SANY Renewable Energy oznámila na WindEnergy Hamburg 2026 nárůst tržeb o více než 300 %

Evropská certifikace podporuje expanzi na trhu
V den zahájení veletrhu předalo DNV společnosti SANY Renewable Energy oficiálně certifikát pro větrnou turbínu SI-17578EU. Kromě základního posouzení zatížení a konstrukční integrity se certifikace vztahuje také na bezpečnost personálu a provozní koncepci. V těchto oblastech klade model SI-17578EU zvláštní důraz na ergonomii a snadnou údržbu, a to díky konstrukčním prvkům, které zjednodušují instalaci, zlepšují bezpečný přístup pro provoz a údržbu a podporují efektivní servis po celou dobu životnosti turbíny.
Technologie přizpůsobená globálním trhům
V rámci veletrhu vystavuje společnost SANY řezový model gondoly o výkonu 10 MW, konstrukční návrh SI-17578EU, aplikace lopatek z uhlíkových vláken a svůj model volného prostoru mezi lopatkami a věží založený na umělé inteligenci. Její zkušební stanice pro turbíny o výkonu 35 MW se šesti stupni volnosti demonstruje, jak vývoj a ověřování produktů podporují jejich nasazení v různých větrných, klimatických a síťových podmínkách.
Společnost SANY se rovněž podílí na širších odborných diskusích v oboru. Guo Xiaoming, zástupce ředitele Výzkumného ústavu větrných turbín pro obnovitelné zdroje energie společnosti SANY, se zúčastnil panelové diskuse organizace GWEC věnované připojení k síti, odolnosti rozvodné sítě a aplikacím umělé inteligence v energetickém sektoru. Společnost byla zařazena na seznam kvalitních dodavatelů větrných turbín od společnosti S&P Global pro rok 2026, přičemž její skóre v hodnocení udržitelnosti podnikání (Corporate Sustainability Assessment) se řadí mezi 1 % nejlepších.
Zkušenosti z projektů posilují schopnosti v oblasti realizace
Instalovaný výkon společnosti SANY Renewable Energy v zahraničí dosáhl 1462,35 MW. Její projekty se rozprostírají po Evropě, Latinské Americe, Střední Asii a Jižní Asii a opírají se o inženýrské postupy v souladu s čínskými a evropskými normami i normami Mezinárodní elektrotechnické komise.
Mezi nedávné milníky patří připojení první turbíny o výkonu 6,25 MW k distribuční síti v Kazachstánu v roce 2023, uvedení do provozu souboru projektů o celkovém výkonu přesahujícím 100 MW v roce 2026 a první projekt modernizace turbíny o výkonu 8 MW ve Střední Asii. Ve Španělsku bylo dokončeno uvedení do provozu první fáze projektu Zuera Autoconsumo, přičemž nebyly zaznamenány žádné poruchy. Společnost SANY také poskytuje inženýrskou a technickou podporu, aby projekty splnily požadavky na due diligence v oblasti financování.
Tyto schopnosti podporují strategii společnosti SANY v oblasti globalizace, digitalizace a dekarbonizace. Prostřednictvím lokálního inženýrství, digitálních řešení a partnerství se společnost SANY snaží realizovat finančně životaschopné a spolehlivé projekty a zároveň podporovat vysoce kvalitní globální růst a odolnost v oblasti čisté energie.
Zdroj: SANY Renewable Energy
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59319.