Se dnešním zahájením veletrhu bauma CHINA 2026 v Šanghaji oslavuje skupina SANY své 40. výročí prezentací inteligentního a elektrifikovaného stavebnictví pod mottem „Průkopnická inteligence a elektrifikace – společně utváříme budoucnost". Řešení mikrosítí od SANY jsou již k vidění v Šanghajském světovém výstavním a kongresovém centru a její významný stánek se otevře 24. listopadu v Šanghajském novém mezinárodním výstavním centru.
Energie a stroje – fungují jako jeden celek
Integrovaná řešení mikrosítí společnosti SANY se používají po celém světě a opírají se o její portfolio v oblasti větrné, solární a vodíkové energie a skladování energie. Jelikož SANY vyrábí jak energetické systémy, tak elektrické stroje, které je obsluhují, fungují tyto dva prvky jako jeden celek a zajišťují provoz elektrických strojových parků na místech, kde je rozvodná síť slabá nebo zcela chybí.
Návrh začíná analýzou zátěže pomocí umělé inteligence, která přizpůsobuje kapacitu solárních systémů, úložišť energie a dieselových generátorů strojům a pracovním plánům na místě. Během provozu využívá „síťotvorný" systém řízení energie technologii k regulaci obnovitelných zdrojů v řádu milisekund, koordinuje solární a větrné systémy, úložiště energie a dieselové generátory s těžebními zátěžemi, nabíjením a výměnou baterií elektrických strojů a bez přerušení přepíná mezi režimy připojenými k síti a mimo síť. Cloudová platforma nepřetržitě monitoruje zařízení, poskytuje upozornění na anomálie a zajišťuje digitální údržbu.
Inteligence a elektrifikace, od energie po zařízení
Hlavní stánek společnosti SANY představuje převážně elektrifikovaná zařízení, včetně řady nových modelů a modelů nové generace, uspořádaných do pěti integrovaných řešení pro stavebnictví, těžbu, výstavbu silnic, přístavy a zemní práce. Kompletní řešení pro ekologickou těžbu pokrývá celý proces, od výkopu a nakládky po přepravu, srovnávání, drcení a plnění. Jeho ústředním prvkem, který se na veletrhu poprvé představuje veřejnosti, je těžební nákladní vozidlo na bateriový pohon s nejvyšší užitečnou nosností na světě, které unese 240 tun a nabije se za 30 minut. Kromě těžby je na stánku k vidění také inteligentní plně elektrický pásový jeřáb s nejvyšší nosností na světě, a to 320 tun.
Za tím vším stojí vlastní vývoj klíčových komponent, od hydrauliky po elektromotory, pohony a ovládací prvky.
Na 24. listopadu chystá SANY světovou premiéru SanVIST, své inteligentní platformy pro konektivitu se zabudovaným agentem umělé inteligence, a otevře halu věnovanou inteligentním technologiím, která poprvé spojuje její inteligentní produkty, inteligentní výrobu a inteligentní provoz.
Již čtyři desetiletí se společnost SANY řídí svým mottem „Kvalita mění svět". V roce 2025 vzrostl prodej jejích produktů využívajících nové zdroje energie o 115 procent. Jak se SANY vyvíjí v robotickou firmu s umělou inteligencí v krvi, která si klade za cíl stát se vedoucím podnikem v oblasti průmyslové umělé inteligence, vidí před sebou desetiletí, ve kterém budou staveniště fungovat na čistou energii a robotická technika bude pracovat po boku lidí. Čtyřicet let po svém založení vstupuje společnost SANY do této dekády s přesvědčením, které se jen posílilo: společně utváříme budoucnost.
Kontakt: Dongxian Chen, chendx19@sany.com.cn, +86 13922322347
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60183.