Šachový pohár Heffron připomíná odkaz československých legionářů

Pohár je uzavřený pro 24 hráčů, kteří se do něj kvalifikují v průběhu roku na postupových turnajích Memoriálu československých legionářů a válečných veteránů, nebo obdrží pozvánku jako osobnosti armádního či civilního šachu. Letos se turnaje zúčastnila například šachová WIM (Women International Master) Martina Kořenová, pravnučka československého legionáře, GM (šachový velmistr) Petr Velička, armádní přeborník z roku 1990, účastník armádních přeborů a IM (mezinárodní mistr) Jan Michálek, FM (FIDE master) Roman Prymula nebo Igor Němec, vnuk generála Matěje Němce, jednoho ze zakladatelů a velitelů československých legií v Rusku.
„Heffron není jen název našeho rumu. Je to připomínka cesty československých legionářů a jejich příběhů. Jsme hrdí, že se naše palírna stala místem, kde se tento odkaz každoročně připomíná i prostřednictvím šachové hry,“ uvedl Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu. Partnerství s Palírnou U Zeleného stromu vzniklo díky odkazu lodi Heffron, jež v letech 1919 a 1920 dvakrát přepravila z Vladivostoku československé vojáky vracející se do vlasti. Poslední z transportů dorazil 11. listopadu 1920 do Terstu a ukončil tak evakuaci více než 60.000 legionářů z Ruska. Na palubě lodi v roce 1919, jako zástupce velitele 8. transportu právě na této lodi, nechyběl ani pozdější nejvýznamnější armádní šachista a významná osobnost legií plk. Karel Hromádka, po němž turnaj nese své jméno.
„Tento pohár je setkáním těch, kteří mají vztah k historii, k šachu i k legionářské tradici. Chceme připomínat příběhy veteránů nikoli jen pietou u pomníků, ale živou hrou, která je provázela i v těch nejtěžších chvílích,“ říká František Trávníček, ředitel Memoriálu československých legionářů a válečných veteránů v šachu.
Za uplynulé ročníky převzali patronát významní představitelé armády a veteránské komunity. Letos předával ceny generálmajor v. v. Josef Sedlák, bývalý velitel Pozemních sil AČR, který stál u obnovy armádních šachových přeborů v Olomouci na přelomu století v rámci AČR.
Turnaj se hrává v komorním prostoru exkurzní místnosti v Palírně U Zeleného stromu, a kromě samotného sportovního klání přináší i společenské setkání šachistů, kteří by se jinak na šachovnicích běžně nepotkali. Součástí akce je také uvádění osobností armádního šachu do Síně paměti a slávy, v letošním ročníku mimo jiné další osobnost armádního šachu Vlastimil Hort.
