SALESIANER: Naše pracovní oblečení je v top kvalitě a vždy čisté.

Pracovní oblečení nenajdeme v obchodních centrech či na módních molech. I když spousta lidí v něm stráví minimálně takový čas jako v teplácích či pyžamu. Přirozeně, jeho účel je patrný již z názvu. Ve své DNA má bezpečnost, funkčnost a kvalitu materiálu na jedné straně. Na té druhé je moderní design, inspirovaný módními trendy například v outdooru.

„Dnes kvalitu a design i v oblasti pracovních oděvů nelze oddělit. Ti, co pracují například v průmyslových továrnách, ve výrobě se potřebují na svůj oděv nejen spolehnout, ale musí se v něm cítit komfortně jako ve své druhé kůži. Našim zákazníkům dodáváme oblečení nejen podle specifikací a potřeb, ale staráme se o jeho servis, aby bylo v top kvalitě a vždy čisté,“ říká Lubomír Kříž ze společnosti SALESIANER MIETTEX Chemung, špičce v oblasti pronájmu a servisu textilií.

Nabídka šitá na míru

V případě sortimentu pracovních oděvů SALESIANER to platí doslova. Kromě klasiky pro výrobní těžký průmysl zde naleznete také bezpečné a moderní oblečení pro automobilový, logistický, energetický a chemický průmysl, odvětví elektroniky a mikroelektroniky nebo průmysl zpracování dřeva a plastu. Stranou nezůstávají ani obchody a řemeslné podniky. „Naše oblečení reflektuje typ práce a potřeby zaměstnanců. Jednotlivé linie oděvů pro různé využití mají společnou kvalitu materiálu a provedení, funkčnost, bezpečnost a moderní střih pro optimální pohodlí, přičemž udržitelnost je samozřejmostí. Například naše řada GREEN LINE nabízí pracovní oblečení složené z moderní směsi recyklovaného polyesteru a podpůrných Fairtrade bavlněných tkanin,“ upřesnil L. Kříž.

Být viděn a chráněn

Není lepší příklad pro tento účel než linie HI-VIS (vysoká viditelnost). Reprezentuje bezpečnost, kterou lze vidět. Oblečení splňuje nejnovější normy a zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti. S certifikací ve třech barevných kombinacích látky z polyesteru a bavlny SALESIANER zajišťuje viditelnost v každé situaci. Specifickým produktem z portfolia společnosti je i odolný ochranný oděv pro svářeče vyrobený ze 100% bavlny a speciálně navržený tak, aby při práci chránil před teplem, plamenem a jiskrami.

Fixní náklady šetří outsourcing

Argumenty některých zaměstnavatelů, proč nejsou schopni zajistit dostatečně kvalitní oděv v přiměřeném množství a včas pro každého pracovníka, jsou čas a peníze. V případě servisního pronájmu investice do vlastní prádelny, do textilií, skladování a logistiky nejsou zapotřebí. Nevznikají tak žádné náklady na personál, stroje, pořizování náhrady za oděvy. Ty jsou dodávány ve správném množství, ve správný čas, na správné místo. Přidaná hodnota – ekologický přístup a udržitelnost. Praní a čištění textilií v pronájmu totiž vyžaduje jen 1/3 pracích prostředků, energie a vody v porovnání s individuálními procesy praní.

Servisní pronájem a jeho koloběh

Jak to funguje? Poskytnutí pracovního oblečení zahrnuje kromě minimálně tří setů pro zaměstnance i individuální označení, samozřejmě exaktní velikost a skladování. Klíčovým je v koloběhu praní, účelná údržba a výměna oděvů. To v praxi znamená profesionální čištění a péči o textilie, jejich bezplatná výměna při normálním opotřebení a rovněž i výměna při fluktuaci zaměstnanců. Dalším článkem systému je následné dodání, roztřídění a vyzvednutí textilu. To znamená přesné dodání a odvoz textilií, poskytnutí skříněk a sběračů na pracovní oblečení, možnost servisu vkládání do skříněk.

Vynikající péče a samozřejmě přesnost při dodávce vyčištěných textilií pro každého uživatele je zabezpečená díky integrovanému managementu textilií. Jednotlivé díly pracovního oblečení jsou označeny čárovým kódem. Elektronický systém v prádelně rozpozná prostřednictvím skenovacího přístroje všechny důležité údaje pro bezvadné zaevidování každého dílu pracovního oblečení. Skříňky od SALESIANER zajišťují, aby jejich nositel měl své pracovní oblečení k dispozici 24 hodin denně.

Servisní pronájem textilií pro zákazníka znamená:

Evidenci textilu a jeho sledování prostřednictvím IT,

počet kusů, kvalita a termíny jsou přesně definovány,

dodání na požadované místo,

systémové poradenství odborným personálem,

dlouholeté zkušenosti, outsourcing přináší kvalitu, flexibilitu, uvědomělé ekologické chování a hospodárnost.

Společnost SALESIANER MIETTEX Chemung se sídlem v Kralupech nad Vltavou je součástí skupiny SALESIANER, rakouského rodinného podniku, který přes 100 let nabízí nejvyšší kvalitu při poskytování služeb praní a pronájmu textilií. Díky inovační síle, jasné orientaci na trvalou udržitelnost, hygienu a zdraví, je společností s vedoucím postavením v Rakousku a ve střední, jižní a východní Evropě. Jejím klíčovým předmětem podnikání je komplexní zásobování textiliemi v pronájmu pro oblast zdravotnictví, hoteliérství, gastronomie a průmyslu. Nabídku společnosti doplňují textilie určené do čistého prostředí, sanitární hygiena, jakož i reklamní a čistící rohože.

