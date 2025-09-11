Samostatně programující AI, výdělečný open-source nebo web podle nové evropské legislativy: Konference PragVue 2025 láká webové vývojáře na žhavá témata

Autor:
  11:25
Praha 11. září 2025 (PROTEXT) - Je možné založit výdělečný byznys na open-source? Dokáže AI dynamicky programovat bez zásahu člověka? Lze skloubit požadavky na web od klienta s legislativou EU? To jsou některé ze zásadních otázek, které si dnes kladou weboví vývojáři. Odpovědi nejen na tato témata jim pomohou nalézt přednášející z osmi zemí světa na druhém ročníku konference PragVue. Největší akce pro příznivce javascriptového frameworku Vue.js ve střední Evropě se uskuteční v úterý 23. září 2025 v pražském hotelu Grandium.

„Formát konference PragVue 2025 je atraktivní v tom, že jedno místo v jeden den akumuluje spoustu klíčových témat, která by měl znát každý webový vývojář současnosti,“ říká Alois Sečkár, organizátor konference PragVue 2025 a překladatel dokumentace Vue.js do českého jazyka. „Spolu s přednášejícími z různých koutů světa budeme hledat odpovědi na pestrou paletu otázek. Pozvání přijala například spolumajitelka firmy, která umí původně neziskový open-source proměnit ve výdělečný byznys. Další expert nám představí možnosti AI v oblasti autonomního, a především dynamického programování UI. Aktuální bude také přednáška odbornice na aplikaci nové evropské legislativy týkající se zpřístupňování webů pro hendikepované. To je jen malá ochutnávka z programu, který zahrnuje třináct prezentací i neformální networking.“

Na programu praktické zkušenosti s AI nebo ziskovostí IT projektů

Program konference PragVue 2025 tvoří blok 13 přednášek. Úvodní slovo bude mít Alexander Lichter z Nizozemí. Ikona komunity kolem Vue.js seznámí účastníky s novinkami, trendy a budoucností programování v java scriptu.

Objevování rentability tam, kde ji nikdo nečeká, se bude věnovat Anastasiia Zvenigorodskaia ze Španělska. Její přednáška na téma, jak proměnit open-source ve fungující byznys zaujme především zakladatele start-upů. Představí jednoduché a praktické strategie z vlastní praxe. Mimo jiné prozradí, jaké chyby s kolegy udělali během 8 let vývoje open-source, ale také co fungovalo, a jak první neplatící uživatele proměnili v rentabilní zákazníky.

Z Rakouska přijede do Prahy Markus Oberlehner, aby přinesl odpověď na otázku, jestli se uživatelské rozhraní může programovat samo. Nejedná se přitom o vytvoření jednoho konkrétního rozhraní. Markus se zabývá problematikou prostředí dynamicky se měnícího podle konkrétních potřeb a požadavků uživatelů. Jeho cílem je, aby se webové stránky pomocí AI a LLM přizpůsobovaly návštěvníkům v reálném čase. V rámci své přednášky ukáže, jak vytvořit komponentu poháněnou umělou inteligencí, která automaticky reaguje na všechny požadavky ohledně uživatelského rozhraní rychlým a spolehlivým způsobem.

Louëlla Creemers z Nizozemí se bude věnovat přístupnosti webu pro hendikepované z pohledu vývojáře. Letos začal platit nový evropský zákon o přístupnosti. Ten klade na tvůrce webových stránek řadu požadavků. Louëlla představí ty klíčové a prakticky ukáže, jak přístupný design zlepšuje uživatelský zážitek pro všechny. Představí nástroje a knihovny pro testování aplikací, včetně ukázek osvědčených postupů v oblasti přístupnosti.

„Na pořadu konference je toho ještě mnohem více od skvělých expertů na Vue.js z Francie, Polska, dalších evropských zemí nebo až z daleké Brazílie,“ říká Alois Sečkár.

 

Konference nabídne nové znalosti i kontakty

Vue.js je celosvětově populární jako moderní a flexibilní alternativa k frontendovým řešením v čele s dominantním Reactem. Jeho výhodou je snadnost osvojení, škálovatelnost, vysoká výkonnost, mimo jiné díky promyšlenému systému reaktivity, a bohatý ekosystém navazujících knihoven.

„Vue.js je open–source, a tak kolem sebe přirozeně vytváří nadšenou komunitu vývojářů. Konference PragVue nabízí skvělou příležitost, jak v této komunitě získat nové kontakty při neformálních setkáních – ať už během přestávek nebo v průběhu večerního společenského programu u piva,“ říká Alois Sečkár. „Většina účastníků naší konference je ze zahraničí. To otvírá vývojářům z Česka nové zajímavé příležitosti získat cenné kontakty. A protože chceme podpořit i naši budoucnost, nabízíme českým IT fakultám 50% slevu na registraci pro jejich studenty.“ 

Druhý ročník konference PragVue 2025 proběhne v angličtině. V ceně plného vstupného 249 € (cca 6 200 Kč) je nejen bohatý program, ale také občerstvení a společný oběd. Registrace probíhají na webu www.pragvue.com.

 

Základní informace:

PragVue 2025

23. září 2025 9:00-17:30

Grandium Hotel Prague, Praha 

Vstupné: 249 € (občerstvení v ceně)

Více na: www.pragvue.com

 

O Skupině Atos

Skupina Atos je globálním lídrem v oblasti digitální transformace s přibližně 72 000 zaměstnanci a ročním obratem přibližně 10 miliard eur. Působí v 68 zemích pod dvěma značkami – Atos pro služby a Eviden pro produkty. Skupina Atos, evropská jednička v oblasti kybernetické bezpečnosti, cloudu a výpočetní techniky s vysokým výkonem, se zavázala k zabezpečené a dekarbonizované budoucnosti a poskytuje end-to-end řešení založená na umělé inteligenci na míru pro všechna průmyslová odvětví. Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Euronext Paris.

Cílem společnosti Atos je napomáhat ve vytváření budoucnosti informačních technologií. Svými odbornými znalostmi a službami podporuje rozvoj vědomostí, vzdělávání a výzkumu multikulturním přístupem a přispívá k rozvoji vědeckotechnické excelence. Skupina Atos na celém světě umožňuje svým zákazníkům a zaměstnancům, jakož i členům společností, aby žili, pracovali a rozvíjeli se udržitelně v bezpečném a zabezpečeném informačním prostoru.

 

O společnosti Eviden

Eviden je značka skupiny Atos pro hardwarové a softwarové produkty s obratem přibližně 1 miliarda eur, působící v 36 zemích a zahrnující čtyři obchodní jednotky: pokročilé výpočetní techniky, produkty kybernetické bezpečnosti, kritické systémy a umělá inteligence. Jako technologický lídr nové generace nabízí Eviden jedinečnou kombinaci hardwarových a softwarových technologií pro podniky, veřejný sektor, bezpečnostní organizace a výzkumné instituce, kterým pomáhá vytvářet hodnotu z jejich dat. Eviden sdružuje 4 200 špičkových odborníků světové úrovně a vlastní více než 2 100 patentů. Poskytuje silné portfolio inovativních a ekologicky efektivních řešení v oblasti umělé inteligence, výpočetní techniky, zabezpečování, dat a aplikací.

 

Zdroj: Skupina Atos

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejvyšší soud dal dvěma mužům šanci na odškodnění od státu za délku konkurzu

Nejvyšší soud dal dvěma mužům novou šanci na odškodnění od státu za délku konkurzního řízení se společností Joint Invest Action. Konkurz trval přes 20 let....

11. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Populace Ústeckého kraje se za první pololetí snížila o 3014 lidí

Populace Ústeckého kraje se v první polovině letošního roku snížila o 3014 lidí, k 30. červnu v regionu žilo 805.342 obyvatel. Údaje dnes zveřejnil Český...

11. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

Populace Ústeckého kraje se za první pololetí snížila o 3014 lidí

Populace Ústeckého kraje se v první polovině letošního roku snížila o 3014 lidí, k 30. červnu v regionu žilo 805.342 obyvatel. Údaje dnes zveřejnil Český...

11. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

NÚKIB: Počet kybernetických incidentů v ČR se v srpnu lehce snížil

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v srpnu v ČR 16 kybernetických incidentů, oproti červenci o sedm méně. NÚKIB o tom...

11. září 2025  10:04,  aktualizováno  10:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Karlovarském kraji ubylo za první pololetí roku 1546 obyvatel

V Karlovarském kraji ubylo za první pololetí 1546 obyvatel. Víc lidí zemřelo, než se narodilo, další ubyli stěhováním. V kraji žilo na konci června 291.649...

11. září 2025  9:56,  aktualizováno  9:56

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 4875 obyvatel, nejvíce v ČR

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 4875 obyvatel, nejvíce v Česku. V kraji zemřelo o 3029 lidí více, než se v něm narodilo. O 1846 obyvatel pak...

11. září 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Na Vysočině ubylo v prvním pololetí 2090 obyvatel, nejvíc kvůli stěhování

Na Vysočině ubylo v prvním letošním pololetí 2090 obyvatel, větším dílem to způsobilo stěhování. Narodilo se také méně dětí, než bylo zemřelých. Počet...

11. září 2025  9:51,  aktualizováno  9:51

Obyvatel jižní Moravy za pololetí ubylo o 3432 na 1,225.911 lidí

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za šest měsíců letošního roku snížil o 3432 lidí na celkových 1,225.911 obyvatel. Na poklesu se podílel nejen přirozený...

11. září 2025  9:49,  aktualizováno  10:25

Hradeckému kraji v pololetí ubylo 2271 lidí, více lidí zemřelo i se vystěhovalo

Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letošním prvním pololetí klesl o 2271 na 553.652. V kraji za leden až červen více lidí zemřelo, než se narodilo,...

11. září 2025  9:49,  aktualizováno  9:49

Samostatně programující AI, výdělečný open-source nebo web podle nové evropské legislativy: Konference PragVue 2025 láká webové vývojáře na žhavá témata

11. září 2025  11:25

Dva kilometry lesem s baterkou. Noc v horách boří pověry a mýty o netopýrech

Odchycené netopýry si děti braly do rukou a vypouštěly je zpět do noční krajiny. Speciální program připravili pracovníci České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) u Ledové jeskyně nedaleko...

11. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo...

11. září 2025  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.