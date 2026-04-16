Šance pro malé obce - komplexní box za zlomek ceny

Praha 16. dubna 2026 (PROTEXT) - Starostové a starostky na Vysočině by měli zbystřit. Společnost OX Point totiž nabízí výhodnou koupi Formule 1 mezi zásilkovými boxy. Do konce května je možnost čerpat finanční injekci ve výši až 160.000 korun z Programu obnovy venkova, kterou vypsal Kraj Vysočina.

Superbox OX Point může posunout obce na Vysočině mílovými kroky dopředu. „Náš OX Point One, je opravdu komplexní zásilkový box, který kromě příjmu a výdeje balíků zajišťuje i elektronickou úřední desku, úschovnu věcí. Díky němu jsou dostupné léky a potraviny k výdeji prakticky nonstop i v těch nejmenších lokalitách,“ říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král.

OX Point poskytuje vedením obcí i informační servis související s dotačními programy. Program pro obnovu budov a infrastruktury v obcích umožňuje samosprávám získat dotaci až ve výši 60 procent vynaložených nákladů na koupi zásilkového boxu. Nabídka platí kromě obcí i pro osady či místní části potřebující posílení občanské vybavenosti.

V OX Pointu nabízejí díky superboxu i cyklostojany, nabíječky pro cyklokola, záchranný bod s defibrilátorem či servisní schránku pro cyklisty. A pro ty, kterým jde hodně o ochranu životního prostředí, má OX Point také interesantní vychytávku. Tzv. zelená střecha umožňuje pěstování květin v rámci boxu, čímž ochlazuje okolní vzduch.

Zajímavostí je, že v případě koupě boxu se starostové a starostky projeví jako opravdoví lokální patrioti. Zásilkové boxy OX Point se totiž vyrábějí v Pelhřimově. V prodeji jsou speciály pro malé obce zhruba dva roky, od té doby jich slouží téměř 200. Starostové a starostky napříč celým Českem si je vesměs pochvalují. Místním výrazně šetří čas a peníze za dopravu.

O společnosti OX Point

OX Point je český výrobce a současně otevřená a nezávislá síť samoobslužných chytrých boxů pro všechny dopravce a prodejce. Výrobcem boxů je česká rodinná průmyslová skupina CONTEG Group. Síť navázala spolupráci se společnostmi jako Rohlik.cz, One by Allegro, Balíkovna, Správa Železnic nebo síť čerpacích stanic MOL. Boxy jsou určeny pro uložení běžných zásilek, možná je i služba vrácení zásilky či bezkontaktní předávání osobních dokumentů. Část boxů je navíc vybavena chlazením, což umožňuje uložení čerstvých potravin z online supermarketů. Celý vývoj i výroba probíhá v České republice v závodě CONTEG v Pelhřimově.

 

Zdroj: OX Point

 

 

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Olomouc spustila AI asistenta, pomůže lidem s informacemi o městě i poplatky

ilustrační snímek

Olomoucký magistrát zprovoznil virtuálního asistenta založeného na umělé inteligenci (AI), který lidem pomůže s orientací v informacích o městě, úhradou...

16. dubna 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Přerovské cyklobusy opět zamíří na sedlo Bumbálka, startují 6. června

ilustrační snímek

Přerov znovu vypraví cyklobusy na beskydské horské sedlo Bumbálka na hranicích se Slovenskem. Spoje budou jezdit mezi Přerovem a Bumbálkou čtyři měsíce, první...

16. dubna 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Longevity a vědomý pohyb. Form Factory rozšiřuje nabídku o Pilates Reformer

16. dubna 2026

Atmosféra i příběh. Zážitkovou prohlídkou roubeného kostela provází herec Plesl

Zážitková prohlídka dřevěného kostela sv. Mikuláše v hradeckých Jiráskových...

V dřevěném kostele sv. Mikuláše ze 17. století v královéhradeckých Jiráskových sadech otevřeli zážitkovou audiovizuální prohlídku Divotvornosti. Přibližuje bohatou historii této pozoruhodné památky....

16. dubna 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění tramvajové...

16. dubna 2026  10:33

Historické tramvaje, atrakce i jízdy zdarma. Otevření mostu láká na pestrý program

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Do otevření nového mostu přes Vltavu v Praze zbývají už jen hodiny. Páteční slavnost na Dvoreckém mostě se uskuteční v rámci Světového dne veřejné dopravy a doprovodí ji akce napříč celým regionem....

16. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Soud prodloužil vazbu Jiřikovskému z bitcoinové kauzy, nově mu hrozí až 30 let

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Městský soud v Brně ve čtvrtek rozhodl o setrvání obviněného Tomáše Jiřikovského ve vazbě. Za mřížemi je břeclavský programátor od srpna minulého roku, policie ho stíhá v souvislosti s bitcoinovou...

16. dubna 2026  7:32,  aktualizováno  10:12

Co se slaví 1. května? Svátek práce, tradice lásky a jaká bude otevírací doba obchodů

Líbání pod třešní

První květen připomíná historický boj za práva pracujících, zároveň je v našich končinách spojený i s tradicemi lásky a prvomájovým polibkem. Jaké jsou kořeny Svátku práce, jak se slaví u nás i ve...

16. dubna 2026  10:10

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Rychlobruslař Metoděj Jílek vstupuje do elitní party Tipsportu

16. dubna 2026  9:59

