U příležitosti 40. výročí se SANY zaměří na inteligentní a elektrifikované stavebnictví
Skupina SANY se chystá oslavit své 40. výročí největší výstavní prezentací ve své historii na veletrhu bauma CHINA 2026, který se bude konat ve dnech 23.–27. listopadu na dvou místech v Šanghaji a kde plánuje představit novou generaci agentů s umělou inteligencí a robotických strojů. Tato prezentace odráží přesvědčení, jímž se společnost SANY řídí již čtyři desetiletí: trvalý pokrok v oboru se buduje na důvěře, je udržován kvalitou, poháněn inovacemi a znásoben partnerstvím.
Tento milník přichází v klíčovém okamžiku. Stavební stroje vstupují do nové dekády, přičemž se stávají elektrifikovanými a inteligentními, schopnými vnímat své okolí, pracovat koordinovaně a převzít složitější a nebezpečnější úkoly. Společnost SANY věří, že tato dekáda bude patřit agentům s umělou inteligencí a robotickým strojům, a v Šanghaji nabídne první pohled na tuto budoucnost.
Inteligence a elektrifikace v plném rozsahu
Na ploše 9797 čtverečních metrů představí SANY více než 40 strojů, převážně elektrifikovaných a včetně několika novinek, uspořádaných do pěti integrovaných řešení pro těžbu, silniční stavitelství, přístavní provoz a další klíčové aplikace.
Poprvé věnuje společnost SANY celou výstavní halu inteligentním technologiím, kde agenti umělé inteligence a robotická technika fungují jako integrovaný systém. Venku se v rámci živé ukázky představí autonomní stroje pracující ve vzájemné koordinaci. Kompletní nabídka bude odhalena při otevření stánku společnosti SANY 24. listopadu.
Čtyřicet let kvality, budoucnost budovaná společně
Již čtyři desetiletí se SANY řídí heslem „Kvalita mění svět". Vzhledem k tomu, že se odvětví ubírá směrem k budování ekosystémů, tento závazek ke kvalitě se nyní rozšiřuje i na způsob, jakým společnost SANY spolupracuje se zákazníky a partnery, přičemž v centru pozornosti jsou lidé.
Cesta společnosti SANY začala v roce 1986 s měděným svařovacím materiálem. Na této cestě uvedla v roce 2019 do provozu první bezobslužnou flotilu finišerů na světě a tři z jejích továren byly označeny jako „Majáky" Světového ekonomického fóra. Dnes, s více než milionem strojů v provozu po celém světě, usiluje SANY o to, aby se stala robotickou společností s nativním využitím umělé inteligence, s ambicí vést zásadní změnu v lidské produktivitě.
Společnost SANY se těší na přivítání partnerů v Šanghaji. Aktuální informace najdete na LinkedIn a sociálních sítích.
Kontakt: Dongxian Chen, chendx19@sany.com.cn, 86-13922322347
Zdroj: SANY Group
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60093.