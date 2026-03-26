Samsung představuje Galaxy A57 a A37 5G: Profi funkce za dostupnou cenu

„Nová řada Galaxy A je výsledkem našeho pokračujícího úsilí o demokratizaci umělé inteligence, což znamená, že se snažíme zpřístupnit tyto nejnovější inovace co největšímu počtu lidí,“ uvádí TM Roh, generální ředitel, prezident a vedoucí divize Device eXperience (DX) společnosti Samsung Electronics. „Díky doplnění standardních funkcí o vylepšenou platformu Awesome Intelligence zajistí telefony Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G uživatelům po celém světě spolehlivé každodenní služby a zároveň podpoří rychlejší osvojování umělé inteligence.“
Rozšířená platforma Awesome Intelligence pro každodenní potřeby
Telefony Galaxy A57 5G a A37 5G budou prostřednictvím aktuálního rozhraní One UI 8.5 šířit nejnovější inovace AI společnosti Samsung mezi víc uživatelů. Funkce Awesome Intelligence umožní lidem dělat snáze víc věcí a zároveň otevírají nové způsoby tvorby a produktivity.
Novinkou v aplikaci Záznamník) je Přepis hovorů2. Usnadňuje opakované procházení důležitých informací ze schůzek, přednášek nebo rozhovorů díky rychlému přepisu vlastních nahrávek hovorů nebo záznamů z hlasové schránky na text a možnosti následného překladu. Funkce AI výběr3 je snadněji přístupná dlouhým stisknutím panelu na okraji obrazovky (Edge Panel), čímž se přímo zobrazí relevantní akce pro extrahování textu nebo vytváření obsahu bez nutnosti ručního výběru položek. AI výběr také podporuje přetahování objektů v režimu víc oken, takže lze snadno přesouvat obrázky do Samsung Notes nebo Editoru fotografií pro urychlení úprav a vyšší produktivitu.
Awesome Intelligence usnadňuje obvyklé úpravy fotografií víc než předchozí verze. Funkce Mazání objektů4 nyní dosahuje přirozenějších výsledků při odstraňování nežádoucích prvků, například osob v pozadí nebo rušivých předmětů v kavárně. Nejlepší obličej5 na Galaxy A57 5G podporuje víc fotografií a série snímků, což usnadňuje pořizování perfektních skupinových fotografií, kde všichni vypadají co nejlépe. Oblíbené nástroje, například Filtry nebo Návrhy úprav6, pomáhají rychle vylepšovat a sdílet momentky bez přílišné námahy, přičemž Galaxy A57 5G je vybaven také funkcí Automatický střih7 k ještě snadnější editaci videa.
Circle to Search with Google8 přidává rozpoznávání víc objektů ve vybrané oblasti, takže uživatelé můžou snadno prozkoumat víc položek na obrázku najednou – například od oblečení až po módní doplňky.
Nová řada Galaxy A rozšiřuje funkce Awesome Intelligence o výběr agentů pro zjednodušení každodenních úkolů, od vyhledávání přes organizaci plánů až po snadnou úpravu nastavení. Upgradovaný asistent Bixby9 jako konverzační agent zařízení umožňuje intuitivně ovládat nastavení a funkce Galaxy pomocí přirozeného jazyka, zatímco Gemini10 zvládá složité úkoly v nativních aplikacích zařízení Galaxy a vybraných aplikacích třetích stran pro podporu rychlejších a intuitivnějších interakcí.
Úžasný fotoaparát pro pořizování jasnějších fotografií a videí ve dne i v noci
Kromě stále hlubší integrace AI do mobilních aplikací zůstává pro spokojenost mnoha uživatelů nejdůležitější, aby fotoaparát při každodenním používání fungoval podle jejich očekávání.
Galaxy A57 5G a A37 5G dodávají jasnější a čistší obraz díky vylepšenému hardwaru fotoaparátu a procesoru obrazového signálu (ISP)11. Zařízení disponují všestrannou trojicí fotoaparátů, jimž vévodí hlavní 50Mpx senzor12, který poskytuje ostré a detailní snímky v široké škále světelných podmínek bez nutnosti ručního nastavování.
Když se setmí, fotoaparát Galaxy A57 5G a A37 5G se tomu bez problémů přizpůsobí aktivací vylepšené funkce Nightography13, která umožňuje pořizovat jasné a realistické fotografie a videa i při velmi slabém osvětlení.
Galaxy A57 5G posouvá fotografování na vyšší úroveň díky dokonalejšímu zpracování obrazu, které zaostřuje detaily a snižuje obrazový šum k získání jasnějších a živějších výsledků. To přináší bohatý kontrast a vyvážené barvy i v náročných světelných podmínkách. Zkrácený čas závěrky umožňuje zachytit ostřeji rychle se pohybující objekty.14
Galaxy A57 5G a A37 5G využívají AI funkce i k rozpoznávání objektů a optimalizaci scény. Tím se dosahuje lepšího vyvážení portrétů, zachování přirozených tónů pleti a čistějšího oddělení pozadí. Když si daný okamžik žádá širší perspektivu, například při skupinové fotografii nebo záběru krajiny, uplatní se ultraširokoúhlý objektiv, zatímco 5Mpx makro fotoaparát odhalí jemné detaily zblízka. To dává uživatelům větší tvůrčí flexibilitu.
To nejlepší z designu i výkonu
Galaxy A57 5G obsahuje vylepšený CPU, GPU a NPU, což přináší zvýšený výkon15 v elegantním a lehkém konstrukčním řešení. Zvládá bez potíží plynulé streamování, prohlížení a tvorbu obsahu nebo multitasking. Jeho propracovaný design se vyznačuje lesklou povrchovou úpravou a výrazným ostrůvkem trojice fotoaparátů. Výsledkem je mimořádně moderní vzhled a promyšlený tvar, který se pohodlně drží v ruce.
Štíhlejší profil telefonu Galaxy A57 5G nemá za následek snížení obvyklé doby provozu. Baterie s kapacitou 5000 mAh16 vydrží až dva dny používání17 a dodává energii pro vše, co uživatelé potřebují – od natáčení a střihu videa až po sledování obsahu na cestách. Technologie rychlého dobíjení Super Fast Charging 2.0 nabije baterii za 30 minut až na 60 %, takže nemusíte propadat panice, když ráno před odjezdem zjistíte, že máte vybitý telefon s uloženými letenkami. O 13 % větší odpařovací komora18 pomáhá udržet stabilní výkon i při delším hraní her nebo nahrávání videa. Užší rámečky a jasný displej Super AMOLED+ s funkcí Vision Booster k vylepšení obrazu při silném okolním světle zaručují dobře viditelný obraz jak v interiéru, tak venku na slunci.
Telefony Galaxy A57 5G a A37 5G jsou zkonstruované ke každodennímu použití a mají stupeň krytí IP6819 pro odolnost vůči vodě a prachu, což zvyšuje jejich provozuschopnost v reálných podmínkách a dodává uživatelům klid v případě nějaké nehody.
Dlouhodobá podpora a zabezpečení
Společnost Samsung se zavázala, že bude vyrábět zařízení s dlouhou životností. To platí i pro telefony Galaxy A57 5G a A37 5G, u nichž nabízí až šest generací upgradů operačního systému Android a uživatelského rozhraní One UI spolu s bezpečnostními aktualizacemi20 po stejnou dobu. To dává uživatelům jistotu, že se na svoje zařízení můžou dlouhodobě spolehnout.
Samsung zvyšuje zabezpečení zařízení, transparentnost a možnosti uživatelů pomocí hardwarového bezpečnostního řešení Knox Vault21, které je odolné proti neoprávněné manipulaci. Uživatelům řady Galaxy A nabízí komplexní ochranu prostřednictvím inovativních funkcí zabezpečení a ochrany soukromí, včetně bezpečnostního panelu, automatického blokování, soukromého sdílení a ochrany před krádeží, a také nové Soukromé album, což je funkce aplikace Galerie k rychlému a snadnému zamknutí osobních médií. Na rozdíl od tradičních ochranných opatření tato nejnovější zařízení řady A také proaktivně upozorní uživatele na potenciální rizika pomocí upozornění Privacy Alerts. Jedná se o chytrá oznámení, která nabízejí jasnější přehled a kontrolu nad oprávněními ke sdílení polohy nebo podezřelým monitorováním citlivých dat. Díky těmto vylepšením je zabezpečení stejně intuitivní jako zbytek uživatelského prostředí, takže ochrana zařízení je pro každého uživatele mnohem snazší než kdy dříve.
Dostupnost a speciální nabídka
Smartphony Galaxy A57 5G a A37 5G se v Evropě začnou prodávat 10. dubna 2026. Pokud jde o barevné varianty, u modelu Galaxy A57 5G se můžete těšit na šedou, tmavě modrou, světle modrou a fialovou.22 Model Galaxy A37 5G si zákazníci můžou vybrat mezi šedou, zelenou, bílou nebo fialovou barvou.23 Aby zajistila větší klid uživatelů, nabízí služba Samsung Care+ komplexní krytí optimalizované podle potřeb konkrétního zařízení. To zahrnuje i výhody šité na míru, které pomáhají chránit hodnotu daného produktu.24
Zákazníci, kteří s v období do 24. dubna 2026 pořídí model Galaxy A57 5G nebo A37 5G, můžou využít speciální zahajovací nabídky, a sice získat slevu 5 % z doporučené maloobchodní ceny. Pokud do 30. dubna 2026 zaregistrují v mobilní aplikaci Samsung Members (v sekci Výhody) recenzi na svůj nový smartphone řady Galaxy A o délce alespoň 250 znaků, můžou získat fitness náramek Galaxy Fit3 jako bonus.25
Více informací o Galaxy A57 5G a Galaxy A37 5G můžete najít na Samsung Newsroom nebo samsung.cz.
[1] K používání některých chytrých funkcí Samsung se může vyžadovat přihlášení k účtu Samsung. Společnost Samsung neposkytuje žádné přísliby, ujištění ani záruky ohledně přesnosti, úplnosti nebo spolehlivosti výstupů poskytovaných funkcemi AI. Dostupnost funkcí Awesome Intelligence se může lišit v závislosti na regionu/zemi, verzi OS/One UI, modelu zařízení a telefonním operátorovi. Služba Awesome Intelligence může být omezena pro nezletilé v zemích, kde platí věkové limity pro používání AI.
[2] Funkce Přepis hovoru není v současné době dostupná v českém jazyce.
[3] Vyžaduje připojení k síti a přihlášení k účtu Samsung. Dostupnost služby se může lišit podle země, jazyka nebo modelu zařízení. Dostupnost podporovaných jazyků se může lišit. Pro některé jazyky může být požadováno stažení jazykového balíčku. Při prvním spuštění aplikace Galaxy AI výběr se můžou být vyžadovat její stažení a instalace.
[4] Výsledky se můžou lišit v závislosti na podmínkách fotografování (víc objektů v záběru, rozostření obrazu, pohyb objektů apod.).
[5] Funkce Nejlepší obličej je k dispozici pouze pro fotografie pořízené se zapnutou funkcí Pohyblivé foto (Motion Photo). Tato funkce negeneruje nové výrazy obličeje, ale vybírá je ze snímků ve videoklipu Pohyblivé foto. Dokáže rozpoznat až pět osob na jednom obrázku a navrhnout pro každou z nich až tři alternativní výrazy. Přesnost výsledků není zaručena.
[6] Návrh úprav je kompatibilní s formáty JPG, PNG a GIF. Konečný výsledek a kvalita se můžou lišit v závislosti na stavu původního obrazu. Přesnost konečných výsledků není zaručena. Návrhy úpravy se můžou lišit v závislosti na obsahu fotografie. Vzhledem k povaze AI můžou být výsledky a kvalita pokaždé jiné.
[7] Maximální délka jednoho klipu je 90 minut. Maximální délka kombinovaných klipů je 180 minut. Maximální počet klipů, které lze použít v jednom videoprojektu, je 60. Přesnost výsledků není zaručena
[8] Circle to Search je ochranná známka společnosti Google LLC. Výsledky slouží jen k obecné orientaci. K dispozici na vybraných zařízeních. Vyžaduje připojení k internetu. Funguje na kompatibilních aplikacích a pozadích. Výsledky se můžou lišit podle vizuální shody. Zkontrolujte, zda jsou odpovědi správné.
[9] Pro dostupnost služby Bixby je nutné přihlášení k účtu Samsung a datové připojení. Dostupnost a podporované funkce se můžou lišit podle země, regionu nebo jazyka. Bixby rozpoznává pouze určité přízvuky a dialekty angličtiny (Spojené království, USA, Indie), francouzštiny (Francie), němčiny (Německo), italštiny (Itálie), japonštiny (Japonsko), korejštiny (Jižní Korea), mandarínské čínštiny (Čína), portugalštiny (Brazílie), španělštiny (Španělsko) a španělštiny (Latinská Amerika). V budoucnu můžou přibýt další podporované jazyky. Ne všechny přízvuky, dialekty a výrazy můžou být rozpoznány a skutečná účinnost se může lišit v závislosti na výslovnosti, úrovni hlasu a okolním prostředí. Používání Bixby může být v určitých situacích omezeno, například při nahrávání médií (video/hry/hlas), během hovorů, v režimu maximální úspory energie, nouzovém režimu a v aplikaci Samsung Kids. Dostupnost služby se může lišit podle země, poskytovatele služeb, jazyka, modelu zařízení a verze OS. Bixby ovládá vybrané aplikace, další aplikace následují. Chcete-li ovládat zařízení s podporou SmartThings pomocí Bixby, nejprve připojte zařízení k aplikaci SmartThings. Další informace najdete na webových stránkách SmartThings (www.samsung.com/smartthings)
[10] Gemini je ochranná známka společnosti Google LLC. Funkce Gemini Live vyžaduje připojení k síti a přihlášení k účtu Samsung. Dostupnost služby se může lišit podle země, jazyka nebo modelu zařízení. Funkce se můžou lišit v závislosti na předplatném a výsledky se můžou měnit. Kompatibilita je omezena na určité funkce a účty. V současné době lze použít nezávisle spravovaný osobní účet Google, stejně jako pracovní nebo školní účet, skrze něj administrátor povolil přístup ke Gemini. Uživatelé musejí být starší 13 let (nebo ve věku požadovaném v dané zemi), aby mohli Gemini používat s osobním nebo školním účtem Google, a starší 18 let, aby mohli Gemini používat s pracovním účtem.
[11] Výsledky se můžou lišit v závislosti na osvětlení a dalších podmínkách fotografování (víc objektů v záběru, rozostření obrazu, pohyb objektů apod.).
[12] Rozlišení 50 Mpx je k dispozici pouze u zadního širokoúhlého fotoaparátu Galaxy A57 5G a A37 5G.
[13] Výsledky se můžou lišit v závislosti na podmínkách fotografování (víc objektů v záběru, rozostření obrazu, pohyb objektů apod.).
[14] Výsledky se můžou lišit v závislosti na podmínkách fotografování (víc objektů v záběru, rozostření obrazu, pohyb objektů apod.).
[15] Zvýšení výkonu ve srovnání s Galaxy A56 5G. Skutečný výkon bude záviset na uživatelském prostředí, podmínkách použití a předinstalovaném softwaru a aplikacích.
[16] Typická hodnota podle nezávislých laboratorních testů. Typickou hodnotou se rozumí průměrná odhadovaná hodnota vzhledem k odchylkám kapacity baterie u testovaných vzorků podle standardu IEC 61960. Jmenovitá (minimální) kapacita je 4 905 mAh. Skutečná výdrž baterie závisí na podmínkách v síti, způsobu používání a dalších faktorech.
[17] Skutečná výdrž baterie se liší podle síťového prostředí, používaných funkcí a aplikací, četnosti hovorů a zpráv, počtu nabití a mnoha dalších faktorů. Odhaduje se na základě profilu průměrného používání sestaveného společností UX Connect Research. Nezávisle posoudila společnost UX Connect Research v období od 8. do 18. ledna 2026 ve Spojeném království s předběžnými verzemi SM-A576 ve výchozím nastavení s využitím sítí LTE a 5G Sub6. Netestovalo se v síti 5G mmWave.
[18] Ve srovnání s předchozím modelem. Skutečný výkon bude záviset na uživatelském prostředí, podmínkách použití a předinstalovaném softwaru a aplikacích.
[19] Galaxy A57 5G a A37 5G mají stupeň krytí IP68. Na základě laboratorních testů ponoření do hloubky až 1,5 metru sladké vody po dobu až 30 minut. Nedoporučuje se používat na pláži nebo v bazénu. Vodotěsnost a prachotěsnost zařízení není trvalá a může se kvůli běžnému opotřebení časem snížit.
[20] Dostupnost a načasování upgradů OS Android a bezpečnostních funkcí se může lišit podle modelu zařízení a trhu. Podporovaná zařízení Samsung Galaxy získají až šest generací operačního systému Android a uživatelského rozhraní One UI. Součástí podpory je také až šest let bezpečnostních aktualizací, počínaje dnem prvního celosvětového uvedení daného modelu na trh.
[21] Bezpečnostní funkce nebo hardwarová/softwarová architektura aplikace Samsung Knox Vault v telefonech Samsung Galaxy řady A se můžou lišit od funkcí ve vlajkových modelech Samsung Galaxy, zahrnujících chytré telefony řady S, řady Z, řady S FE a tabletů řady Tab S uvedených na trh od roku 2021. Dostupnost Samsung Knox Vault se může lišit v závislosti na modelu zařízení.
[22] Dostupnost barev a modelů se může lišit v závislosti na zemi, oblasti nebo operátorovi.
[23] Dostupnost barev a modelů se může lišit v závislosti na zemi, oblasti nebo operátorovi.
[24] Platí všeobecné obchodní podmínky. Rozsah krytí, typ servisu a podrobnosti o promo akcích Samsung Care+ se můžou lišit podle země nebo oblasti a může být účtována spoluúčast (servisní poplatek). Kvůli získání výhod v rámci promo akce Samsung Care+ se může vyžadovat registrace. Podrobné informace o Samsung Care+ naleznete na stránce https://www.samsung.com/cz/offer/samsung-care-plus/
[25] Nabídka je omezená a platí do 24. 4. 2026 nebo do vyčerpání zásob bonusu. Tato akce se nevztahuje na oficiální e-shop samsung.cz, který zákazníkům připravil vlastní speciální nabídku výměnou za uživatelskou recenzi nových produktů.
Zdroj: Samsung