Šance pro malé obce - komplexní box za zlomek ceny

Superbox OX Point může posunout obce na Vysočině mílovými kroky dopředu. „Náš OX Point One, je opravdu komplexní zásilkový box, který kromě příjmu a výdeje balíků zajišťuje i elektronickou úřední desku, úschovnu věcí. Díky němu jsou dostupné léky a potraviny k výdeji prakticky nonstop i v těch nejmenších lokalitách,“ říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král.
OX Point poskytuje vedením obcí i informační servis související s dotačními programy. Program pro obnovu budov a infrastruktury v obcích umožňuje samosprávám získat dotaci až ve výši 60 procent vynaložených nákladů na koupi zásilkového boxu. Nabídka platí kromě obcí i pro osady či místní části potřebující posílení občanské vybavenosti.
V OX Pointu nabízejí díky superboxu i cyklostojany, nabíječky pro cyklokola, záchranný bod s defibrilátorem či servisní schránku pro cyklisty. A pro ty, kterým jde hodně o ochranu životního prostředí, má OX Point také interesantní vychytávku. Tzv. zelená střecha umožňuje pěstování květin v rámci boxu, čímž ochlazuje okolní vzduch.
Zajímavostí je, že v případě koupě boxu se starostové a starostky projeví jako opravdoví lokální patrioti. Zásilkové boxy OX Point se totiž vyrábějí v Pelhřimově. V prodeji jsou speciály pro malé obce zhruba dva roky, od té doby jich slouží téměř 200. Starostové a starostky napříč celým Českem si je vesměs pochvalují. Místním výrazně šetří čas a peníze za dopravu.
O společnosti OX Point
OX Point je český výrobce a současně otevřená a nezávislá síť samoobslužných chytrých boxů pro všechny dopravce a prodejce. Výrobcem boxů je česká rodinná průmyslová skupina CONTEG Group. Síť navázala spolupráci se společnostmi jako Rohlik.cz, One by Allegro, Balíkovna, Správa Železnic nebo síť čerpacích stanic MOL. Boxy jsou určeny pro uložení běžných zásilek, možná je i služba vrácení zásilky či bezkontaktní předávání osobních dokumentů. Část boxů je navíc vybavena chlazením, což umožňuje uložení čerstvých potravin z online supermarketů. Celý vývoj i výroba probíhá v České republice v závodě CONTEG v Pelhřimově.
Zdroj: OX Point