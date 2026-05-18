SAG uvádí službu garageXpert – moderní systém pro efektivní řízení autoservisů

Jednou z hlavních inovací služby garageXpert je přímé propojení s e-shopem Connect, díky čemuž mohou servisy objednávat náhradní díly přímo z konkrétní zakázky. Objednané položky se automaticky přenesou zpět do systému – do zakázky, skladu nebo kalkulace. Celý proces nákupu je tak výrazně rychlejší, přesnější a eliminuje manuální chyby.
„GarageXpert přináší autoservisům to, co dnes potřebují nejvíc – komplexní přehled, úsporu času a automatizaci rutinních činností. Propojením s e-shopem Connect vytváříme unikátní servisní ekosystém, který má pro naše zákazníky vysokou přidanou hodnotu,“ říká Václav Vlček, Sales Operation Director Swiss Automotive Group CZ s.r.o.
Tato služba přináší celou řadu dalších funkcí: správu zakázek, plánování práce, chytrý sklad náhradních dílů, evidenci času, sklad pneumatik s QR kódy, automatická upozornění na STK i online přístup odkudkoli. Je vhodný pro malé i velké servisy.
Služba garageXpert je k dispozici všem zákazníkům SAG v České republice.
Swiss Automotive Group CZ s.r.o. (SAG) je značka dodavatele autodílů na českém aftermarketovém trhu, která navazuje na dlouholetou tradici firem APM Automotive a STAHLGRUBER CZ. Patří do skupiny Swiss Automotive Group AG, která byla založena v polovině roku 2009 sloučením dvou švýcarských rodinných firem úspěšně podnikajících v automobilovém opravárenství. Spojení s maďarsko-rumunským holdingem Autonet Group v prosinci 2015 znamenalo nejen rozšíření do východní Evropy, ale hlavně další významné posílení pozice na trhu. Dnes SAG sdružuje více než dvě desítky dceřiných obchodních firem v Německu, Rakousku, Belgii, České republice, Maďarsku, Itálii, Portugalsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a Švýcarsku se společným obratem zhruba jedné miliardy EUR.
Zdroj: Swiss Automotive Group CZ (SAG)
