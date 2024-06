SAP představuje AI novinky napříč svým portfoliem, přijímá zásady UNESCO

„Umělá inteligence představuje zásadní inovaci, která mění způsob, jakým podniky fungují,“ sdělil na úvod konference generální ředitel SAP Christian Klein. „Produktové novinky a partnerství v oblasti umělé inteligence vycházejí z našeho závazku dodávat podnikům taková řešení, která jim přinesou reálné výsledky, nové nápady a pomohou jim pružně reagovat na rychle se měnící prostředí současného byznysu.“

Novinky v AI pro podniky

Kromě dosahování lepších výsledků se SAP zaměřuje i na to, aby nové technologie umožnily lidem více se věnovat kreativním činnostem.

Jednou z novinek je vytváření reportů pomocí umělé inteligence v SAP SuccessFactors. Manažerům poskytne spolehlivé podklady, které využijí při důležitých rozhodnutích, jako je rozdělování odměn.

Prediktivní funkce v SAP Sales Cloud dokáže předpovědět kombinace obchodníků a produktů, které s nejvyšší pravděpodobností povedou ke zvýšení prodejů.

Inovací se dočkala i platforma SAP Business Technology Platform, která do své infrastruktury zařadila velké jazykové modely od Amazon Web Services (AWS), Meta a Mistral AI s cílem usnadnit využití generativní AI v aplikacích SAP.

Vyšší výkon, nižší uhlíková stopa

S AWS SAP spolupracuje i na zvýšení výkonu a efektivity řešení RISE with SAP. Zařazením modulů s generativní AI dostupných ve službě Amazon Bedrock do AI infrastruktury SAP získají zákazníci bezpečný přístup k široké nabídce velkých jazykových modelů a jejich integraci do podnikových aplikací SAP.

Čipy AWS Graviton3 nově využívá softwarová firma pro provoz řešení SAP HANA Cloud . Výpočetní výkon během analytických úloh se zvýšil až o 30 %, zatímco snížení uhlíkové stopy firma odhaduje o 45 % nižší.

Propojení digitálních asistentů

Digitálního asistenta Joule s generativní AI SAP integroval napříč svým produktovým portfoliem, kde se zaměří na třídění dat a dodávání byznysového kontextu nejen při čerpání informací z různých systémů. Minulý podzim se stal Joule součástí SAP SuccessFactors a dnes ho mohou podniky využít v řešení SAP S/4HANA Cloud, SAP Build nebo SAP Integration Suite.

Největší softwarová firma v Evropě plánuje letos rozšířit využití svého digitálního asistenta i do řešení SAP Ariba a SAP Analytics Cloud.

Na konferenci SAP rovněž oznámil plánovanou integraci Joule s řešením Microsoft Copilot. Vzájemná integrace poskytne uživatelům jednotné prostředí a zjednoduší přístup k informacím, které vzniknou interakcí podnikových aplikací SAP s nástroji Microsoft 365.

Etické principy ve využití AI

Společně s nárůstem využití AI v podnicích zopakoval SAP svůj závazek dodržovat zásady relevantní, spolehlivé a zodpovědné AI.

Během své výroční konference softwarová společnost přijala deset hlavních zásad Doporučení o etice umělé inteligence UNESCO. Jejich cílem je zajistit vývoj a využití AI způsobem, který respektuje lidská práva, podporuje spravedlnost a přispívá k udržitelnému rozvoji.

Nová partnerství

Kromě rozšířené spolupráce s AWS a Microsoftem oznámil SAP i navázání partnerství s dalšími lídry v technologickém odvětví. Ta by měla SAP umožnit ještě rychleji inovovat podnikové aplikace a systémy.

Společně s Google Cloud se zaměří na lepší předpovědi a řízení rizik v dodavatelském řetězci. To by mělo vést k minimalizaci výpadků v dodávkách a lepší optimalizaci zásob. Společnosti integrují řešení SAP Integrated Business Planning for Supply Chain a Joule s AI asistentem Gemini a datovou základnou Google Cloud Cortex Framework.

Model Meta Llama 3 využije SAP k vytváření scénářů pro aplikace v SAP Analytics Cloud. AI model společnosti Meta by měl přinést lepší rozlišení jazykových nuancí a porozumění kontextu.

Do jedné ze svých služeb SAP také využije velké jazykové modely od Mistral AI, globální společnosti se sídlem v Paříži specializující se na generativní AI.

Posledním velkým oznámením bylo rozšíření partnerství s Nvidia. Spojení digitálního asistenta Joule se systémy Nvidia nabídne více než pěti milionům vývojářů v programovacím jazyce ABAP pomoc při generování kódu, jeho analýze a testování. Vývojáři by měli získat více času pro vytváření a zlepšování jednotlivých softwarových nástrojů namísto manuálního psaní kódu.

Konzultantům by mělo spojení přinést zvýšení produktivity prostřednictvím využití umělé inteligence, která čerpá z více než 200 000 stran vzdělávacího obsahu, produktových dokumentací a expertních článků.

Pro zefektivnění prodeje a nákupu komplexních produktů integruje SAP do svého řešení Intelligent Product Recommendation aplikační programovací rozhraní Nvidia Omniverse Cloud. To umožní prodejcům vizualizovat digitální dvojčata jednotlivých produktů ve 3D přímo v aplikaci SAP a vytvářet simulace reálného fungování produktů.

Zdroj: SAP ČR