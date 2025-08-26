Šance pro plíce zve na zahájení kampaně Aktivní září – Šlápni do toho

Autor:
  12:57
Praha 26. srpna 2025 (PROTEXT) - 4. září 2025, 14:00–18:00, U Písecké brány, Praha 6 

„Kdo je aktivní, ten září“ – Českem se šíří výzva k pohybu

Již 3. rokem Nadační fond Aktivní Česko pořádá celonárodní kampaň a společenskou výzvu Aktivní září, která motivuje celou populaci bez rozdílu věku, pohlaví či kondice k pravidelnému pohybu a zdravému životnímu stylu. Pohyb je dnes chápán nejen jako volnočasová aktivita, ale také jako nedílná součást primární péče o fyzické i duševní zdraví.

Nadační fond Aktivní Česko vyzývá města, organizace, školy, firmy, sportovní kluby i jednotlivce: Zapojte se do zářijové výzvy a rozhýbejme společně celé Česko.

Pohyb jako prevence i součást léčby

Spolek Šance pro plíce, z. s. (dříve Moje plíce) je od počátku zakládajícím členem tohoto hnutí a u příležitosti Aktivního září již třetím rokem pořádá svou vlastní kampaň Šlápni do toho.

Jejím cílem je ukázat, že pohyb je jedním z pilířů prevence nemocí a zároveň zásadní pomocí i pro onkologické pacienty po ukončené léčbě, protože:

  • Zlepšuje fyzickou kondici a dýchání
  • Zmírňuje únavu a psychickou zátěž
  • Pomáhá vrátit se zpět do plnohodnotného života

„Pohyb vnímáme nejen jako základní pilíř prevence vzniku onkologických onemocnění, ale také jako cestu k lepší kvalitě života pacientů po léčbě. Sama jsem to pocítila po operaci plic – dechová cvičení, pravidelná jízda na rotopedu a později i další aktivity mi pomohly rychleji se vrátit do plnohodnotného života. Pohyb má totiž blahodárný vliv nejen na tělo, ale i na mysl. Proto pro pacienty připravujeme lekce jógy, dechová cvičení a nově také program na balančních deskách – seriál cvičení s názvem Ustojím to, ve spolupráci se značkou WoodBoards. Tradičně 4. září touto akcí zahajujeme kampaň Šlápni do toho, kde chceme ukázat, že vhodně zvolený pohyb – ať už jízda na kole, dechová cvičení nebo jemná jóga – může být pro pacienty cestou zpět k aktivitě, energii a radosti ze života,“ vysvětluje Ilona Mančíková, iniciátorka kampaně Šlápni do toho, zakladatelka a předsedkyně spolku Šance pro plíce, který je součástí Hlasu onkologických pacientů (HOP).

Letos spolek Šance pro plíce přizval k účasti také další projekty a partnery:

  • Karma srdcem – neziskový projekt poskytující lekce jógy pro onkologické pacienty zdarma prostřednictvým školených lektorů po celé ČR
  • Svět jógy – jóga a dechová cvičení, která pomáhají s regenerací i psychickou podporou
  • OnkoFit (Masarykův onkologický ústav Brno) – specializovaný program cvičení pro onkologické pacienty (jóga, pilates, dechová cvičení, cyklistika)
  • Aliance žen s rakovinou prsu – sdružení desítek neziskových spolků a projektů, které pomáhají ženám s karcinomem prsu, věnuje se také péči o jizvy a fyzioterapii
  • WoodBoards – balanční desky pro trénink rovnováhy a rehabilitaci po léčbě

Pozvánka na zahájení kampaně

Spolek Šance pro plíce zve na slavnostní zahájení kampaně Aktivní září – Šlápni do toho, které se uskuteční:

Na programu bude:

  • Úvodní slovo organizátorů a odborníků
  • Jízda Šlápni do toho na trenažérových kolech
  • Ukázky cvičení (jóga, pilates, dechová cvičení)
  • Prezentace projektu Karma srdcem, Svět jógy, Aliance žen s rakovinou prsu, OnkoFit a WoodBoards
  • Příběhy onkologických pacientů
  • Výzva k aktivnímu zapojení veřejnosti a organizací

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Radnice Prahy 1 nechala instalovat první značku zakazující vjezd elektrokoloběžek. Blíží se jejich soumrak?

Praze 1 už došla trpělivost s nebezpečnou jízdou koloběžkářů. V centru metropole se objevil první zákaz, kam tato elektrická vozítka nemohou. Podobně se, nejen Praha, vypořádala v minulosti s vozítky...

26. srpna 2025  15:03

Nová Spirála: Podzim 2025 v Praze přinese kosmický kabaret, světové hudební ikony i návrat českých legend

26. srpna 2025  14:57

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....

26. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Kněží ze dvou třebíčských farností mají od srpna jiná působiště

Po letech působení se s věřícími ze svých farností loučí kněží Vojtěch Loub z třebíčského kostela Proměnění Páně v Třebíči a Jiří Dobeš od sv. Martina v centru stejného města. Mají nová působiště.

26. srpna 2025  14:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Filip Šejvl: „Sekundární bydlení? Neřešte design kuchyně, ale kam půjdete na kafe nebo lyžovat.“

26. srpna 2025  14:18

Nový Jičín nechá opravit silnici do Kojetína, první etapa začne v polovině září

Město Nový Jičín nechá opravit silnici vedoucí do místní části Kojetín. Protože oprava bude finančně náročná, rozdělilo ji do čtyř etap. První etapa začne v...

26. srpna 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

Dvanáctiletou dceru osahával, za špatné známky ji opakovaně bil, soudí vojáka

Svou dvanáctiletou dceru přitlačil ke zdi a začal osahávat. Jindy ji bil řemenem nebo vařečkou. Podle obžaloby ji zkrátka trvale fyzicky i psychicky týral a sexuálně na ni naléhal. Dnes kvůli tomu...

26. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Podívejte se, co jedni lidé v Praze ztrácejí a druzí zase nalézají. A poctivě vracejí

Jednou ze zajímavých facebookových stránek je veřejná stránka Ztráty a nálezy v Praze. Užitečná pro ty, kteří trpí „sklerózou“ a neustále někde něco zapomínají.

26. srpna 2025  13:54

Na Znojemské vinobraní se prodalo 14.000 vstupenek,z loňska se jich vrátilo 2500

Na Znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 12. do 14. září, už pořadatelé ze Znojemské Besedy prodali zhruba 14.000 vstupenek a rychle se...

26. srpna 2025  12:04,  aktualizováno  12:04

V Průhonicích navrtali plynové potrubí, nejméně 100 lidí museli evakuovat

V Průhonicích u Prahy začal po porušení potrubí při podvrtávání silnice unikat plyn. Nejméně 100 lidí se muselo evakuovat. Na místě zasahovali hasiči z Říčan, Slaného a Prahy. Po třech hodinách prací...

26. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:44

Na Vysočině roste počet meteostanic u silnic, kraj je umístí i ke „trojkám“

Už to není jen výsada dálnic a těch nejvytíženějších páteřních komunikací. Také u silnic nižších tříd se prakticky po celé Vysočině začínají objevovat meteorologické stanice. Jde o menší automatická...

26. srpna 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Nadává i funí. Unikátní zloděj opět ručkuje po římse olomouckého muzea

Už zase ručkuje a nadává. I letos se na římse budovy Muzea umění v Olomouci objevil laminátový zlodějíček, který ručkuje pod okny. Chrlí při tom jednu hlášku za druhou a nešetří ani nadávkami. Zloděj...

26. srpna 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.