SANY hlásí 41% nárůst čistého zisku za rok 2025; provozní cash flow dosáhlo 2,80 miliardy USD

Všechny hlavní segmenty zaznamenaly růst. Tržby z bagrů, které představují hlavní předmět podnikání společnosti, se meziročně zvýšily o 13,73 % na 4,83 miliardy USD. Tržby z betonářské techniky vzrostly o 9,53 % na 2,20 miliardy USD, zatímco tržby z jeřábové techniky stouply o 18,67 % na 2,18 miliardy USD. Tržby ze silniční techniky vzrostly o 25,18 % na 532 milionů USD. Nejrychlejší růst zaznamenala pilotážní technika, kde tržby stouply o 35,81 % na 392 milionů USD. Ostatní segmenty vygenerovaly tržby 2,35 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 13,28 %.
Čistá zisková marže společnosti dosáhla 9,5 %, což je o 1,7 procentního bodu více než před rokem, zatímco silný provozní peněžní tok podtrhl odolnost kvality zisků firmy.
Mezinárodní aktivity zůstaly v roce 2025 klíčovým faktorem růstu. Tržby ze zahraničních trhů dosáhly 7,83 miliardy USD, meziročně vzrostly o 15,14 % a tvořily 64 % celkových tržeb. Růst byl plošný napříč regiony: v Asii a Tichomoří se tržby zvýšily o 16,17 % na 3,34 miliardy USD; Evropa přispěla částkou 1,75 miliardy USD (nárůst o 1,50 %); Amerika vygenerovala 1,56 miliardy USD (nárůst o 8,52 %) a Afrika zaznamenala nejsilnější růst, když tržby vzrostly o 55,29 % na 1,16 miliardy USD.
Společnost SANY pokračovala v rozšiřování své globální sítě výzkumu a vývoje s centry po celém světě a v roce 2025 představila 60 nových produktů pro zahraniční trhy. Její produkty se nyní prodávají ve více než 180 zemích a regionech.
Růst byl tažen poptávkou na rozvíjejících se trzích a stabilní výkonností na vyspělých trzích, která byla podpořena širší lokální přítomností. Do budoucna se očekává, že SANY bude i nadále klást důraz na globalizaci, digitalizaci a dekarbonizaci a zároveň rozšiřovat své portfolio v oblasti obnovitelných zdrojů energie a inteligentních zařízení.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952124/image_1.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg
KONTAKT: Jiawei Zhao, zhaojw16@sany.com.cn