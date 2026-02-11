Sam Elbeck ze společnosti ExaGrid oceněn jako CRN® Channel Chief

„Je mi ctí, že jsem byl i letos zařazen na seznam Channel Chiefs,“ řekl Sam Elbeck. „Jsme odhodláni podporovat distribuční kanály a vážíme si našich partnerů za rozšíření ExaGrid. Při každé příležitosti úzce spolupracujeme, abychom zajistili vzájemný úspěch. Naše filozofie distribuce se zaměřuje na budování dlouhodobých vztahů založených na poctivosti, integritě a transparentnosti. Usilujeme o to, aby byla společnost ExaGrid známá jako společnost, se kterou se nejlépe spolupracuje, a to díky své flexibilitě, vstřícnosti a zaměření na partnery, přičemž zároveň nabízí vysoké marže, silné pobídky a výjimečnou podporu. Společně vytváříme model výhodný pro všechny, který podporuje růst, loajalitu a důvěru v celém distribučním ekosystému.“
Společnost ExaGrid spolupracuje s prodejci a distributory po celém světě. Programy distribučního kanálu společnosti ExaGrid jsou navrženy tak, aby byly pro partnery snadné, s podporou prodejního týmu společnosti ExaGrid a bez závazků k dosažení milníků. Společnost ExaGrid je známá tím, že má vrstvené zálohovací úložiště, které „prostě funguje“, není předražené ani poddimenzované a poskytuje svým zákazníkům nejlepší zákaznickou podporu v oboru s přiděleným technickým podporou úrovně 2, což zajišťuje, že o zákazníky partnerů je dobře postaráno. Společnost ExaGrid poskytuje svým prodejním partnerům registrační program na ochranu účtů a marží a pobídky SPIF.
Každoroční seznam CRN Channel Chiefs vyzdvihuje nejvlivnější lídry v oblasti IT kanálů a oceňuje ty, kteří prosazují spolupráci, podporují inovace a posilují své partnery a zákazníky, aby dosáhli společného úspěchu.
„Lídři, kteří byli letos uznáni jako CRN Channel Chiefs, prokázali neochvějný závazek vůči svým partnerům a širšímu IT kanálu. Jejich vize, nadšení a snaha o inovace i nadále utvářejí budoucnost našeho odvětví. Jsme hrdí na to, že můžeme oslavit jejich úspěchy a pozitivní dopad, který každý den mají,“ uvedla Jennifer Follett, viceprezidentka pro obsah v USA a výkonná redaktorka CRN.
Seznam CRN Channel Chiefs 2026 je k dispozici online na adrese www.CRN.com/ChannelChiefs.
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!
ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
O společnosti The Channel Company
Společnost The Channel Company (TCC) je globálním lídrem v oblasti růstu prodejních kanálů pro přední světové technologické značky. Urychlujeme úspěch ve strategických kanálech pro dodavatele technologií, poskytovatele řešení a koncové uživatele díky předním mediálním značkám, integrovaným marketingovým službám a službám pro pořádání akcí, strategickému poradenství a exkluzivním informacím o trhu a publiku. TCC je portfoliovou společností investičních fondů spravovaných společností EagleTree Capital, soukromou kapitálovou společností se sídlem v New Yorku. Více informacé je k dispozici na thechannelco.com.
Follow The Channel Company: LinkedIn, X, and Facebook
© 2026 The Channel Company, Inc. CRN is a registered trademark of The Channel Company, Inc. All rights reserved.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210961999/cs/
Kontakt:
The Channel Company:
Natalie Lewis
The Channel Company
Média:
Mary Domenichelli
ExaGrid
mdomenichelli@exagrid.com
Zdroj: ExaGrid Systems, Inc.