SANUS otevřel v Jihlavě nové Centrum asistované reprodukce

  14:12
Jihlava 24. září 2025 (PROTEXT) - V Jihlavě bylo nově otevřeno Centrum asistované reprodukce SANUS – jediné specializované IVF pracoviště v Kraji Vysočina. Moderní zařízení s přívětivou atmosférou se nachází na adrese Vrchlického 60, přímo naproti hlavní budově jihlavské nemocnice. Centrum nabízí komplexní péči v oblasti léčby neplodnosti a krátké objednací lhůty. Klinika SANUS svým působením v regionu přináší špičkovou reprodukční medicínu blíže pacientům a zároveň naplňuje svůj cíl zpřístupnit kvalitní péči i mimo velká města.

Nové prostory přinášejí nejen vyšší komfort a přehledné zázemí pro pacienty, ale také lepší podmínky pro efektivní práci odborného týmu. Díky navýšení kapacity je možné nově přijímat pacientky zpravidla do týdne od objednání. SANUS Jihlava je tak i nadále jediným specializovaným IVF centrem v Kraji Vysočina a nyní patří mezi nejmodernější kliniky svého druhu v širším regionu.

S novým zázemím přichází i rozšíření odborného týmu – vedle zkušeného MUDr. Martina Kučery, Ph.D., vítá jihlavské centrum novou posilu, MUDr. Terezu Bezděkovou. Společně tvoří stabilní lékařský tandem, který je připraven pomoci většímu počtu pacientek bez dlouhých čekacích lhůt. Součástí týmu je také vedoucí embryologické laboratoře MVDr. Zuzana Dvořáková, která má více než dvacet let zkušeností v oblasti embryologie a významně přispívá ke kvalitě péče i úspěšnosti IVF cyklů.

IVF centrum SANUS poskytuje komplexní služby v oblasti asistované reprodukce – od diagnostiky příčin neplodnosti přes IVF cykly, inseminace a metodu ICSI až po kryokonzervaci pohlavních buněk a embryí. V oblasti genetického poradenství centrum spolupracuje s MUDr. Věrou Hořínovou. Každý pacient má svého přiděleného lékaře, který jej provází celým procesem léčby, a není nutné mít doporučení od praktického lékaře či gynekologa. Centrum spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami.

20 let péče o páry z Vysočiny

Centrum SANUS v Jihlavě působí nepřetržitě od roku 2005 a 1. května letošního roku oslavilo 20 let existence. Vzniklo jako vůbec první zařízení specializované na reprodukční medicínu v Kraji Vysočina – a zůstává dosud jediným centrem svého druhu v regionu. Za dvě desetiletí zde odborníci pomohli přibližně tisícovce párů překonat problémy s plodností a založit rodinu.

Jedním z hlavních cílů centra je nabídnout dostupnou a komplexní péči bez nutnosti cestovat za IVF léčbou do vzdálených měst, jako jsou Brno nebo Praha. Nyní mohou zájemci využít péče přímo v Jihlavě – v klidném a diskrétním prostředí s osobním přístupem.

Jak se objednat

Zájemci o péči v Centru asistované reprodukce SANUS Jihlava se mohou objednat telefonicky na čísle 567211208, e-mailem na adrese ivf-jihlava@sanus.cz nebo prostřednictvím webových stránek https://www.sanus.cz/centrum-asistovane-reprodukce/jihlava. Centrum má otevřeno od pondělí do pátku mezi 07:00 a 15:00. Parkování je možné přímo v areálu nemocnice nebo u přilehlých nákupních domů.

O SANUS

Centrum SANUS působí v oblasti gynekologie, urologie a především asistované reprodukce již od roku 1995. Začínalo jako první centrum reprodukční medicíny ve východních Čechách a páté v rámci celé České republiky. Postupně rozšířilo svou působnost o pobočky v Pardubicích (2001) a Jihlavě (2005), čímž se stalo klíčovým poskytovatelem péče o neplodné páry v těchto regionech. V roce 2017 bylo v Hradci Králové otevřeno nové centrum reprodukční medicíny s moderním zákrokovým sálem, laboratořemi a ambulancemi, které výrazně zkvalitnilo poskytovanou péči. Díky kombinaci moderní medicíny, zkušeného týmu a lidského přístupu pomohlo Centrum SANUS již více než 10 000 párům na cestě k vytouženému dítěti.

 

Zdroj: SANUS

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

24. září 2025

EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025


vydáno 24. září 2025  15:38


Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025

