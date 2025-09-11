Samostatně programující AI, výdělečný open-source nebo web podle nové evropské legislativy: Konference PragVue 2025 láká webové vývojáře na žhavá témata

„Formát konference PragVue 2025 je atraktivní v tom, že jedno místo v jeden den akumuluje spoustu klíčových témat, která by měl znát každý webový vývojář současnosti,“ říká Alois Sečkár, organizátor konference PragVue 2025 a překladatel dokumentace Vue.js do českého jazyka. „Spolu s přednášejícími z různých koutů světa budeme hledat odpovědi na pestrou paletu otázek. Pozvání přijala například spolumajitelka firmy, která umí původně neziskový open-source proměnit ve výdělečný byznys. Další expert nám představí možnosti AI v oblasti autonomního, a především dynamického programování UI. Aktuální bude také přednáška odbornice na aplikaci nové evropské legislativy týkající se zpřístupňování webů pro hendikepované. To je jen malá ochutnávka z programu, který zahrnuje třináct prezentací i neformální networking.“
Na programu praktické zkušenosti s AI nebo ziskovostí IT projektů
Program konference PragVue 2025 tvoří blok 13 přednášek. Úvodní slovo bude mít Alexander Lichter z Nizozemí. Ikona komunity kolem Vue.js seznámí účastníky s novinkami, trendy a budoucností programování v java scriptu.
Objevování rentability tam, kde ji nikdo nečeká, se bude věnovat Anastasiia Zvenigorodskaia ze Španělska. Její přednáška na téma, jak proměnit open-source ve fungující byznys zaujme především zakladatele start-upů. Představí jednoduché a praktické strategie z vlastní praxe. Mimo jiné prozradí, jaké chyby s kolegy udělali během 8 let vývoje open-source, ale také co fungovalo, a jak první neplatící uživatele proměnili v rentabilní zákazníky.
Z Rakouska přijede do Prahy Markus Oberlehner, aby přinesl odpověď na otázku, jestli se uživatelské rozhraní může programovat samo. Nejedná se přitom o vytvoření jednoho konkrétního rozhraní. Markus se zabývá problematikou prostředí dynamicky se měnícího podle konkrétních potřeb a požadavků uživatelů. Jeho cílem je, aby se webové stránky pomocí AI a LLM přizpůsobovaly návštěvníkům v reálném čase. V rámci své přednášky ukáže, jak vytvořit komponentu poháněnou umělou inteligencí, která automaticky reaguje na všechny požadavky ohledně uživatelského rozhraní rychlým a spolehlivým způsobem.
Louëlla Creemers z Nizozemí se bude věnovat přístupnosti webu pro hendikepované z pohledu vývojáře. Letos začal platit nový evropský zákon o přístupnosti. Ten klade na tvůrce webových stránek řadu požadavků. Louëlla představí ty klíčové a prakticky ukáže, jak přístupný design zlepšuje uživatelský zážitek pro všechny. Představí nástroje a knihovny pro testování aplikací, včetně ukázek osvědčených postupů v oblasti přístupnosti.
„Na pořadu konference je toho ještě mnohem více od skvělých expertů na Vue.js z Francie, Polska, dalších evropských zemí nebo až z daleké Brazílie,“ říká Alois Sečkár.
Konference nabídne nové znalosti i kontakty
Vue.js je celosvětově populární jako moderní a flexibilní alternativa k frontendovým řešením v čele s dominantním Reactem. Jeho výhodou je snadnost osvojení, škálovatelnost, vysoká výkonnost, mimo jiné díky promyšlenému systému reaktivity, a bohatý ekosystém navazujících knihoven.
„Vue.js je open–source, a tak kolem sebe přirozeně vytváří nadšenou komunitu vývojářů. Konference PragVue nabízí skvělou příležitost, jak v této komunitě získat nové kontakty při neformálních setkáních – ať už během přestávek nebo v průběhu večerního společenského programu u piva,“ říká Alois Sečkár. „Většina účastníků naší konference je ze zahraničí. To otvírá vývojářům z Česka nové zajímavé příležitosti získat cenné kontakty. A protože chceme podpořit i naši budoucnost, nabízíme českým IT fakultám 50% slevu na registraci pro jejich studenty.“
Druhý ročník konference PragVue 2025 proběhne v angličtině. V ceně plného vstupného 249 € (cca 6 200 Kč) je nejen bohatý program, ale také občerstvení a společný oběd. Registrace probíhají na webu www.pragvue.com.
Základní informace:
PragVue 2025
23. září 2025 9:00-17:30
Grandium Hotel Prague, Praha
Vstupné: 249 € (občerstvení v ceně)
Více na: www.pragvue.com
