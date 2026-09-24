Saunérky Aquapalace Praha vybojovaly bronz mezi světovou špičkou

Aufguss-WM patří k nejvýznamnějším mezinárodním soutěžím v oblasti saunových ceremoniálů. Soutěžící v ní předvádějí propracovaná vystoupení, která propojují teplo, vůně, hudbu, světelné efekty a storytelling. Saunéři jsou hodnoceni mezinárodní porotou z několika hledisek – od techniky práce s ručníkem a správného dávkování vůní přes dramaturgii a celkové provedení až po působení na diváky. Soutěží se ve dvou kategoriích, a to jednotlivců a týmů.
Pro tým Aquapalace Praha představovalo letošní mistrovství světa další významný úspěch na mezinárodní scéně. Kateřina Šmídová a Eliška Židek Blažková dokázaly v silné konkurenci 18 zemí vybojovat bronzovou příčku v týmové kategorii. Jejich vystoupení tak zaujalo nejen technickým provedením, ale také celkovým pojetím saunového rituálu a schopností vytvořit pro diváky intenzivní zážitek.
"Umístění na třetím místě je pro nás obrovskou radostí a zároveň potvrzením, že saunové ceremoniály z Aquapalace Praha mají své místo mezi světovou špičkou. Je to výsledek dlouhodobé práce, příprav a především skvělého týmového nasazení," říká Vladana Mrázová Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.
Úspěch na Aufguss-WM 2026 potvrzuje vysokou úroveň saunových ceremoniálů v Aquapalace Praha i směr, kterým se zdejší Saunový svět dlouhodobě rozvíjí. Jako největší saunový svět v České republice nabízí prostor pro špičkové saunové zážitky po celý rok.
Chcete zažít atmosféru špičkových saunových herbal ceremoniálů na vlastní kůži? Přijďte od 25. do 29. listopadu do Aquapalace Praha na 13. ročník mezinárodního festivalu a Mistrovství světa Sauna Herbal Cup 2026. Návštěvníci se mohou těšit nejen na soutěžní ceremoniály, ale také na festivalový program, slavnostní herbal ceremoniály, tematické saunové rituály, vůně bylin a éterických olejů, přírodní ingredience a množství příležitostí k odpočinku a relaxaci.
Zdroj: PEPRconsulting, Aquapalace Praha
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