Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 a Flip8: skládačky pro každý životní styl

Společnost Samsung Electronics představuje skládačky nové řady Galaxy Z. Je jich víc než v minulých letech, takže se skládačky dostanou k většímu počtu uživatelů. Nečekanou novinkou je model Galaxy Z Fold8 s dosud nevídaným tvarovým řešením, které ocení především milovníci filmů, fotografií či her, zkrátka digitálního obsahu v nejvyšší kvalitě.
Do nové řady patří i Galaxy Z Fold8 Ultra, tedy první skládačka s tímto prestižním označením. Hodí se především pro uživatele, kterým jde o maximální výkon, jsou na telefonu zvyklí tvořit obsah a mají v oblibě obří displeje. Třetím modelem je Galaxy Z Flip8, dosud nejtenčí Flip v nabídce Samsungu, stylová skládačka s bleskurychlými reakcemi na každou příležitost. Nová řada staví na kvalitě předchozích sedmi generací a nabízí zájemcům ještě širší možnost volby než předchozí modely – všechny tři nové telefony se od sebe v mnoha ohledech liší, každý je jiný a každý odpovídá trochu jiným potřebám a preferencím.
Nová generace skládaček Galaxy Z je tady a s ní přichází i úprava názvosloví jednotlivých modelů. Nevíte si s ním rady? Tady je stručný přehled, který vám usnadní orientaci.
• Galaxy Z Fold8 Ultra: vlajková loď Samsungu, která přebírá roli modelu Galaxy Z Fold7 a je určena pro maximální produktivitu a nejnáročnější uživatele.
• Galaxy Z Fold8: zcela nový model telefonů s novým odlišným tvarem a poměrem stran, který je přirozenější pro každodenní zábavu. Po rozložení nabídne displej s poměrem 4:3.
• Galaxy Z Flip8: známé a stylové "véčko", které i nadále slouží rychlému spojení s lidmi a osobnímu sebevyjádření.
Ve všech třech telefonech hraje samozřejmě zásadní roli umělá inteligence Galaxy AI, v každém modelu se ovšem dočkala trochu jiné optimalizace. Na velkých displejích Galaxy Z Fold8 a Galaxy Z Fold8 Ultra usnadňuje umělá inteligence náročný multitasking, u Galaxy Z Flip8 se zase uživatelé můžou těšit na snáze dostupné důležité informace a přístup k často používaným funkcím na předním displeji FlexWindow. A díky skvělé integraci s AI aplikacemi partnerských výrobců, třeba s Gemini Intelligence, umožňují nové skládačky zrychlit a zjednodušit činnost všeho druhu. Všechno se děje transparentním a maximálně bezpečným způsobem, uživatelé mají své přístroje plně pod kontrolou.
„Umělá inteligence je v poslední době hodně agentní a mobilní zařízení představují skvělý způsob, jak inteligentní funkce využívat – jsou dokonale personalizované, svým uživatelům rozumějí a dokážou se jim přizpůsobit,“ vysvětluje TM Roh, generální ředitel, prezident a šéf divize Device eXperience (DX) v Samsung Electronics. „Vytváříme nové standardy skládacích telefonů, opět tak posouváme hranice špičkových mobilních zážitků a otevíráme další kapitolu v éře umělé inteligence, která se díky našim novinkám dostane k většímu počtu lidí.“
Horká novinka Galaxy Z Fold8: Skládačka, jaká tu ještě nebyla
Nejvýraznější novinkou osmičkové řady je Galaxy Z Fold8 – telefon se zbrusu novou konstrukcí pro uživatele, u nichž se zvědavost často střídá s touhou pronikat pod povrch a zjišťovat informace do hloubky. Z Fold8 představuje úplně nové tvarové řešení, díky němuž lze velmi snadno přecházet mezi rychlou interakcí na předním displeji a důkladnějším zkoumáním, čtením či hraním na rozměrném displeji vnitřním. Oba displeje mají velmi příhodný poměr stran, baterie vydrží dlouho, a Galaxy Z Fold8 tak znamená skvělou volbu pro všechny, kteří si chtějí digitální obsah na svém telefonu vychutnat na maximum.
„Skládačky už dávno nejsou jen experimentem pro technologické nadšence. Sedm let jsme skladací telefony ladili a pozorně naslouchali tomu, co lidé od svých telefonů reálně chtějí. U nové řady Galaxy Z jsme se vyhnuli myšlence univerzálního řešení pro všechny. Místo toho dáváme uživatelům na výběr ze tří různých zařízení. Ať už je to maximální produktivita u nového Foldu Ultra, nebo novou velikost Foldu či kompaktní styl Flipu. Naším cílem je, aby se telefon přizpůsobil vám, a ne vy jemu,“ říká o novinkách Milan Holánek, šéf mobilní divize Samsung Electronics Czech & Slovak.
Displej, na kterém všechno vynikne
Poměr stran na obou displejích Galaxy Z Fold8 je optimalizovaný pro způsob, jakým lidé na svých telefonech obraz sledují a vnímají. Platí to při prohlížení internetu, sledování filmů, čtení článků nebo zpráv i hraní. S hmotností pouhých 201 g[1] je Galaxy Fold8 nejlehčím Foldem v historii[2]. Navzdory tomu v něm najdeme špičkový procesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy[3] a také velkou baterii s 4800mAh[4], což znamená rychlé reakce bez zasekávání a delší výdrž.
• Ve složeném stavu má přední displej poměr stran 10:16[5], což je v zásadě standard a výborně se to hodí k rychlé kontrole zpráv, novinek na sociálních sítích nebo nejnovějších událostí na zpravodajských serverech, případně na krátké video.
• Po rozložení má hlavní displej poměr stran 4:3[5] a je krásně veliký, aby na něm skvěle vynikly hry nebo filmy.
• Při otočení na výšku se hlavní displej výtečně hodí na čtení článků, e-knih a dalších delších textů, takže nepotřebujete tablet ani čtečku.
• Oba displeje jsou tak se svými poměry stran mimořádně vhodné k přirozenému prohlížení obsahu, ať už krátkodobě či dlouhodobě.
Vydařená práce ze všech stran
Samsung umí vyrábět displeje špičkové kvality a na nových skládačkách řady Galaxy Z je to výborně vidět. Díky dlouholetým zkušenostem techniků i vývojářů jsou nové přístroje tenčí než dřív, ale zároveň i odolnější, a na displeji není vidět žádný přehyb.
• Výrobci využili novou technologii Flex Titanium s titanovou konstrukcí, díky níž je přístroj tenčí než předchozí verze, což ale nijak nesnižuje jeho odolnost. Základní titanová deska v kombinaci s fólií z titanové slitiny naopak pevnost celé konstrukce jen posiluje, dokáže absorbovat tlak i nárazy a na displeji se ani po čase nevytváří viditelný přehyb.
• Díky nové konstrukci se telefon i snáz otevírá, mechanismus pantu je vyváženější, snižuje se námaha displeje a magnetická síla je optimalizovaná, aby se mechanické části pohybovaly přirozeněji.[6]
• Mezi další přednosti displeje patří jas 3000 nitů, technologie Vision Booster a optická vrstva bránící odleskům, takže je obraz skvěle viditelný i v ostrém denním světle.
Skvělý fotoaparát a vynikající snímky
Spoustu předností si Galaxy Z Fold8 schovává i pro nadšené fotografy. Je jedno, zda máte v oblibě rozmáchlé krajinářské záběry, skupinové portréty nebo spontánní momentky – v každém případě se můžete těšit na příjemné a snadné fotografování i natáčení, následnou úpravu i sdílení fotografií a videozáznamů po síti.
• Duální fotoaparát s rozlišením 50 MPix znamená skvělou kresbu detailů v širokých a ultraširokých záběrech, bez ohledu na zvolenou scénu a v nejrůznějších světelných podmínkách.[7]
• Funkce Dual Recording umožňuje uživateli natáčet scénu před fotoaparátem, a zároveň zachytit sebe v ten stejný moment, jak reaguje na danou situaci.
• Díky funkci My FanCam[8] dokáže přístroj při natáčení automaticky sledovat vybranou osobu a podle toho měnit kompozici s požadovaným poměrem stran. Výsledkem jsou dynamické scény, s nimiž není příliš následné práce a rovnou je můžete posílat na sociální sítě.
Galaxy Z Fold8 Ultra: Ultra skládačka s neuvěřitelným výkonem
Když se v souvislosti s nějakou řadou Galaxy řekne Ultra, je jasné, že půjde o model nejvyšší kvality, co se týče výkonu, funkční výbavy i množství inovací. Galaxy Z Fold8 Ultra je první zástupce téhle kategorie mezi skládačkami. Obří hlavní displej s úhlopříčkou 8 palců neboli 20,3 cm[9] nabízí pracovní plochu, za niž by se nemusel stydět leckterý tablet a která vyloženě přeje multitaskingu. Výborně ho doplňují vyspělý fotografický systém a velkokapacitní baterie, což umožňuje celý den nerušeně tvořit. A to všechno v nejtenčím těle, jaké řada Z Fold dosud poznala – v rozloženém stavu telefon měří jen 4,1 mm a váží 215 g[10]. Tomu se říká pořádně posunutá laťka.
Profesionální kvalita pro kreativní jedince s ultra fotoaparátem
Galaxy Z Fold8 Ultra je určený mimo jiné nadšeným tvůrcům, kteří touží po širších možnostech při pořizování i úpravě fotografií a videozáznamů. Fotoaparát nezapře hrdé označení Ultra, totéž platí pro kreativní funkce.
• Hlavní fotoaparát s rozlišením 200 Mpx je zárukou vynikající jasné kresby se spoustou detailů. V aktuální verzi lze fotografovat v HDR režimu při plném rozlišení, což kvalitu fotografií ještě posiluje[11].
• Nový ultraširoký fotoaparát s rozlišením 50 Mpx znamená kvalitnější kresbu i u velkorysých krajinářských záběrů nebo také u makrofotografií. Uživatelé ji ocení i při fotografování v interiérech nebo u skupinových záběrů.
• Díky vylepšeným funkcím nočního fotografování7[12] vypadají i fotografie a videozáznamy pořízené ve tmě jasněji, což výrazně rozšiřuje tvůrčí možnosti uživatelů i v náročných světelných podmínkách.
• Pokročilí tvůrci ocení natáčení videozáznamů v rozlišení 8K pomocí nového kodeku APV. Znamená to větší flexibilitu a kvalitu při dalším zpracování a střihu. Barevná tabulka Cine LUT je zárukou věrných a živých barev jako v kině, tonalitu lze ovládat přímo v telefonu.
Výkon, baterie a chlazení pro celodenní práci
Vývojáři a technici mysleli při práci na Galaxy Z Fold8 Ultra především na rychlý chod, svižné reakce a maximální spolehlivost i při náročných pracovních úkolech, ať už jde o multitasking, tvoření digitálního obsahu nebo úkoly s asistencí umělé inteligence.
• S procesorem Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy[13] dosahuje Galaxy Z Fold8 Ultra výkonu, který skutečně nikoho nezklame ani při přepínání mezi mnoha aplikacemi, případně při náročných grafických úlohách na velkém displeji.
• Baterie má vyšší kapacitu 5000 mAh[14] a telefon tak déle vydrží[15] - celodenní práce, tvoření či zábava pro něj nepředstavuje žádný problém.
• Mezi technologické inovace u Galaxy Z Fold8 Ultra patří mimo jiné dvoucestná nabíjecí architektura s rychlým dobíjením 45 W, což znamená efektivnější rozložení energie v bateriovém systému, a tedy rychlejší, stabilnější a zcela spolehlivé dobíjení.
• Galaxy Z Fold8 Ultra využívá rozšířený grafitový chladicí systém, jehož účelem je vylepšit tepelnou vodivost, tím pádem teplo rychleji rozptýlit, a zabránit přehřívání telefonu i v náročných situacích.
Galaxy Z Flip8: Nejelegantnější Flip se spoustou umělé inteligence
Nový Galaxy Z Flip8 je určený uživatelům toužícím především po stylovém dynamickém provedení. Základem jsou bleskové interakce, osobitý design a spousta funkcí s umělou inteligencí. Díky Galaxy Z Flip8 se technologie Galaxy AI stane ještě výraznější součástí každodenního života – zásluhu na tom mají přepracovaný přední displej FlexWindow a samozřejmě osvědčené tvarové řešení Flip. Telefon váží jen 180 g a má tloušťku pouhých 6,1 mm, jde tedy o dosud nejtenčí a nejlehčí[16] Flip v historii.
Chytřejší a intuitivnější přední displej FlexWindow
Přední displej zvaný FlexWindow má u Galaxy Z Flip8 trochu jinou podobu a funkce než dřív – slouží jako uživatelské rozhraní s umělou inteligencí ke každodenním úkolům a servisu. Základní informace, akce a asistenční služby tu budeme mít vždy hned po ruce.
• Na displeji FlexWindow se zobrazí aplikace a důležité informace, takže uživatelům nic důležitého neunikne. K dispozici jsou tu mnohé funkce s umělou inteligencí, díky kterým lze zobrazení přizpůsobit aktuálním potřebám nebo preferencím.
• Díky funkci Now Brief[17] se na displeji zobrazí důležité informace, položky z kalendáře, aktuální úkoly apod. Stačí mrknout na displej a uživatel hned ví, co se děje a co dělat.
• Také automatizované úkoly[18] jsou s Galaxy Z Flip8 snazší – k technologii Gemini Intelligence mají uživatelé na displeji FlexWindow[19] snazší přístup. Stačí systém aktivovat postranním tlačítkem, případně přirozeným hlasovým pokynem.
Přední fotoaparát FlexCam aneb ještě zábavnější pořizování selfies
Fotografování bylo s modely Flip vždycky zábavné a Z Flip8 to ještě posiluje – pořizování běžných momentek se díky flexibilní volbě úhlu záběru či náhledům v reálném čase mění v dobrodružství, které s obyčejným telefonem nezažijete. Při fotografování máte doslova volné ruce, můžete natáčet selfie videa nebo typická zrcadlová selfies. Žádné další vybavení není zapotřebí.
• O nejbohatší možnosti při fotografování selfies v dějinách řady se stará mimo jiné fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a obrazovým procesorem ProVisual Engine. Uživatelé se můžou těšit na portréty i každodenní momentky bohaté na detaily, s přirozenými odstíny pleti a dynamickou kresbou pozadí.[20]
• Režim Flex Mode výrazně usnadňuje hands-free fotografování a natáčení z nejrůznějších úhlů. Při natáčení se výtečně hodí funkce Camcorder Grip a Zoom Rocker – s nimi si připadáte skutečně jako s videokamerou a ruka se vám ani nezachvěje.
• Stabilizátor Super Steady, nyní s funkcí uzamčení obrazu v horizontální ose, pomáhá zabránit chvění při natáčení z ruky, ať už pořizujete akční záběry nebo obyčejná selfie videa při procházce.
• Díky funkci FlipShot si můžete upravit na míru nastavení displeje FlexWindow, a vylepšit tak zrcadlová selfies. Funkce Mirror view zase umožňuje telefonu fungovat jako klasické realistické zrcátko, což člověk při fotografování často ocení.
Nová generace agentní umělé inteligence optimalizovaná pro skládačky
Telefon je u mnoha uživatelů nejosobnějším zařízením, které u sebe mají, a logicky se tak stává prvním přístrojem, kde se setkáváme s umělou inteligencí. Nová řada Galaxy Z ukazuje, kam se AI v příští generaci mobilních zařízení vydá. Umělá inteligence Galaxy AI nyní funguje ve větším množství aplikací a služeb než dřív, navíc jsou její funkce optimalizované přímo pro skládačky. Galaxy AI rozumí potřebám jednotlivých uživatelů a pomáhá jim na základě správně volených informací přejít k akci, a tím pádem se z ní stává skutečně užitečný proaktivní personalizovaný nástroj ke každodennímu využití.
• Funkce Now Brief poskytuje uživatelům personalizované informace a nejrůznější doporučení, vše šité na míru uživatelským zvykům, zájmům a každodenním potřebám. Kromě zpráv, dat ze zdravotních aplikací a dalších informací navíc v nové verzi zobrazí důležitá data ohledně zabezpečení a ochrany soukromí, takže se uživatelé můžou proaktivně bránit nejrůznějším hrozbám.
• Now Nudge[21] je skvělý nástroj, pokud plánujete nějakou aktivitu, cestu a podobně. Na základě hrubých plánů může umělá inteligence radit a doporučovat další kroky – zkontroluje datum v kalendáři, najde vhodné ubytování nebo uloží nějaké zajímavé místo do paměti. Na skládačkách se vše zobrazí v samostatném okně na velkém displeji.
• Gemini Intelligence nyní potřebuje míň kroků, aby se dostala od požadavku ke kýženému výsledku. Stačí, když uživatel jednoduše popíše, co potřebuje, případně přidá nějaký ilustrační obrázek. Automatická technologie nyní funguje víc než ve čtyřiceti podporovaných aplikacích a službách, její schopnosti sahají od vyhledání vstupenek po rezervaci míst v blízké restauraci. Díky službě Gemini Notebook lze používat psané poznámky, obrázky, fotografie, zvukové záznamy, soubory a dokumenty v jediném pracovním prostoru. S funkcí přesouvání a kopírování položek v rozděleném okně je celá práce ještě intuitivnější, uživatelé můžou přidávat najednou víc souborů nebo obrazového materiálu, vyrábět infografiky, zvukové přehledy, zprávy, souhrny ze schůzek a zasedání, dokumenty apod.
• Funkce s umělou inteligencí jsou v nových modelech řady Galaxy Z propojenější než dřív v rámci celého ekosystému, zároveň s telefony totiž přichází nová generace chytrých hodinek Galaxy Watch Ultra2 a Galaxy Watch9 a chystají se i inteligentní brýle[22]. Zdravotní údaje, data ze cvičení a dalších aktivit, to vše se v rámci Galaxy AI zpracovává a systém poskytuje uživatelům po celý cen podporu šitou na míru.
Z výše uvedených skutečností jasně vyplývá, že se z Galaxy AI stává zase o něco schopnější a proaktivnější digitální společník, díky němuž toho lze dosáhnout víc a míň se přitom namáhat. A se skládačkami to jde ještě líp než s jinými typy telefonů.
Zabezpečení a ochrana soukromí coby základní stavební kámen
Umělá inteligence se stále víc personalizuje, prosazují se agentní řešení. Mají-li ji lidé s klidným srdcem využívat, musejí jí důvěřovat. Potřebují vědět, jakým způsobem systém s jejich daty pracuje a co jejich jménem umělá inteligence dělá, chtějí sami rozhodovat, jak se má technologie chovat. Samsung to dobře ví a od prvních krůčků si tuhle důvěru u uživatelů svých zařízení buduje. U řady Galaxy Z to platí úplně stejně. Osobní údaje jsou zcela v bezpečí, uživatelé mají v rukou transparentní volby a vědí, jak se s jejich informacemi pracuje.
Každé zařízení Galaxy chrání už od úrovně procesoru Samsung Knox, vícevrstvá ochrana počítá s personalizací i s uživatelskou kontrolou zpracování dat v cloudu. Některé funkce a nástroje proaktivně chrání data i před budoucími hrozbami, třeba Samsung Knox Matrix fungující na úrovni celého ekosystému. O práci umělé inteligence přímo v přístrojích se stará technologie Personal Data Engine (PDE). Tu chrání systém Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), který vytváří přímo v jednotlivých aplikacích šifrované prostory, do nichž se data ukládají. Knox Vault k tomu přidává nedobytnou fyzickou vrstvu chránící zvlášť citlivé informace[23]. Tyto ochranné prvky na systémové úrovni spolupracují s nastavením Advanced Intelligence a Personal Data Intelligence a pomáhají uživatelům kontrolovat, jak umělá inteligence spravuje a využívá osobní údaje.
V uživatelském rozhraní One UI 9.0 se také představuje nový panel AI Assistant Activity, poskytující uživatelům přehledné informace o automatických postupech, k nimž dali svolení. Není tedy nutné sledovat jednotlivé aplikace, veškeré akce umělé inteligence jsou k vidění na jediné obrazovce a z ní se dostanete přímo k jednotlivým AI agentům[24], kde lze vše potřebné nastavit. Řada Galaxy Z8 navíc vylepšuje systém bezpečnostních upozornění, který uživatele proaktivně informuje o případných rizikách, včetně nadbytečných pokusů o povolení k akcím na pozadí. Uživatelé tak můžou reagovat dřív, než se rizika doopravdy projeví.
Tyto aktualizace vylepšují stávající bezpečnostní systém Galaxy, do kterého patří osvědčené nástroje jako Automatické blokování, Ochrana před odcizením, Soukromé sdílení, Zabezpečené Wi-Fi a další. Aktualizace pomáhají uživatelům aktivněji spravovat osobní údaje a činnost umělé inteligence. K největším výhodám patří vyšší transparentnost, jasnější možnosti volby a silnější ochrana. To je nutný krok k posílení zmíněné důvěry.
Dostupnost a speciální nabídky telefonů
Nové skládačky Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 a Z Flip8 se v České republice začnou prodávat 7. srpna 2026. Barevná nabídka se liší podle jednotlivých modelů[25]. Galaxy Z Fold8 Ultra bude dostupný v barvách Cream, Graphite, Violet Shadow a exkluzivně online na stránkách samsung.cz také ve variantě Green Shadow. Galaxy Z Fold8 nabídne barvy Graphite, Lavender a Cream, přičemž na samsung.cz bude navíc k dispozici exkluzivní Pistachio. Galaxy Z Flip8 bude dostupný ve variantách Graphite, Pink a Cream a výhradně na samsung.cz také v barevné variantě Mint.
Zákazníci, kteří si v období od 22. 7. do 31. 8. 2026 zakoupí nové skládačky Galaxy Z, dostanou při odprodeji svého starého funkčního zařízení (chytrého telefonu, tabletu nebo chytrých hodinek) k jeho tržní výkupní hodnotě navíc výkupní bonus 5000 Kč na modely Galaxy Z Fold8 Ultra a Z Fold8 a 2500 Kč na model Galaxy Z Flip8. V případě, že zákazník v rámci této kampaně odevzdá vybraný starší funkční model skládacího telefonu řady Galaxy Z[26], získá navýšený bonus k výkupu – tzn. 10.000 Kč při koupi modelů Galaxy Z Fold8 a Z Fold8 Ultra a 5000 Kč při koupi modelu Galaxy Z Flip8.[27]
Pokud zákazníci vytvoří recenzi o délce alespoň 250 znaků na svůj nový telefon řady Galaxy Z v e-shopu, kde nakoupili nebo na Heureka.cz a tuto recenzi zaregistrují od poledne 7.8. do 31. 8. v mobilní aplikaci Samsung Members (v sekci Výhody), můžou získat jeden z bonusů: tyčový vysavač Samsung Jet 65 Pet, nebo bezdrátová sluchátka Galaxy Buds4 Pro.[28]
Ke klidnému spánku uživatelů výrazně přispívá i speciální pojišťovací program Samsung Care+[29]. Nabízí rychlé opravy v případě náhlého poškození, prodlouženou záruku i certifikovanou odbornou podporu doma i v zahraničí. Uživatelé, kteří si koupí kteroukoli z nových skládaček Galaxy na webu Samsung.com a zvolí si měsíční plán Samsung Care+, budou mít k dispozici první tři měsíce zdarma. S uživatelským rozhraním One UI 9 je přihlášení ke službě Samsung Care+ velmi jednoduché, totéž se týká správy členství. K dispozici jsou také informace o záruční době, autodiagnostice, žádostech o opravy i podpoře na dálku. Vše se přehledně zobrazí na jedné obrazovce. V případě nákupu zařízení u jiného partnera si zákazník může Samsung Care+ na první 3 měsíce zdarma aktivovat skrze aplikaci Samsung Members. Další informace najdete na webových stránkách společnosti Samsung: www.samsung.com/cz/offer/samsung-care-plus/.
Od 22. července do 31. srpna můžou zákazníci využít také 10% slevu na druhý produkt z nositelné elektroniky nebo tabletů a 30% slevu na jeden kus příslušenství. V případě, že má zákazník v košíku víc zařízení Galaxy, vztahuje se 10% sleva na ten nejlevnější z nich. Jelikož se jedná o odlišné produktové kategorie, lze obě tyto slevy v rámci jednoho nákupu libovolně kombinovat.
Modelový příklad: pořídíte si nový Galaxy Z Fold8 Ultra, k němu získáte hodinky Galaxy Watch Ultra2 se slevou 10 % a ochranné pouzdro Carbon Case se slevou 30 %.
Ve stejném časovém rozmezí je navíc pro studenty připravena standardní studentská sleva ve výši 7 %.
Kromě nových AI funkcí přímo v telefonech získají uživatelé i 6měsíční bezplatnou zkušební verzi Google AI Pro[30] v hodnotě 3299,94 Kč, k níž patří i 5 TB cloudového prostoru a rozsáhlejší přístup k Gemini 3 Pro, funkci Deep Search, agentním funkcím a dalším výhodám. Tím se uživatelé dostanou k nejvyspělejším AI modelům, jaké Google dosud vyvinul.
Přechod na Galaxy je navíc snadnější než kdykoli v minulosti – hlavní zásluhu na tom má systém migrace dat v celé řadě zařízení[31]. V aktualizované aplikaci Smart Switch si uživatelé operačního systému iOS můžou načíst na svých stávajících zařízeních QR kód, který jim umožní bezdrátově přenést svá data do nového telefonu bez nutnosti stahování dalších aplikací. Přes Smart Switch se dají přenášet i hesla, historie volání, nastavení přístupnosti, eSIM karty a spousta dalších informací, takže nastavení nového zařízení trvá výrazně kratší dobu. Systém Quick Share je navíc nově kompatibilní s funkcí AirDrop[32], takže se soubory dají mezi iOS a zařízeními Galaxy oběma směry sdílet opravdu snadno.
Při koupi nového skládacího smartphonu Samsung automaticky získáváte prémiový servis Premium Service+ bez nutnosti registrace, a to zcela zdarma. Ten zahrnuje expresní zákaznickou podporu, přednostní opravy v autorizovaných servisech a až čtyři bezplatné výměny ochranné fólie ve vybraných prodejnách Samsung. Více informaci získá zákazník na stránce https://www.samsung.com/cz/support/premium-plus/.
Fotografie Galaxy Z Fold8 najdete ZDE.
Fotografie Galaxy Z Fold8 Ultra najdete ZDE.
Fotografie Galaxy Z Flip8 najdete ZDE.
[1] Hmotnost může záviset na zemi nebo regionu.
[2] V porovnání s předchozí řadou Galaxy Z Fold.
[3] Produkty značky Snapdragon vyrábí společnost Qualcomm Technologies, Inc. nebo její dceřiné společnosti. Snapdragon je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated.
[4]Typická hodnota podle nezávislých laboratorních testů. Typickou hodnotou se rozumí průměrná odhadovaná hodnota vzhledem k odchylkám kapacity baterie u testovaných vzorků podle standardu IEC 61960. Jmenovitá kapacita modelu Galaxy Z Fold8 Ultra je 4660 mAh.
[5] Při měření po úhlopříčce je velikost vnějšího displeje Galaxy Z Fold8 5,5" jakožto plného obdélníku a 5,4" se započtením zaoblených rohů. Velikost hlavního displeje je 7,6" jakožto plného obdélníku a 7,6" se započtením zaoblených rohů; skutečná zobrazovací plocha je menší kvůli zaobleným rohům a výřezu pro fotoaparát. Zobrazené poměry stran jsou přibližné a vycházejí z hodnot reprezentativního modelu.
[6] V porovnání s předchozí řadou Galaxy Z Fold.
[7] Výsledky se můžou lišit v závislosti na světelných podmínkách nebo na aktuální situaci, roli hraje, zda je v záběru víc objektů, zda jsou rozostřené či v pohybu.
[8] Funkce My FanCam vyžaduje přihlášení k účtu Samsung. Dostupnost se může u jednotlivých videozáznamů lišit. Nefunguje, pokud v záběru není objekt, který lze sledovat. Za přesnost výsledků se neručí.
[9] Rozměr se udává jako úhlopříčka. Hlavní displej Galaxy Z Fold8 Ultra měří 8” jako plný obdélník a 8” s ohledem na zaoblené rohy. Skutečná zobrazovací plocha je vzhledem k zaobleným rohům a otvoru fotoaparátu menší.
[10] V porovnání s předchozí řadou Galaxy Z Fold.
[11] V porovnání s předchozí řadou Galaxy Z Fold.
[12] V porovnání s předchozí řadou Galaxy Z Fold.
[13] Produkty značky Snapdragon vyrábí společnost Qualcomm Technologies, Inc. nebo její dceřiné společnosti. Snapdragon je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated.
[14] Typická hodnota podle nezávislých laboratorních testů. Typickou hodnotou se rozumí průměrná odhadovaná hodnota vzhledem k odchylkám kapacity baterie u testovaných vzorků podle standardu IEC 61960. Jmenovitá kapacita modelu Galaxy Z Fold8 Ultra je 4 584 mAh.
[15] Na základě interních laboratorních testů Samsungu s předprodukční verzí modelu připojeného k sluchátkům přes Bluetooth ve výchozím nastavení pomocí technologuie LTE. Odhad vychází z kapacity baterie a proudu naměřeného při spotřebě energie baterie během přehrávání videa na hlavním displeji (rozlišení videosouboru 720p, soubor je uložený v telefonu). Skutečná doba přehrávání se může lišit v závislosti na síťovém připojení, nastavení, videoformátu, jasu obrazovky, stavu baterie a mnoha dalších faktorech.
[16] V porovnání s předchozími modely Galaxy Z Flip.
[17] Funkce Now Brief vyžaduje přihlášení k účtu Samsung. Dostupnost služby se může lišit podle země, jazyka, přístroje nebo aplikací. Některé funkce můžou vyžadovat internetové připojení. Přizpůsobený obsah vychází výhradně z osobních informací, s jejichž poskytnutím uživatel souhlasil. Za přesnost generovaných výsledků se neručí.
[18] Funkce automatizace je k dispozici v USA a Koreji a podporuje americkou angličtinu a korejštinu. Seznam podporovaných jazyků a regionů se v průběhu tohoto roku dále rozšíří. Dostupnost se může lišit v závislosti na zemi, regionu a jazyku.
[19] V porovnání s předchozími modely Galaxy Z Flip.
[20] Výsledky se můžou lišit v závislosti na světle a dalších fotografických podmínkách. Vliv na ně má přítomnost víc objektů, rozostření nebo pohyb. Efekt AI Bokeh je k dispozici pouze v režimu Portrét. Fotografie s efektem AI Bokeh jsou v současné době k dispozici v rozlišení 12 MPix.
[21] Funkce Now Nudge vyžaduje přihlášení k účtu Samsung. Dostupné vlastnosti a funkce se můžou lišit podle země, regionu nebo jazyka. Nyní funkce není dostupná v češtině. Prompty zpráv jsou k dispozici jen v Samsung Messages a v některých dalších aplikacích, mezi něž patří Google Messages nebo Google Chat. Dělené zobrazení umožňují jen některé aplikace. Sdílení fotografií pomocí funkce Now Nudge využívá analýzu obsahu fotografie. Za přesnost výsledků se neručí.
[22] Inteligentní brýle nejsou dostupné v České republice.
[23] Technologie Personal Data Engine (PDE) funguje v případě, že je zapnuté menu Personal Data Intelligence. Analyzovaná data se po vypnutí tohoto menu smažou. PDE rozpoznává vybrané jazyky a některé přízvuky a dialekty, mezi něž patří arabština, čínština (zjednodušená), nizozemština, angličtina, francouzština, němčina, hindština, indonéština, italština, japonština, korejština, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština, thajština, turečtina a vietnamština. PDE v současné době analyzuje nativní aplikace Samsungu a oznámení podporovaných aplikací. Funkce KEEP je k dispozici na smartphonech a tabletech Galaxy s rozhraním One UI 8 nebo novějším.
[24] Funkce AI Assistant Activity poskytuje přehled o relevantních činnostech agentů. Dostupnost agentů a funkcí se může lišit v závislosti na trhu, modelu a verzi operačního systému.
[25] Dostupnost barev se může lišit v závislosti na modelu, prodejci, zemi nebo operátorovi.
[26] Platí pro modely konkrétně Z Fold7, Z Fold6, Z Fold5, Z Fold4, Z Fold3, Z Fold2, Fold, Z Flip7, Z Flip6, Z Flip5, Z Flip4, Z Flip3 5G, Z Flip 5G nebo Z Flip)
[27] Kampaň probíhá od 22. 7. do 31. 8. 2026 nebo do vyprodání zásob. Bonus nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami či výkupními bonusy a nevztahuje se na zánovní, použité či rozbalené přístroje. Výkupní bonus nelze získat za nefunkční smartphony či tlačítkové telefony. V případě odstoupení od kupní smlouvy na nový telefon v zákonné lhůtě nárok na bonus zaniká a zákazník je povinen jej vrátit. Podnikatelé (plátci DPH) jsou povinni při uplatnění bonusu opravit odpočet daně. Limit na jednoho účastníka je max. 2 nové přístroje. Úplná pravidla naleznete na www.novysamsung.cz. Nabídky se u jednotlivých prodejců můžou lišit.
[28] Kampaň probíhá od 22. 7. do 31. 8. 2026 (včetně) nebo do vyčerpání zásob bonusů. Akce se vztahuje pouze na nákup nových telefonů řady Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 nebo Z Flip8 z oficiální distribuce v ČR realizovaný u vybraných partnerských prodejců. Akce neplatí pro nákupy na e-shopu samsung.com/cz a nevztahuje se na přístroje označené jako zánovní, použité, repasované nebo rozbalené. Registraci nákupu a recenze je nutné provést v období od 7. 8. 2026 (od 12:00) do 31. 8. 2026 výhradně prostřednictvím aplikace Samsung Members přímo v nově zakoupeném přístroji. Vygenerovaný unikátní kód (voucher) na bonus je nutné uplatnit na webu www.novysamsung.cz/recenze-ff8 do 7 dnů od jeho obdržení, nejpozději však do 30. 9. 2026. K registraci je vyžadován Samsung Account. Úplná pravidla naleznete na www.novysamsung.czz
[29]Podle všeobecných obchodních podmínek. Rozsah služby Samsung Care+, typ služby a podrobnosti o propagační akci se můžou lišit podle země či regionu, může být účtována spoluúčast (formou servisního poplatku). K využívání Samsung Care+ může být nutná registrace. Podrobné informace o službě Samsung Care+ najdete na stránkách https://www.samsung.com/samsung-care-plus/.Péče doma i v zahraničí: Pokud budete během cesty potřebovat služby Samsung Care+, obraťte se předem na místní zákaznické centrum v navštívené zemi či regionu a ověřte si dostupnost služby Samsung Care+.
[30] Gemini je ochranná známka společnosti Google LLC. Platí smluvní podmínky. Přihlášením k odběru vyjadřujete souhlas s podmínkami služby Google One , YouTube a nabídkami. Nabídka končí 1.8.2027. Minimální věk 18 let. Po skončení 6měsíčního zkušebního období vám bude automaticky účtována cena měsíčního předplatného měsíčně ve výši 549,99 Kč. Můžete kdykoli zrušit. Vrácení zakoupeného zařízení může mít za následek zrušení předplatného. Úplné znění podmínek naleznete na https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/SamsungAIPro
[31] Pro kabelový přenos z zařízení s operačním systémem Android™ je nutné, aby přijímající zařízení mělo operační systém Android™ 6.0 nebo novější a odesílající zařízení mělo rovněž operační systém Android™ 6.0 nebo novější. Přenos lze provést i bez kabelu prostřednictvím bezdrátového připojení. I v případě bezdrátového připojení musí mít přijímající zařízení operační systém Android™ 6.0 nebo novější a odesílající zařízení musí mít operační systém Android™ 6.0 nebo novější. Otevřete aplikaci Smart Switch Mobile v části „Nastavení“ na přijímajícím zařízení Galaxy nebo si aplikaci Smart Switch Mobile stáhněte z obchodu Galaxy Store. Data, obsah a aplikace, které lze přenést, se můžou lišit v závislosti na způsobu přenosu. Pro kabelový přenos z iOS musí mít přijímající zařízení nainstalován systém Android™ 17 nebo novější a One UI 9 nebo novější a odesílající zařízení musí mít nainstalován systém iOS 26.6 nebo novější. Přenosy lze provádět bez kabelu prostřednictvím bezdrátového připojení. Pro bezdrátové připojení musí přijímající zařízení mít nainstalován systém Android™ 17 nebo novější a odesílající zařízení musí mít nainstalován systém iOS 26.6 nebo novější. Dostupnost přenosu eSIM se může lišit v závislosti na operátorovi. Podrobný seznam dostupných operátorů najdete na adrese https://www.samsung.com/cz/support/mobile-devices/co-je-galaxy-esim-a-podporovani-sitovi-operatori/ .
[32] Funkce Quick Share mezi zařízeními Galaxy je k dispozici u následujících operačních systémů: smartphony a tablety s operačním systémem Android verze 10.0 (Q) a One UI 2.1 nebo novější, zařízení Galaxy Book uvedená na trh v roce 2020 nebo později. Vyžaduje účet Samsung a připojení přes Wi-Fi a Bluetooth. Pro sdílení se zařízeními Apple je nutné zařízení Galaxy s aplikací Quick Share ve verzi 13.8.51.27 nebo novější a službami Google Play ve verzi 26.11.xx nebo novější. Od července 2026 je funkce „Sdílení se zařízeními Apple“ dostupná pro řadu Galaxy S26, modely Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 a Galaxy Z Flip8 a v budoucnu bude rozšířena i na vybrané vlajkové modely. Řada Galaxy S26 vyžaduje aktualizaci softwaru. Dostupnost se může změnit. Kompatibilitu zajišťuje pouze společnost Google. Zařízení se musí nacházet v dosahu Bluetooth. AirDrop® je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. Během vyhledávání zařízení iOS nebo sdílení s nimi může dojít k dočasnému odpojení telefonu od Wi-Fi.
Zdroj: Samsung
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.