zisku Trinity Bank, v níž má SAB Finance majetkovou účast.
Akcie SAB Finance budou letos jako každoročně zhodnoceny jak díky výkonu samotné SAB Finance, tak i společností, v nichž disponuje majetkovou účastí. Vlajková loď skupiny Trinity Bank letos vyplatila společnosti SAB Finance dividendu 91,4 milionu korun.
O společnosti SAB Finance
Společnost SAB Finance působí na trhu více než 20 let a poskytuje své služby téměř 20.000 firemních klientů. Akcie firmy se od 28. ledna 2021 obchodují na Burze cenných papírů Praha. Investorům nabízí akcie s dvakrát ročně vyplácenou dividendou. www.sab.cz