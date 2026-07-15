SANBORN sjednotil řízení tří závodů v Infor SyteLine

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Praha 15. července 2026 (PROTEXT) - Společnost SANBORN rozšířila využití podnikového systému Infor SyteLine do multi-site prostředí, které dnes pokrývá závody ve Velkém Meziříčí, Brně a Znojmě. Řešení dodala a implementovala společnost ITeuro, která se společností SANBORN spolupracuje již 12 let. Cílem projektu bylo sjednotit datovou strukturu ve všech lokalitách, zachovat samostatné řízení jednotlivých závodů a připravit prostředí pro účetní konsolidaci a další růst skupiny.

SANBORN patří mezi přední výrobce dílů pro zařízení v energetice, těžbě ropy a zemního plynu a dopravě. Dodává komponenty světovým výrobcům generátorů, turbín, energetickým společnostem, teplárnám, výrobcům dieselových motorů i firmám z oblasti těžby ropy. Jeho výrobky mají využití pod vodou, v zemi, ve vzduchu i ve vesmíru.

Společnost navazuje na více než stoletou strojírenskou tradici a v posledních letech výrazně roste. V roce 2023 se jejím vlastníkem stal průmyslový holding Oriens. O rok později se do skupiny připojily společnosti S&K Tools a Znojemské strojírny, které dnes tvoří další závody společnosti.

Infor SyteLine využívá společnost SANBORN od května 2014, kdy systém nasadila v závodě ve Velkém Meziříčí. Po čtyřech letech provozu následoval upgrade a v únoru 2025 převedlo ITeuro systém na nejvyšší verzi 10. Současně vzniklo multi-site prostředí, které umožňuje řídit více lokalit v jedné struktuře. V srpnu téhož roku se do řešení přidal závod v Brně, kde Infor SyteLine nahradil původní informační systém K2. V březnu 2026 se k multi-site připojil i závod Znojmo, v němž systém nahradil řešení Helios.

SANBORN dnes stojí na třech výrobních lokalitách, které mají společný směr, ale každá z nich má vlastní historii, technologie i provozní potřeby. Multi-site řešení v Infor SyteLine nám umožňuje řídit je v jedné struktuře dat a zároveň respektovat samostatnost jednotlivých závodů. Pro nás je důležité, že systém pokrývá současný stav a nechává nám prostor pro další růst – ať už v oblasti výroby, účetní konsolidace nebo budoucího rozšiřování skupiny,“ říká Daniel Baláž, IT manažer pro strategii a podporu společnosti SANBORN.

V rámci multi-site prostředí má každá lokalita vlastní databázi. Závody tak mohou fungovat samostatně, ale zároveň pracují se sjednocenou strukturou dat. Pro účetní konsolidaci vznikla samostatná lokalita, do které se posílají potřebná účetní data ze všech lokalit. Nad touto lokalitou pak bude probíhat účetní závěrka a vznikat výkazy k DPH.

Součástí prostředí je také master-site pro sdílení licencí mezi jednotlivými lokalitami. SANBORN tak získal architekturu, která odpovídá aktuální velikosti skupiny a zároveň umožní další rozšiřování bez nutnosti znovu měnit základní nastavení systému.

SANBORN je typický příklad výrobní firmy, která velmi rychle roste a nevyhovují ji oddělené informační systémy. Naším cílem nebylo jen převést jednotlivé lokality do jednoho systému, ale nastavit prostředí, které umožní každému závodu fungovat samostatně a vedení firmy zároveň poskytne spolehlivý pohled na celek. Multi-site řešení v Infor SyteLine je pro takový scénář ideální, protože umí kombinovat lokální provoz s konsolidací dat pro celou skupinu,“ říká Robert Fárek, CEO společnosti ITeuro.

Díky sjednocení na Infor SyteLine získává SANBORN jeden systémový základ pro řízení výroby, účetnictví i dalších klíčových procesů napříč skupinou. Pro firmu, která pravidelně investuje do výrobních technologií, modernizuje strojní park a rozšiřuje své kapacity, je to další krok k tomu, aby měla pod kontrolou nejen jednotlivé závody, ale i skupinu jako celek

O společnosti ITeuro, a.s.

ITeuro je česká technologická firma, která už 25 let stojí po boku výrobních podniků a pomáhá jim zvládat změny i růst. Na domácím i slovenském trhu zavádí informační systém Infor SyteLine (CloudSuite Industrial) a zajišťuje jeho úpravu pro české prostředí. V posledních letech se zaměřuje také na řešení Infor LN (CloudSuite Industrial Enterprise) pro náročné segmenty, jako je automotive, letectví či obrana. Portfolio doplňuje vlastní platforma InduStream, která zahrnuje MES systém, WMS a podporu VNA procesů. Díky tomu dokáže ITeuro pokrýt nejen plánování a řízení podniku na úrovni ERP, ale i samotnou realizaci výroby a logistiky přímo na provoze.

O společnosti SANBORN s.r.o.

SANBORN patří mezi přední výrobce dílů pro různá průmyslová odvětví. Závod ve Velkém Meziříčí se specializuje na dodávky dílů pro zařízení v energetice, těžbě ropy a zemního plynu a dopravě. Dodává komponenty světovým výrobcům generátorů, turbín, energetickým společnostem, teplárnám, výrobcům dieselových motorů i společnostem zabývajícím se těžbou ropy. Brněnský závod, dříve S&K Tools, je dodavatelem vysoce přesných dílů vyráběných na zakázku v malých a středně velkých sériích. Zaměřuje se mimo jiné na soustružení a pětiosé frézování, broušení a tvrdé soustružení. Dodává díly pro výrobce letecké, kosmické a dopravní techniky, vysokotlakých hydraulických systémů nebo přesných obráběcích strojů. Znojemský závod navazuje na tradici Znojemských strojíren, které od roku 1992 vyrábějí přesně obráběné díly a montážní podskupiny strojů a průmyslových zařízení.

SANBORN disponuje moderními CNC technologiemi, měřicími přístroji a zkušebním zařízením pro testování kvality. Má více než 400 zaměstnanců ve všech třech závodech. Do budoucna počítá s dalším růstem, který se opře o rozvoj vlastních kapacit i akvizice dalších strojírenských společností.

 

Zdroj: ITeuro, a.s.

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