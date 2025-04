Samostatná smlouva, nebo rodinný balíček? Jak vybrat nejlepší pojištění pro dítě

Takové pojištění nabízí také MetLife pojišťovna, v jejím produktu OneGuard lze pojistit dohromady až 7 dospělých a dětí od narození až do 14 let. Na takovém pojištění několika osob v jedné smlouvě se určitě dá ušetřit na pojistném, odpadne i zbytečné papírování při správě několika smluv. Je ale vždy výhodné a účelné, aby dítě bylo součástí smlouvy rodičů?

"Pokud rodiče chtějí dítě pojistit jen na omezené období, je jeho přidání do smlouvy rodičů finančně výhodnější. V produktu OneGuard máme 50% rodinnou slevu na rizika trvalých následků úrazu, závažných onemocnění a hospitalizace pro děti. Děti obvykle nepotřebují vysoké pojistné částky, protože nemají finanční závazky, takže mají zajištěnu dobrou ochranu bez zbytečných nákladů i administrativy," vysvětluje Tomáš Sláma, Brokerage Executive MetLife pojišťovny a dodává, že klienti MetLife pojišťovny volí společné pojištění rodičů a dětí v 85 % smluv.

Právě minimum administrativy rodiče oceňují například při hlášení pojistné události z úrazového pojištění dětí, které jsou časté. Smlouvu dítěte totiž rodiče vidí v Klientské zóně pod svojí smlouvou, takže si nemusí pamatovat další přihlašovací údaje a je to pro ně mnohem jednodušší.

Své děti pojišťují rodiče společně nejčastěji tehdy, když si nově zařizují vlastní životní pojištění a v době podpisu smlouvy dítě nebo děti už mají. Pokud se narodí později, buď přidávají postupně děti do své smlouvy, nebo pro ně pořizují smlouvu vlastní. Každé čtvrté dítě (25,8 %) pojištěné u MetLife pojišťovny má takovou životní pojistku ještě před tím, než oslaví své první narozeniny.

Děti mohou být součástí rodičovských smluv u MetLife pojišťovny až do 26 let, ale většinou se už mnohem dřív projeví jejich specifické potřeby, které jsou důvodem vzniku samostatného životního pojištění. "Obvykle se to děje ve věku kolem 15 let a většinou je to kvůli tomu, že začnou provozovat nějaký sport a jiné aktivity. Také onemocnění, která je v tomto věku postihují, jsou jiná než u malých dětí, takže konec základní školní docházky je pro změnu ideálním obdobím. Pokud ale děti potřebují už dříve vyšší pojistné částky například na riziko úrazu, které mimochodem nabízíme s jednou z nejvyšších progresí, anebo zcela individuální podmínky, je vhodnější uzavřít samostatné pojištění rovnou," dodává Tomáš Sláma.

Každopádně k "vyjmutí" dítěte z rodičovské smlouvy by mělo dojít vždy, kdy se jakkoliv změní jeho životní situace, například pokud hned po maturitě nastoupí do zaměstnání. V tu chvíli je nejvyšší čas zamyslet se nad novými riziky, jako je pracovní neschopnost, která byla do té doby bezpředmětná.

"Výhodou samostatných smluv je nejen to, že umožňuje dítěti převzít odpovědnost za své pojištění hned, jakmile dosáhne dospělosti, ale i to, že si při sjednání smlouvy v tomto mladém věku zajistí velmi příznivou cenu na dlouhé období dopředu. Díky unikátní opci se také může vyhnout budoucímu navýšení pojistného formou přirážky z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. Ideální je proto vždy zvážit všechna rizika, současnou situaci rodiny a také budoucí plány, které je třeba ošetřit," radí Tomáš Sláma.

Invalidita (22 %), úmrtí (17 %), závažná onemocnění (15 %) jsou spolu s úrazy (12 %) nejčastějšími riziky, která rodiče do dětských smluv vybírají. Ze statistiky MetLife posledních 10 let vyplývá, že zdaleka se nepojišťují jen "velká rizika", ale rodiče zajímají i ta méně závažná, jako hospitalizace (12 %) nebo ošetřování dítěte (13 %). Postupně se do pojištění dostávají i rizika netradiční, například pojištění horních končetin nebo chirurgické zákroky, která reflektují měnící se potřeby rodin v dnešní době. Zajímavým zjištěním je i to, že pojištění dítěte sjednávají nejčastěji rodiče ve věku mezi 31–40 lety, a naopak ve všech věkových kategoriích, tedy od 25 do 55 let hlavní pojištěné osoby, tedy jednoho z rodičů, nejsou zaznamenány rozdíly ve výběru dětských rizik.

Obecně by jakákoliv životní pojistka měla umět reagovat na životní změny a umožňovat minimálně úpravu rozsahu rizik a výše pojistných částek. Flexibilita je důležitá, protože nároky dítěte i finanční situace rodiny se s časem mění.

"Naše pojistné produkty jsou konstruovány tak, aby se dokázaly přizpůsobit měnícím se pojistným potřebám klientů formou změn. Pokud však narazíte na starou smlouvu, která tyto změny neumožňuje, je důležité při jejím přepracování myslet na to, že každé nové životní pojištění vyžaduje nové ocenění rizik a pojišťovna se bude ptát na aktuální zdravotní stav. Proto se zrušením té stávající je třeba počkat až do okamžiku, kdy nová smlouva bude plně funkční. Co kdyby se právě v té době něco nečekaného přihodilo," dává další dobrou radu na závěr Tomáš Sláma.

Klíčem k dobrému rozhodnutí, zda mít smlouvu rodinnou nebo pro dítě zcela individuální, je najít kompromis mezi kvalitním pokrytím rizik, ulehčením administrativy a úsporami. Dobře zvolená pojistka by měla být především přizpůsobena specifickým potřebám dítěte a finančním možnostem rodiny. Optimální řešení může pomoci najít i konzultace s pojišťovacím poradcem.

Zdroj: MetLife