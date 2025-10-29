SANY Heavy Industry vstupuje na hongkongskou burzu a dosahuje nového milníku globální expanze díky duálnímu kotování „A+H"

Hongkong 29. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost SANY Heavy Industry (burzovní kód: 6031.HK) byla dne 28. října oficiálně uvedena na hlavní trh Hongkongské burzy cenných papírů. Událost představuje další významný milník v její globalizační strategii. Po debutu na šanghajské burze v roce 2003 (burzovní kód: 600031.SH) dosáhla společnost SANY takzvaného duálního kotování „A+H", čímž položila základy pro budoucí růst na mezinárodních trzích.

Společnost SANY vydala celkem přibližně 632 milionů akcií typu H včetně 15% opce navýšení, a to za emisní cenu 21,30 HKD za akcii. Prvotní veřejná nabídka (IPO) přilákala 21 klíčových investorů, kteří upsali akcie v celkové hodnotě 759 milionů USD. Mezi tyto investory patří například Temasek, BlackRock, Hillhouse, UBS Asset Management, LMR, Oaktree Capital a další, což dokládá silnou důvěru kapitálových trhů ve společnost.

Slavnostní zahájení obchodování se uskutečnilo ráno na hongkongské burze (HKEX) za účasti vládních představitelů, obchodních partnerů, finančních institucí a vedení společnosti SANY. Xiang Wenbo, rotující předseda představenstva skupiny SANY Group a předseda představenstva SANY Heavy Industry, společně s Yu Hongfuem, členem představenstva SANY Group a prezidentem SANY Heavy Industry, symbolicky udeřili na gong, čímž oficiálně otevřeli první obchodní den.

„Tento krok odráží silnou důvěru kapitálového trhu v kvalitní rozvoj společnosti SANY a představuje historickou příležitost rozšířit naše mezinárodní finanční možnosti. S využitím postavení Hongkongu jako ‚superpropojovatele' globálního kapitálu bude společnost SANY i nadále vytvářet udržitelnou hodnotu a přispívat k ekologičtější budoucnosti prostřednictvím svých strategií globalizace, digitalizace a dekarbonizace," uvedl Xiang Wenbo.

Ověřená síla na globálních trzích

Podle údajů společnosti Frost & Sullivan se společnost SANY na základě kumulovaných tržeb z prodeje klíčového segmentu stavební techniky v letech 2020–2024 stala třetím největším výrobcem stavebních strojů na světě a zároveň jako největším výrobcem stavební techniky v Číně. Tržby ze zahraničních trhů rostly složeným ročním tempem 15,2 %, což ze společnosti SANY činí jednoho z nejvíce globalizovaných účastníků tohoto odvětví..

V souladu se svou strategií digitalizace se společnost SANY Heavy Industry stala průkopníkem v oblasti digitální a inteligentní výroby a jako jediná firma v oboru získala certifikaci dvou „Lighthouse Factories" Světového ekonomického fóra (WEF). Zároveň zrychluje svou přeměnu na nízkouhlíkový podnik. V roce 2024 uvedla na trh více než 40 produktů na bázi nové energie, které vygenerovaly tržby přes 567 milionů USD.

Uvedení společnosti SANY Heavy Industry na Hongkongskou burzu cenných papírů představuje nový začátek v historii firmy. Na základě svých klíčových strategií hodlá SANY využít postavení Hongkongu jako mezinárodního finančního centra k posílení napojení na globální kapitálové trhy a zahájení nové etapy své globalizace.

