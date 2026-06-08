Samsung WashPoint na Rock for People: Vyperte si festivalové oblečení

Letošní ročník oblíbeného hudebního festivalu Rock for People přináší kromě skvělé hudby i jednu mimořádně praktickou novinku. Společnost Samsung přímo do areálu umisťuje speciální dvoupodlažní zónu WashPoint. Účastníci festivalu, pokud si zrovna nebudou užívat ve víru hudby, mají možnost vyprat si oblečení - nehoda na festivalu se prostě stane. A zatímco se jim bude prát nebo sušit oblečení, můžou si odpočinout v chill zóně a taky zasoutěžit o atraktivní ceny.
Že jde o krok správným směrem, potvrdila i okamžitá reakce fanoušků na sociálních sítích festivalu. Ti v komentářích pod oficiálním odhalením zóny neskrývají velké nadšení a jasně ukazují, že se na tuto praktickou službu těší.
„Na vícedenních festivalech lidé často řeší, že jim po divokých koncertech dojde čisté oblečení. Proto na Rock for People přivážíme zónu WashPoint. Chceme návštěvníkům nabídnout praktickou službu, která jim vyřeší starosti s festivalovým oblečením rychle a téměř bez jejich zásahu. Navíc ve stejné době, kdy si užívají přesně to, co je baví,“ vysvětluje Veronika Schieblová, PR manažerka společnosti Samsung.
K dispozici bude hned 7 setů praček a sušiček Samsung a jeden prací cyklus zabere pouhých 59, sušení pak 81 minut. Mezitím si návštěvníci můžou naplno užívat koncerty nebo si čekání zkrátit přímo ve WashPointu. Uvnitř čeká praktická ukázka a interaktivní zážitek propojené chytré domácnosti. Na vlastní kůži si otestují, jak fungují chytré chladničky, robotické vysavače nebo prémiové OLED TV pomocí aplikace SmartThings.
Horní patro zóny pak nabízí prostornou stíněnou chill out zónu a herní prostor s nejnovějšími mobilními zařízeními Samsung Galaxy. Připravené jsou zde také různé aktivity a soutěže o atraktivní ceny.
Zóna bude návštěvníkům k dispozici po celou dobu konání festivalu od středy do neděle, vždy od 8:00 do 20:00.
Zdroj: Samsung