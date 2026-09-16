SANY Heavy Truck představuje na IAA Transportation 2026 elektrická nákladní vozidla připravená pro sériovou výrobu

Společnost SANY Heavy Truck společně s firmou Putzmeister, členem skupiny SANY Group, se poprvé představila na veletrhu IAA Transportation 2026 pod mottem „Zůstáváme tady" a uvedla portfolio sériově vyráběných bateriových elektrických užitkových vozidel vyvinutých pro evropskou dopravu.
Expozici vévodí těžký nákladní vůz SE636 s bateriovým elektrickým pohonem. Expozice také zahrnuje nákladní vozy a míchačky na beton s bateriovým elektrickým pohonem, což dokládá schopnosti společnosti SANY v celé řadě komerčních dopravních aplikací.
Technologie připravená k sériové výrobě pro evropský trh
Nákladní vozidlo SE636, postavené na podvozku 4x2, je vybaveno bateriovým systémem o kapacitě 636 kWh, má udávaný dojezd až 500 kilometrů a pohotovostní hmotnost 10,9 metrické tuny. Vozidlo získalo typové schválení celého vozidla (WVTA) od EU a již je v provozu v Německu, Turecku a na dalších evropských trzích. Podle společnosti SANY se jedná o první sériově vyráběný těžký nákladní vůz s bateriovým elektrickým pohonem od čínského výrobce, který získal typové schválení EU pro celé vozidlo (EU WVTA).
Na tiskové konferenci v den zahájení veletrhu uvedl Kevin Eichele, odpovědný za vývoj produktů a obchodní rozvoj v oblasti elektrických těžkých nákladních vozidel SANY–Putzmeister, že společnost sleduje dlouhodobou evropskou strategii zaměřenou na komerčně dostupná vozidla ověřená evropskou certifikací a provozem vozového parku v reálných podmínkách.
Zkušenosti zákazníků podložené provozními údaji
Společnost SANY na veletrhu připravila dvoukilometrovou testovací trasu, která umožnila provozovatelům vozových parků, zákazníkům z oblasti logistiky a odborným médiím z Německa, Nizozemska, Polska a dalších trhů si vozidla přímo vyzkoušet. Účastníci vyzdvihli plynulou akceleraci, výkonnost rekuperace energie a nízkou hladinu hluku v interiéru.
Po celém světě bylo do provozu uvedeno více než 70.000 elektrických těžkých nákladních vozidel značky SANY. Od zahájení lokalizovaných evropských operací v roce 2022 se elektrická užitková vozidla společnosti dostala na 15 evropských trhů a mají za sebou více než 20 milionů kilometrů provozní vzdálenosti.
Místní podpora pro dlouhodobý provoz vozového parku
Společnost SANY vybudovala celoevropskou síť zákaznické podpory, aby zajistila dlouhodobou provozuschopnost vozového parku. Ve spolupráci se zavedenými místními servisními partnery poskytuje společnost zákazníkům přístup k přibližně 650 servisním dílnám pro běžnou údržbu, diagnostiku a opravy, spolu s asistenční službou na silnici dostupnou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Evropské servisní týmy společnosti SANY rovněž poskytují odbornou technickou podporu pro komplexní servisní požadavky.
Debut společnosti SANY na veletrhu IAA Transportation představuje významný krok v rámci jejího dlouhodobého závazku vůči Evropě, který spojuje technologii připravenou k sériové výrobě, osvědčené provozní zkušenosti a lokalizovanou podporu. S rostoucím tempem elektrifikace dopravy bude společnost SANY i nadále posilovat svou přítomnost v Evropě a prosazovat praktická, škálovatelná řešení s nulovými emisemi, která pomáhají utvářet efektivnější a udržitelnější budoucnost komerční dopravy.
Zdroj: SANY Heavy Truck
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59186.