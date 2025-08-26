Šance pro plíce zve na zahájení kampaně Aktivní září – Šlápni do toho

„Kdo je aktivní, ten září“ – Českem se šíří výzva k pohybu
Již 3. rokem Nadační fond Aktivní Česko pořádá celonárodní kampaň a společenskou výzvu Aktivní září, která motivuje celou populaci bez rozdílu věku, pohlaví či kondice k pravidelnému pohybu a zdravému životnímu stylu. Pohyb je dnes chápán nejen jako volnočasová aktivita, ale také jako nedílná součást primární péče o fyzické i duševní zdraví.
Nadační fond Aktivní Česko vyzývá města, organizace, školy, firmy, sportovní kluby i jednotlivce: Zapojte se do zářijové výzvy a rozhýbejme společně celé Česko.
Pohyb jako prevence i součást léčby
Spolek Šance pro plíce, z. s. (dříve Moje plíce) je od počátku zakládajícím členem tohoto hnutí a u příležitosti Aktivního září již třetím rokem pořádá svou vlastní kampaň Šlápni do toho.
Jejím cílem je ukázat, že pohyb je jedním z pilířů prevence nemocí a zároveň zásadní pomocí i pro onkologické pacienty po ukončené léčbě, protože:
- Zlepšuje fyzickou kondici a dýchání
- Zmírňuje únavu a psychickou zátěž
- Pomáhá vrátit se zpět do plnohodnotného života
„Pohyb vnímáme nejen jako základní pilíř prevence vzniku onkologických onemocnění, ale také jako cestu k lepší kvalitě života pacientů po léčbě. Sama jsem to pocítila po operaci plic – dechová cvičení, pravidelná jízda na rotopedu a později i další aktivity mi pomohly rychleji se vrátit do plnohodnotného života. Pohyb má totiž blahodárný vliv nejen na tělo, ale i na mysl. Proto pro pacienty připravujeme lekce jógy, dechová cvičení a nově také program na balančních deskách – seriál cvičení s názvem Ustojím to, ve spolupráci se značkou WoodBoards. Tradičně 4. září touto akcí zahajujeme kampaň Šlápni do toho, kde chceme ukázat, že vhodně zvolený pohyb – ať už jízda na kole, dechová cvičení nebo jemná jóga – může být pro pacienty cestou zpět k aktivitě, energii a radosti ze života,“ vysvětluje Ilona Mančíková, iniciátorka kampaně Šlápni do toho, zakladatelka a předsedkyně spolku Šance pro plíce, který je součástí Hlasu onkologických pacientů (HOP).
Letos spolek Šance pro plíce přizval k účasti také další projekty a partnery:
- Karma srdcem – neziskový projekt poskytující lekce jógy pro onkologické pacienty zdarma prostřednictvým školených lektorů po celé ČR
- Svět jógy – jóga a dechová cvičení, která pomáhají s regenerací i psychickou podporou
- OnkoFit (Masarykův onkologický ústav Brno) – specializovaný program cvičení pro onkologické pacienty (jóga, pilates, dechová cvičení, cyklistika)
- Aliance žen s rakovinou prsu – sdružení desítek neziskových spolků a projektů, které pomáhají ženám s karcinomem prsu, věnuje se také péči o jizvy a fyzioterapii
- WoodBoards – balanční desky pro trénink rovnováhy a rehabilitaci po léčbě
Pozvánka na zahájení kampaně
Spolek Šance pro plíce zve na slavnostní zahájení kampaně Aktivní září – Šlápni do toho, které se uskuteční:
- Čtvrtek 4. září 2025
- 14:00–18:00
- U Písecké brány – K Brusce 5, Praha 6
Na programu bude:
- Úvodní slovo organizátorů a odborníků
- Jízda Šlápni do toho na trenažérových kolech
- Ukázky cvičení (jóga, pilates, dechová cvičení)
- Prezentace projektu Karma srdcem, Svět jógy, Aliance žen s rakovinou prsu, OnkoFit a WoodBoards
- Příběhy onkologických pacientů
- Výzva k aktivnímu zapojení veřejnosti a organizací