Sada pro návrat do školy za cenu kolem 300 Kč? Najdete ji u Pepco!

Praha 20. srpna 2024 (PROTEXT) - Brzy zazvoní první zvonek nového školního roku a žáci se po prázdninách vrátí do školních lavic. S ohledem na ně a jejich rodiče představila společnost Pepco základní sadu pro návrat do školy, kterou si můžete sestavit již za cenu kolem 300 Kč! Za tuto cenu rodiče poskytnou svým malým školákům sešit, skicák, pera, tužky, gumy a nůžky a také tričko a kraťasy. Kromě základních věcí si žáci mohou vybrat také ze široké nabídky batohů, oblečení, bot a dalších užitečných doplňků potřebných do školy. A to vše za bezkonkurenčně nízké ceny.