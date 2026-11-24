To, co návštěvníci vidí, je strategie v praxi. SANY začleňuje inteligenci do svých produktů, výroby i provozních procesů, protože věří, že příští desetiletí ve stavebnictví bude patřit robotickým strojům a agentům umělé inteligence.
Stroje přepracované pro autonomii
Když nikdo nemusí řídit, kabina může pryč. V těžebním průmyslu je zcela nový model SKT165Ei prvním stotunovým autonomním bateriovým elektrickým těžebním nákladním vozem bez kabiny, který kombinuje vysoký výkon, rychlé nabíjení a vysokou bezpečnost. Odstranění kabiny zvyšuje poměr užitečného zatížení o 12 procent, osmisetvoltová platforma s rychlým nabíjením 2C jej dobije za méně než 35 minut a stroj sám nakládá, přepravuje a vykládá pod cloudovým řízením, a to i tam, kde je slabé pokrytí sítě.
V oblasti výkopových prací nabízí prototyp E-MOVE první pohled na plně elektrický robotický bagr. Dalším krokem je, aby mnoho strojů pracovalo jako jeden celek.
Flotily, které pracují jako jeden celek
Mimo halu již jako jedna flotila pracují finišery a válce bez kabin. Bezobslužný vozový park pro pokládku společnosti SANY, první na světě v komerčním nasazení ve velkém měřítku, od roku 2019 najel více než 5000 kilometrů v rámci více než 60 projektů, včetně 480 hodin nepřetržité práce na jedné dálnici. Jeden operátor s tabletem dohlíží až na 15 strojů.
Nový model SSR360C-10E, vyvinutý právě pro takovou flotilu, je plně elektrický válec bez kabiny. Plánování s využitím více agentů zvyšuje efektivitu o více než 20 procent, stroj sleduje plánovanou trasu s přesností na 5 centimetrů a baterie s kapacitou více než 1000 kWh mu zajišťují provoz po dobu více než 12 hodin.
AI, která řídí celý provoz
Inteligence se pak přesouvá ze stroje na provoz. V chytré ekologické betonárně společnosti SANY řídí AI výrobu bez jakéhokoli ručního zásahu a koordinovaný provoz s nízkými emisemi uhlíku zvyšuje provozní účinnost o 20 procent.
SanVIST, která dnes slaví svou světovou premiéru, je inteligentní platforma pro propojení od SANY, vylepšená z aplikace MySANY. Její vestavěný agent umělé inteligence, SANY Neo, přináší pět funkcí: řízení zákaznických projektů, pracovní pokyny, diagnostiku oprav, koordinaci úkolů a identifikaci dílů, což zákazníkům pomáhá spravovat celé projekty kdykoli a kdekoli.
Za každým strojem stojí čtyři desetiletí provozních dat ze stavenišť, dolů a přístavů, která nyní tvoří základ pro trénování umělé inteligence. Společnost SANY, která směřuje k tomu, aby se stala robotickou firmou založenou na umělé inteligenci, a usiluje o vedoucí postavení v oblasti průmyslové umělé inteligence, se drží jedné zásady: stroje přebírají nejtěžší práci, lidé zůstávají v centru dění a staveniště se stávají bezpečnějšími, čistšími a produktivnějšími. Společně utváříme budoucnost.
Kontakt: Chen Dongxian, chendx19@sany.com.cn, +86 13922322347
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60216.