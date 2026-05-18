SAP představil řešení pro autonomní řízení podniku

Praha 18. května 2026 (PROTEXT) - Společnost SAP představila koncept autonomního podniku (Autonomous Enterprise), který má zefektivnit nejdůležitější firemní procesy. Cílem je, aby lidé a umělá inteligence spolupracovali a dokázali reagovat na stále rostoucí nároky globálního byznysu. Novinku ohlásila softwarová společnost na konferenci SAP Sapphire.

U procesů, které jsou pro činnost našich zákazníků klíčové, nestačí, aby byl výsledek‚ téměř správný‘. Musí být přesný a spolehlivý,“ uvedl Christian Klein, generální ředitel SAP. „Propojení platformy SAP Business AI s řešením SAP Autonomous Suite nám umožnilo zapojit agenty umělé inteligence přímo do firemních procesů, dat i pravidel řízení podniků. Díky tomu mohou poskytovat přesné a spolehlivé výsledky vyhovující předpisům a zároveň našim zákazníkům přinášet nové zdroje příjmů a značné úspory nákladů.“

Koncept autonomního podniku zahrnuje sjednocenou platformu pro využívání AI, která umožňuje vytvářet a řídit AI agenty, autonomní sadu řešení pro řízení klíčových podnikových procesů a také nové uživatelské rozhraní.

Představení nové AI platformy

Softwarová firma na konferenci představila SAP Business AI Platform, která se stane novým základem pro vývoj a využívání nástrojů s umělou inteligencí v kontextu firemních dat a procesů. Spojuje SAP Business Technology Platform, SAP Business Data Cloud a řešení SAP Business AI do jednotného prostředí.

Jejím jádrem je nástroj SAP Knowledge Graph, který AI agentům poskytuje strukturovanou mapu všech obchodních entit, procesů a vazeb v prostředí SAP. V aplikaci Joule Studio si uživatelé mohou vytvořit vlastní podnikové AI agenty a aplikace, pracovat v režimu no-code i pro-code a AI frameworky na bezpečné, škálovatelné infrastruktuře spravované společností SAP a optimalizované pro využití AI v podnicích.

Autonomní AI pro finance, HR i logistiku

Na své výroční konferenci softwarová společnost představila i sadu SAP Autonomous Suite, která rozšiřuje stávající podnikové aplikace SAP o AI agenty, kteří samostatně řídí procesy od začátku až do konce.

Sada zahrnuje více než 50 specializovaných asistentů pro oblasti financí, dodavatelského řetězce, nákupu, řízení lidských zdrojů a zákaznické zkušenosti, kteří koordinují více než 200 specializovaných agentů zaměřených na konkrétní úkoly. Jedním z příkladů, které SAP uvedl na konferenci, byl agent, který dokáže zkrátit proces finanční uzávěrky z týdnů na dny díky automatizaci účetních zápisů, odsouhlasení dat a řešení chyb v rámci celého procesu.

Společnost SAP také představila sadu Industry AI, čímž rozšířila své oborové portfolio o sedm autonomních řešení, která dokážou řídit procesy v jednotlivých odvětvích a zároveň zohledňují specifickou procesní logiku, datové modely a regulatorní požadavky daného sektoru.

Na konferenci společnost SAP ukázala i konkrétní spolupráci s evropským energetickým gigantem RWE, kde využití Industry AI pomáhá snižovat neplánované odstávky větrných turbín. V rámci scénáře SAP Autonomous Asset Management analyzují AI agenti data z tisíců minulých incidentů, identifikují pravděpodobnou příčinu problému a automaticky připravují pracovní příkazy s vhodnými nástroji i ověřenými postupy oprav z jiných lokalit.

Nový způsob práce s podnikovým softwarem

Společnost SAP zároveň představila řešení Joule Work, které mění způsob, jakým uživatelé pracují se softwarem SAP. Namísto přepínání mezi jednotlivými aplikacemi a zadávání dat na několika obrazovkách budou uživatelé nyní moci komunikovat primárně s prostředím Joule. Stačí popsat požadovaný výsledek a Joule zajistí správnou kombinaci pracovních postupů, dat a agentů potřebných k vyřízení požadavku.

Joule Work jde nad rámec běžné konverzace s uživatelem, proaktivně poskytuje relevantní informace a v pozadí automatizuje rutinní úkoly, takže práce pokračuje i tehdy, když ji lidé aktivně neřídí. Řešení bude k dispozici na stolních počítačích a mobilních zařízeních napříč systémy SAP i jiných dodavatelů.

Sto milionů euro na podporu zavádění AI ve firmách

Zároveň vznikl fond určený pro partnery SAP ve výši 100 milionů euro. Prostředky budou směřovat k podpoře zákazníků v nasazení AI asistentů a agentů na platformách SAP. Fond je dostupný i pro partnery, kteří na nové platformě SAP Business AI Platform vyvíjejí vlastní agenty nebo rozšiřují stávající řešení pomocí nástroje Joule Studio.

Společnost SAP také rozšířila své nabídky RISE with SAP a SAP GROW s cílem urychlit zavádění umělé inteligence. Oba programy zahrnují přístup k portfoliu asistentů Joule; zákazníci RISE with SAP budou mít během prvního roku aktivované tři asistenty a zákazníci SAP GROW získají plný přístup k celému portfoliu již při spuštění.

Stranou nezůstávají ani zákazníci on-premise řešení SAP S/4HANA a SAP ERP Central Component (SAP ECC). Ti, kteří se rozhodnou převést většinu svého současného prostředí do cloudu, získají přístup ke specializovaným AI scénářům.

Společnost SAP rovněž představila nové agentní nástroje pro digitální transformaci, které snižují náročnost migrace ERP o více než 35 procent zejména díky automatizaci systémové analýzy, oprav kódu, konfigurace a testování ve velkém měřítku.

 

Zdroj: SAP

