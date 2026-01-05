Sanace Frýdlantských mostů pokročila a ovlivnila dopravu

Daniel Morys, ředitel Dopravního podniku Ostrava: “Dá se říct, že je to jeden z největších neurologických bodů v Ostravě jako takových, to znamená Náměstí republiky a křižovatka U Vodárny jsou v podstatě dva klíčové dopravní uzly, kde se mísí různé druhy dopravy.”
Jan Dohnal (SPOLU/ODS), primátor Ostravy: “Jsem rád, že se povedlo ten projekt zahájit. Ono to nebylo úplně jednoduché, protože tady byly složité majetkové vztahy, takže my jsme museli v tomto roce vypořádat majetkové vztahy tak, aby celý podchod byl v majetku města, Moravskoslezského kraje nebo Dopravního podniku. Byli tady opravdu i soukromí vlastníci. Takže to se povedlo a odblokovalo to samotnou stavbu, která, chtěl bych jenom připomenout, je plánovaná na rok, a ten celkový náklad je 314 milionů bez DPH, takže i délka stavby, i ta finanční částka deklaruje, že je to opravdu velká věc.”
Aktuální dopravní situace na Frýdlantských mostech je taková, že sjezdy a nájezdy na ulici Vítkovickou pro automobily a autobusy jsou otevřeny, ačkoli se vyskytují dopravní zácpy.
Radek Podstawka (ANO 2011), náměstek hejtmana MS kraje: “Silnice bohužel bude průjezdná až někdy v polovině příštího roku, protože my musíme ten most taky opravit, respektive ta naše část se musí opravit. Moravskoslezský kraj se podílí asi deseti procenty, takže zhruba kolem třiceti milionů korun bude Moravskoslezský kraj investovat do této stavby.”
Doprava v oblasti Frýdlantských mostů v Ostravě je ovlivněna pokračující rozsáhlou modernizací dopravního uzlu Náměstí Republiky, která potrvá až do léta 2026, kdy by měla být rekonstrukce dle současných norem kompletně hotová.
