Samsung představuje řadu Galaxy Tab S12, špičkové tablety k práci i zábavě

Společnost Samsung Electronics představuje nové tablety řady Galaxy Tab S12, tedy Galaxy Tab S12 Ultra a Galaxy Tab S12+. Mezi jejich hlavní přednosti patří špičkový výkon, univerzální možnosti využití, dlouhá výdrž baterie a také nejnovější funkce s umělou inteligencí Galaxy AI[1], to vše v ultratenkém provedení typickém pro řadu Galaxy Tab. Nové tablety se hodí ke každé příležitosti, výrazně usnadní každodenní práci, učení i kreativní činnost.
Zájemci o Galaxy Tab S12 Ultra i Tab S12+ se můžou těšit na mimořádně kvalitní a rozměrný displej a také na ergonomicky tvarované dotykové pero S Pen, které usnadňuje a zpřesňuje psaní poznámek i úpravy nejrůznějších grafických materiálů. K dispozici je spousta aplikací v profesionální kvalitě a také univerzální příslušenství, takže tablety pomáhají při práci i při kreativních činnostech všeho druhu. Nabízejí profesionální výkon a zároveň velmi praktické a snadno přenosné provedení, uživatelé je můžou mít při ruce kdykoli a kdekoli.
„Tablety řady Galaxy Tab S12 jsou určené uživatelům, kteří srší nápady, pořád se učí něco nového a kladou si další a další ambiciózní cíle,“ říká Jay Kim, výkonný viceprezident a ředitel Customer Experience Office v divizi Mobile eXperience (MX) v Samsung Electronics. „Vsadili jsme na špičkový hardware a velké displeje v kombinaci s jedinečnou silou umělé inteligence Galaxy AI. Cílem bylo zjednodušit a zrychlit plnění složitých úkolů, aby se uživatelé mohli plně soustředit na výsledky.“
Špičkový výkon v ultratenkém provedení
Jednou z největších výhod řady Galaxy Tab S12 je kombinace vynikajícího výkonu, dlouhé výdrže baterie a tenké a lehké konstrukce. Díky tomu se nové tablety hodí skutečně k univerzálnímu každodennímu využití, můžou uživatele provázet na každém kroku. Model Galaxy Tab S12 Ultra je s tloušťkou pouhých 5,1 mm nejtenčím tabletem značky Samsung v historii, zároveň nabízí dosud nejvyšší výkon a bez problémů vydrží celodenní provoz. To ocení třeba lidé, kteří se kromě běžného zaměstnání účastní nejrůznějších online kurzů – lekci můžou absolvovat v hromadné dopravě cestou do práce a pak plnit úkoly někde v kavárně nebo v knihovně, kde se jim bude hodit velký displej.
Zmíněné celodenní využití není žádná nadsázka – u Galaxy Tab S12 Ultra[2] vydrží baterie na jedno nabití až 23 hodin provozu, u Galaxy Tab S12+[3] až 21 hodin. Opravdu tedy není nutné mít obavy, že energie při delším používání dojde. A samotné dobíjení z nuly na 100 % trvá pouhých 95 minut při využití 45W adaptéru, takže ani případné prostoje netrvají dlouho.[4]
Kapacita baterie ale není vše – modely řady Galaxy Tab S12 nabízejí nejvyšší výkon v historii tabletů Samsungu, takže se s nimi můžete pustit i do náročných úkolů. Základem je špičkový 3nm procesor – v porovnání s předchůdcem Galaxy Tab S11 Ultra funguje neurální jednotka NPU o 61 % rychleji, obecný CPU modul o 19 a grafika GPU o 17.[5] V každodenní praxi to znamená, že uživatelé nemusejí mít žádné obavy, že by přístroj nárokům nedostál, i těžkou práci tablety zvládají svižněji než dřív a rychleji reagují na příkazy a podněty. Generování složitých grafických projektů nebo sledování přednášek s průběžnou asistencí umělé inteligence a shrnování poznatků do poznámek nejsou žádný problém.
Mezi vylepšené hardwarové prvky patří i přepracovaná 3D odpařovací komora, která zvládá velmi efektivně rozptýlit a odvádět teplo i při nejnáročnějších procesech, třeba při střihu videa nebo při několikahodinové práci v designové aplikaci.[6] Samozřejmostí u obou nových modelů řady Galaxy Tab S12 je i certifikace IP68 neboli efektivní ochrana proti vlhkosti a prachu.[7]
Jednou z největších předností řady Galaxy Tab S12 jsou rozměrné displeje, na kterých se výborně daří nejrůznějším nápadům, projektům a návrhům. Displej Galaxy Tab S12 Ultra má obří úhlopříčku 14,6 palce (37,1 cm), což znamená spoustu prostoru pro zkoumání složitých témat a zobrazení různých aplikací. Oproti předchozímu modelu se zvětšil i displej Galaxy Tab S12+, nyní má 12,6 palce neboli 32 cm, a navíc tenčí rámečky, takže celkové rozměry tabletu nijak výrazně nenarostly. Oba tablety využívají technologii Dynamic AMOLED 2X s jasem až 1 600 nitů[8], které zajišťují jasný a živý obraz, ať už jste venku nebo uvnitř. Vylepšení se dočkala i technologie Vision Booster – nyní funguje zcela plynule, nikoli ve viditelných krocích, a upravuje jas v reálném čase podle okolních podmínek.
Velkými změnami prošel i zvuk – nyní je čtyřkanálový a prostorový, počet kanálů se tedy oproti předchozí generaci zdvojnásobil. Výsledek je okamžitě slyšet, ať už si na tabletu pouštíte filmy, stříháte video nebo sledujete přednášku.
Každodenní činnost je intuitivnější a míň namáhavá
Díky skvělé hardwarové výbavě se velký displej tabletů řady Galaxy Tab S12 mění v pohodlnou pracovní plochu, na které jde od ruky práce všeho druhu. Pokud například potřebujete vyhledávat informace z různých oborů, dělat si o nich poznámky a nechat si je upravovat a shrnovat umělou inteligencí, není to s operačním systémem Android 17, uživatelským rozhraním One UI 9 a nejnovější umělou inteligencí Galaxy AI žádný problém.
V režimu Multi Window si uživatelé můžou rozdělit displej až do tří sekcí naráz. Pak lze například snadno psát poznámky v aplikaci Samsung Notes, v dalším okně si pouštět online přednášku a ve třetím komunikovat s AI asistenční službou. Texty nebo další obsah lze mezi okny přenášet pomocí dotykového pera S Pen, funkce Note Assist[9] se postará o souhrn poznámek[10] a uživatel může celou dobu nerušeně sledovat přednášku.
Zmíněné dotykové pero S Pen v ergonomicky příznivé podobě je součástí obou modelů, umožňuje precizní a intuitivní psaní poznámek, anotování textových materiálů či kreslení. A pokud opravdu tabletem potřebujete nahradit regulérní notebook, je k dispozici klávesnice Pro Keyboard s luxusní hliníkovou povrchovou úpravou a speciální klávesou Galaxy AI Key, díky níž se dostanete rovnou k asistenčním službám AI. Ochranný kryt s klávesnicí umožňuje nastavit tablet do různých sledovacích úhlů a na klávesnici se výborně píšou i delší texty.[11]
Tablety řady Galaxy Tab S12 umožňují kombinovat informace z různých zdrojů a v pravou chvíli zjistit vše potřebné. Mimo jiné s nimi získáte půlroční bezplatnou zkušební verzi AI služby Google AI Pro[12], tedy rozšířený přístup k nejlepším AI modelům Googlu. Pokud vám cokoli není jasné, můžete se zeptat asistenční služby Gemini, která v případě potřeby pomůže prohloubit i odborné znalosti o jakémkoli tématu. Aplikace Gemini Notebook zase umožňuje kombinovat na společné pracovní ploše poznámky, fotografie, nahrávky, textové soubory a další materiály, vytvářet ze všeho souhrny, podcasty nebo i kvízy.
Když se podrobnější informace začnou hromadit a vrstvit, přijde vhod webový prohlížeč Samsung Browser, díky němuž se uživatelé můžou nadále soustředit na práci, aniž by ztratili přehled o tom, jaké vědomosti už nashromáždili. Inteligentní prohlížeč rozumí obsahu načtené stránky, chápe kontext i při větším počtu otevřených karet, bere v úvahu i historii prohlížení a na základě toho všeho umí shrnout informace z otevřených stránek nebo zobrazit relevantní zdroj, který jste měli otevřený klidně i před několika dny. Dlouhému vyhledávání a vzpomínání, kde jste co viděli, tak tímto odzvonilo.[13]
Rozsáhlý ekosystém pro práci i kreativní činnost
Tím ovšem výhody řady Galaxy Tab S12. S novými tablety totiž uživatelé dostanou i celou řadu předinstalovaných profesionálních aplikací[14] s bezplatným zkušebním obdobím v hodnotě víc než 10 000 Kč[15].
Jednou z těchto aplikací je špičkový grafický program Adobe Photoshop[16], s nímž jsme se v předinstalované podobě zatím u žádného tabletu s Androidem nesetkali. Uživatelské rozhraní aplikace je optimalizované pro tablety, se zvláštním ohledem na ovládání dotykovým perem S Pen. Aplikace Photoshop nabízí funkce využívající umělou inteligenci, včetně AI Assistanta[17] a generativních nástrojů AI na bázi Adobe Firefly (jako jsou Generative Fill nebo Image to Video), které tvůrcům pomáhají upravovat obsah rychleji a bez námahy. Uživatelé řady Galaxy Tab S12 exkluzivně získají bezplatný přístup k mobilnímu předplatnému aplikace Photoshop na čtyři měsíce.
Mezi další předinstalované aplikace patří nově i Notability[18], díky níž můžou uživatelé snadno zpracovávat svoje nápady, pracovat s poznámkami a lépe si třídit informace. Aplikace je opět optimalizovaná pro S Pen a uživatelé ji mají k dispozici zdarma ve zkušební verzi na půl roku. Poté je nutné pořídit si předplatné, ovšem o 20 % zlevněné. Bohaté možnosti práce s poznámkami nabízí i oblíbená aplikace Goodnotes[19], v bezplatné verzi tradičně na rok. LumaFusion[20] zase umožňuje profesionální práci s videozáznamy a je k dispozici se slevou 66 %. Notion[21] podporuje různé způsoby psaní, plánování a organizace času, k dispozici je tarif Plus na měsíc zdarma. Clip Studio Paint[22] zase nabízí pokročilé možnosti při kreslení a malování a uživatelé ho mají zdarma k dispozici na šest měsíců, pak můžou využít 20% slevu na první předplatné.
Kromě těchto aplikací jsou k dispozici i další nástroje s nejrůznějšími funkcemi. MyScript Math během okamžiku řeší ručně psané rovnice a zobrazuje postup, MyScript Notes shrnuje ručně psané poznámky a vytváří z nich strukturované studijní materiály nebo kvízy. Noteshelf 3[23] nabízí různé formy pro zapisování a třídění nápadů, ArcSite[24] umí z hrubých skic udělat precizní CAD schémata.
Dostupnost a speciální nabídky
Tablety řady Galaxy Tab S12 budou k dispozici na vybraných trzích od 7. října ve dvou barevných variantách, v šedé a stříbrné.[25]
Zákazníci, kteří si v období od 7. října do 31. prosince 2026 zakoupí nové tablety mají možnost využít cashback bonus 10 000 Kč u modelu Galaxy Tab S12 Ultra a 6 000 Kč u modelu Galaxy Tab S 12+.
Jako další bonus se ke standardní dvouleté záruce přidává ještě jeden rok záruky navíc. K získání těchto dvou výhod stačí nové zařízení zakoupené do 31. 12. 2026 během 14 dnů od nákupu zaregistrovat v aplikaci Samsung Members v sekci Výhody.[26]
Při koupi tabletů řady Galaxy Tab S12 můžou uživatelé kromě finanční úspory získat také přístup k prémiovému balíčku online služby Lepší.TV s balíčkem HBO až na 6 měsíců bezplatně. Tato služba nabízí vysílání víc než 165 televizních stanic a umožňuje vychutnat si oblíbené filmy, seriály či sportovní zápasy online kdekoli na zařízeních řady Galaxy Tab S12.[27]
Novinky Galaxy Tab S12 Ultra a Galaxy Tab S12+, navržené k dlouhodobému a spolehlivému používání, podporují až sedm generací aktualizací operačního systému a bezpečnostních aktualizací.[28]
A ke klidnému spánku uživatelů výrazně přispívá i speciální pojišťovací program Samsung Care+[29]. Nabízí komplexní krytí podle přání uživatelů, mimo jiné rychlé opravy v případě náhlého poškození, prodlouženou záruku i certifikovanou odbornou podporu doma i v zahraničí. Uživatelé telefonů Galaxy s uživatelským rozhraním One UI 9 si navíc můžou snadno zkontrolovat stav služby Samsung Care+ přímo na displeji tabletu a přihlásit se k pojistnému programu pomocí položky Warranty and Care v základním menu. K dispozici jsou zde informace o záruční době, autodiagnostice, žádostech o opravy i podpoře na dálku. Všechno se přehledně zobrazí na jedné obrazovce.
Výše zmíněné akce se vztahují na nová, nerozbalená zařízení z české distribuce a platí do vyprodání zásob. Úplná pravidla a podmínky jednotlivých nabídek najdete na stránkách www.novysamsung.cz/tabs12.
Další informace jsou k nalezení na Samsung Newsroom nebo samsung.cz.
O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung inspiruje svět a tvoří budoucnost svými převratnými myšlenkami a technologiemi. Společnost nově definuje svět televizorů, digitálních informačních panelů, smartphonů, nositelných chytrých zařízení, tabletů, domácích spotřebičů, síťových a paměťových prvků, LSI systémů a polovodičů. Věnuje se také vyspělým zdravotnickým zobrazovacím technologiím, řešením vytápění a klimatizace a robotickým systémům. Vyvíjí rovněž inovativní produkty pro automobilový průmysl a audiotechniku značky Harman. Kromě přístrojů samotných nabízí Samsung díky ekosystému SmartThings, otevřené spolupráci s partnery a integraci umělé inteligence komplexní propojené zážitky napříč celým portfoliem. Aktuální informace najdete v Samsung Newsroom na adrese news.samsung.com/cz.
[1] Některé funkce s umělou inteligencí Galaxy AI vyžadují přihlášení k účtu Samsung. Samsung neslibuje ani nezaručuje přesnost, úplnost nebo spolehlivost informací poskytnutých díky funkcím s umělou inteligencí. Dostupnost funkcí s umělou inteligencí Galaxy AI se liší, vliv na ni může mít země nebo region, verze operačního systému nebo uživatelského rozhraní, konkrétní model nebo mobilní operátor. Základní funkce Galaxy AI poskytované Samsungem jsou zdarma. Budoucí verze můžou obsahovat vylepšené funkce nebo nové služby, které budou k dispozici za poplatek. K AI funkcím poskytovaných třetími stranami se můžou vztahovat odlišné podmínky. Základní funkce Galaxy AI představují služby uvedené v části Pokročilá inteligence v aktuálních Všeobecných podmínkách služeb Samsung. Umělá inteligence Galaxy AI může být omezená pro nezletilé v určitých regionech, kde platí věková omezení používání AI.
[2] Typická hodnota podle nezávislých laboratorních testů. Typickou hodnotou se rozumí průměrná odhadovaná hodnota vzhledem k odchylkám kapacity baterie u testovaných vzorků podle standardu IEC 61960. Jmenovitá (minimální) kapacita modelu je 11374 mAh. Na základě interních laboratorních testů Samsungu s předprodukční verzí modelu připojenou ke sluchátkám přes Bluetooth (LTE) při základním nastavení. Odhad probíhá na základě kapacity baterie a naměřeného proudu při spotřebě energie baterií během přehrávání videa (rozlišení videosouboru 720p, soubor je uložený v zařízení). Skutečná doba přehrávání videa se liší v závislosti na síťovém připojení, nastavení, formátu souboru, jasu displeje, stavu baterie a dalších faktorech.
[3] Typická hodnota podle nezávislých laboratorních testů. Typickou hodnotou se rozumí průměrná odhadovaná hodnota vzhledem k odchylkám kapacity baterie u testovaných vzorků podle standardu IEC 61960. Jmenovitá (minimální) kapacita modelu je 10 392 mAh. Na základě interních laboratorních testů Samsungu s předprodukční verzí modelu připojenou ke sluchátkám přes Bluetooth (LTE) při základním nastavení. Odhad se dělá na základě kapacity baterie a naměřeného proudu při spotřebě energie baterií během přehrávání videa (rozlišení videosouboru 720p, soubor je uložený v zařízení). Skutečná doba přehrávání videa se liší v závislosti na síťovém připojení, nastavení, formátu souboru, jasu displeje, stavu baterie a dalších faktorech.
[4] Rychlost dobíjení Super Fast Charging se může lišit v závislosti na podmínkách nabíjení a dalších faktorech. Řada Galaxy Tab S12 podporuje až 45W kabelové nabíjení. 45W napájecí adaptér se prodává samostatně. Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung.
[5] Údaje o vylepšeném výkonu vycházejí ze srovnání Galaxy Tab S12 Ultra s modelem Tab S11 Ultra. Skutečný výkon bude záviset na uživatelském prostředí, aktuálních podmínkách, předinstalovaném softwaru a aplikacích.
[6] 3D odpařovací komora v modelech Galaxy Tab S12 Ultra a Galaxy Tab S12+ pomáhá odvádět teplo rychleji a efektivněji než plochá odpařovací komora u předchozích modelů Galaxy Tab S11 Ultra a Galaxy Tab S10+.
[7] Tablety řady Galaxy Tab S12 a dotykové pero S Pen mají certifikát IP68 podle IEC standardu 60529. Platí pro testovací podmínky při ponoření do 1,5 m sladké vody max. na 30 minut (IP68). Nehodí se k použití na pláži nebo u bazénu. Odolnost proti vlhkosti a prachu není stálá a může časem zeslábnout vlivem běžného opotřebení. Odolnost proti prachu měří laboratorně třetí strana: do testovací komory s přístrojem se vehnalo 2 kg práškového taleku (max. průměr 0,05 mm) na krychlový metr po dobu 2 h (tlak vzduchu v přístroji byl nižší než v okolním prostředí). Certifikát IP6X. Odolnost proti prachu závisí na aktuálních podmínkách.
[8] Tablety řady Galaxy Tab S12 mají maximální jas 1 600 nitů a v exteriéru 1 000 nitů v režimu High Brightness.
[9] Funkce Asistent poznámek vyžaduje přihlášení k účtu Samsung. Dostupné funkce a vlastnosti se můžou lišit podle země, regionu a jazyka.
[10] Aby funkce shrnutí fungovala, musí poznámka obsahovat minimálně 200 znaků.
[11] Ochranný kryt s klávesnicí a standardní ochranný kryt se prodávají samostatně. Tyto produkty jsou k dispozici pro řadu Galaxy Tab S12. Funkce a rozložení klávesnice se můžou lišit v závislosti na zemi, jazyku a modelu. Klávesu Galaxy AI Key lze přiřadit pouze k vybraným aplikacím. Stisknutím kláves Alt + Galaxy AI Key se zobrazí možnost přepnout asistenta AI na Bixby, Gemini nebo Perplexity. K používání aplikací Bixby, Gemini nebo Perplexity je nutné připojení k síti. Chcete-li spustit Gemini pomocí klávesy Galaxy AI Key, je nutné aktualizovat Google Assistant na Gemini.
[12] Gemini je ochranná známka společnosti Google LLC. Platí smluvní podmínky. Přihlášením k odběru souhlasíte s podmínkami služeb Google One, s AI kredity a s nabídkami. Nabídka končí 1. srpna 2027 ve 23:59 PT. K dispozici pouze osobám starším 18 let. Pokud službu Google One předčasně nezrušíte, bude vám po skončení zkušební doby účtováno 549,99 Kč měsíčně. Službu můžete kdykoli zrušit. Vrácení zakoupeného zařízení může mít za následek zrušení předplatného. Kompletní znění podmínek najdete na webu https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/SamsungAIPro .
[13] Dostupné funkce a vlastnosti se můžou lišit v závislosti na zemi, regionu, jazyku a verzi prohlížeče Samsung Browser. Počet možných vyhledávání může být omezený. Za přesnost výsledků se neručí. Některé funkce prohlížeče Samsung Browser pro Android vyžadují připojení k síti a přihlášení k účtu Samsung.
[14] Dostupnost aplikace a podmínky služby se můžou lišit v závislosti na zemi a regionu.
[15] Patří sem bezplatná zkušební období a slevy na první předplatné pro aplikace Adobe Photoshop, Notability, Goodnotes, LumaFusion, Notion, Clip Studio Paint, MyScript Notes, MyScript Math, Noteshelf 3 a ArcSite, a navíc šestiměsíční zkušební verze služby Google AI Pro. Skutečná hodnota a dostupnost se můžou lišit v závislosti na zemi, regionu, trhu a měně.
[16] Aplikace Adobe Photoshop je v řadě Galaxy Tab S12 součástí složky Galaxy Picks. Adobe Photoshop pro tablety bude od 7. října 2026 po dobu nejmíň šesti měsíců k dispozici výhradně v obchodě Galaxy Store, poté ji společnost Adobe může nabídnout i v jiných obchodech s aplikacemi. Uživatelé řady Galaxy Tab S12 mají nárok na čtyřměsíční bezplatné prémiové mobilní předplatné služby Adobe Photoshop, do nějž patří i 100 generativních kreditů měsíčně.
[17] Funkce AI Assistant v aplikaci Adobe Photoshop je k dispozici v betaverzi.
[18] Aplikace Notability je v zařízeních řady Galaxy Tab S12 součástí složky Galaxy Picks. Uživatelé řady Galaxy Tab S12 mají nárok na šestiměsíční bezplatné užívání této aplikace. Po skončení bezplatného období je pro další používání nutné zakoupit předplatné. Dostupnost aplikace a podmínky služby se můžou lišit podle země a regionu.
[19] Aplikace GoodNotes je v plné verzi bezplatná na 1 rok. Po ukončení tohoto období je pro další používání nutno aplikaci zakoupit. Podmínky využití se můžou v jednotlivých zemích a regionech lišit.
[20] Aplikace LumaFusion je předinstalovaná jen v omezené verzi, po kliknutí na ikonu aplikace je nutno dokončit nákup v internetovém obchodě Galaxy Store. Uživatelé libovolných zařízení Galaxy můžou získat slevu 66 % a k tomu zdarma předplatné Creator Pass na 1 měsíc. Sleva 66 % platí do 30. listopadu 2026.
[21] Aplikace Notion vyžaduje stažení z internetového obchodu Galaxy Store, součástí je bezplatná zkušební doba programu Plus&Notion AI v délce 1 měsíce pro jednu nově vytvořenou pracovní plochu Notion. Dostupnost aplikace a podmínky služeb se můžou lišit podle země a regionu.
[22] Je nutné členství v Clip Studio Paint. Aplikace Clip Studio Paint je na vybraných trzích už předinstalovaná. Aplikaci lze stáhnout z Galaxy Store a noví uživatelé získají šestiměsíční bezplatnou zkušební verzi. Po skončení bezplatného zkušebního období je při dalším používání nutné předplatné s měsíčním nebo ročním tarifem. Na první předplatné se vztahuje 20% sleva.
[23] Aplikace Noteshelf 3 vyžaduje samostatný nákup předplatného Premium. Při zakoupení v Galaxy Store platí sleva 30 %.
[24] Aplikace ArcSite vyžaduje stažení z internetového obchodu Galaxy Store, pro prvouživatele je součástí bezplatná zkušební doba v délce 1 měsíce. Po ukončení tohoto období je pro další používání nutno verzi zakoupit za měsíční či roční paušál. Při prvním zakoupení platí sleva 30 %. Dostupnost aplikace a podmínky služeb se můžou lišit podle země a regionu.
[25] Dostupnost a načasování závisí na zemi, mobilním operátorovi nebo modelu.
[26] Bonus prodloužené záruky neplatí pro firemní zákazníky.
[27] Nabídka je určena pouze pro nové a bývalé zákazníky Lepší.TV. Je nutno aktivovat službu do 31.12.2026 prostřednictvím unikátního voucheru dostupné v aplikaci Samsung Members, sekce Výhody.
[28] Dostupnost a načasování aktualizací operačního systému a bezpečnostních aktualizací OS závisí na zemi nebo modelu.
[29] Podle všeobecných obchodních podmínek. Rozsah služby Samsung Care+, typ služby a podrobnosti o propagační akci se můžou lišit podle země či regionu, může být účtována spoluúčast (formou servisního poplatku). Pro využívání Samsung Care+ může být nutná registrace. Podrobné informace o službě Samsung Care+ najdete na stránkách https://www.samsung.com/samsung-care-plus/. Péče doma i v zahraničí: Pokud budete během cesty potřebovat služby Samsung Care+, obraťte se předem na místní zákaznické centrum v navštívených zemi či regionu a ověřte si dostupnost služby Samsung Care+.
[30] Měřeno úhlopříčně. Rozměr displeje Galaxy Tab S12 Ultra je 14,6“ bez zaoblených rohů a 14,5 (36,8 cm) se započtením zaoblených rohů. Skutečná zobrazovací plocha je vzhledem k zaobleným rohům menší.
[31] Měřeno úhlopříčně. Rozměr displeje Galaxy Tab S12+ je 12,6“ bez zaoblených rohů a 12,5 (31,8 cm) se započtením zaoblených rohů. Skutečná zobrazovací plocha je vzhledem k zaobleným rohům menší.
Zdroj: Samsung
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59406.