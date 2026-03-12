Šanghaj představuje zážitky z kulturního cestovního ruchu na veletrhu ITB Berlin 2026

Ve dnech 3. až 5. března 2026 oslavil veletrh ITB Berlin své 60. výročí diamantovým jubileem, které přilákalo vystavovatele z více než 180 zemí a regionů a přes 100.000 odborníků z oboru. Jako jedno z nejvlivnějších setkání globálního cestovního ruchu nabídla tato akce destinacím, cestovním kancelářím a turistickým úřadům příležitost prozkoumat nová partnerství a trendy na rozvíjejících se trzích.
V čínském pavilonu o rozloze 459 metrů čtverečních, který společně zorganizovaly turistické úřady z 15 provincií a měst, včetně Pekingu, Šanghaje, Če-ťiangu a Chu-peje, představili vystavovatelé mezinárodním odborníkům z oblasti cestovního ruchu pestrou škálu čínských kulturních a turistických nabídek.
Šanghajská městská správa kultury a cestovního ruchu se vrátila na veletrh ITB Berlin, aby vedla delegaci, jejíž součástí byly společnosti Shanghai China International Travel Service (SCITS), Shanghai Film Park a Shanghai Han Tang Tour. Delegace představila turistické zážitky odrážející kulturní dědictví Šanghaje a současný městský život.
Shanghai Film Park, jedno z hlavních míst filmové a televizní produkce v Číně a turistická atrakce s národním hodnocením AAAA, se na veletrhu ITB Berlin objevil poprvé. Park se vyznačuje soubory stoleté architektury v šanghajském stylu a vyvinul turistické programy, které kombinují filmovou kulturu s divadelním uměním, poznávacími návštěvami, tematickými zážitky a sezónními festivaly. Programy jako Pohlcující cesta rozkvetlou Šanghají a divadlo Nové světové sídlo odrážejí snahu parku začlenit filmové dědictví do zážitků z kulturního cestovního ruchu.
SCITS, cestovní kancelář s více než 70 lety zkušeností, byla první čínskou cestovní kanceláří, která získala mezinárodní certifikát kvality ISO9001. Díky více než 30 letům nepřetržité účasti na veletrhu ITB Berlin si společnost vybudovala trvalé vztahy s cestovními kancelářemi na německy mluvících trzích. Na základě bohatých zkušeností s přijímáním návštěvníků sestavila SCITS prémiové itineráře kombinující Šanghaj s destinacemi v deltě řeky Jang-c'-ťiang. Jen v loňském roce společnost přivítala více než 15 000 návštěvníků z německy mluvících regionů. Letos SCITS prostřednictvím své značky „Objevujte Východ" nabízí cestovní programy, které kombinují tradiční čínskou kulturu se širšími asijskými cestovními zážitky.
Společnost Shanghai Han Tang Tour, která se na veletrh ITB Berlin vrátila již pošesté, si kladla za cíl rozšířit svou mezinárodní partnerskou síť a vyměnit si poznatky s globálními cestovními kancelářemi. Společnost také integruje umělou inteligenci a digitální nástroje do každodenního provozu a turistických služeb.
Během veletrhu se delegace z Šanghaje zúčastnila setkání s potenciálními odběrateli organizovaných v rámci čínského pavilonu, kde se konaly individuální schůzky s evropskými odborníky v oblasti cestovního ruchu s cílem prozkoumat možnosti spolupráce. Společnosti Shanghai Han Tang Tour a SCITS vycítily příležitosti pro společné itineráře, výměny návštěvníků a společné marketingové iniciativy s evropskými partnery. Shanghai Film Park také vede jednání s mezinárodními kulturními a turistickými organizacemi o vývoji kreativních projektů s tématikou Šanghaje v oblasti imerzivního divadla a hotelů s filmovou tematikou.
Před veletrhem ITB Berlin spolupracovala Čínská národní turistická kancelář ve Frankfurtu s regionálními vysílacími společnostmi, včetně TV Berlin, TV Berlin-Brandenburg (TV BB) a Hamburg 1, na vysílání cestovatelských reportáží o destinacích po celé Číně, včetně Šanghaje. V rámci programu Brückenblick byly v reportážích představeny kulturní a cestovatelské zážitky z několika čínských provincií a měst.
