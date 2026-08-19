Savaya představuje Zumanu, nový komplex u moře na pobřeží Kuta na Bali

Skupina Savaya Group, tým stojící za klubem Savaya Bali, který je v současné době v žebříčku 100 nejlepších klubů roku 2026 časopisu DJ Mag hodnocen jako nejlepší klub v Asii a pátý nejlepší na světě, oznamuje otevření Zumany, nového plážového resortu v Sunset Bay Kuta.
Zumana, která se otevře 19. srpna, představuje novou kapitolu pro skupinu Savaya Group i pro Kutu. Tento areál o rozloze 35 000 čtverečních stop, navržený mezinárodně uznávanou architektonickou a designérskou firmou Rockwell Group, spojuje hudbu, umění, gastronomii a design podél jednoho z nejznámějších pobřežních úseků na Bali.
V samém středu Zumany stojí Zenía, monumentální desetimetrová socha od multidisciplinárního umělce Daniela Poppera. Toto dílo tvoří ústřední bod venkovního představení prostoru, zatímco lehátka u pláže, prostory u bazénu, bary a venkovní taneční parket vytvářejí prostředí, které je navrženo tak, aby plynule přecházelo od pohodových odpolední a setkání při západu slunce k nočním představení.
„Jako skupina založená v Indonésii máme k Bali a jeho obyvatelům hluboce osobní vztah. Kuta sehrála v historii ostrova důležitou roli a my pevně věříme v její další kapitolu. Zumana byla od samého počátku koncipována právě pro toto pobřeží a spojuje indonéského ducha s globálním pohledem v oblasti designu, hudby, umění a pohostinnosti. Jsme hrdí na to, že můžeme přispět k neustálému vývoji jedné z nejikoničtějších destinací na Bali."
Nadia Tjahyadikarta, generální ředitelka, KAJA Group
„Vždy jsme hluboce věřili v Bali, jeho obyvatele a kulturu, díky níž je tento ostrov jedinečný na celém světě. Kuta byla jedním z míst, která jako první představila Bali světu, a věříme, že má šanci vstoupit do nové, vzrušující kapitoly. Prostřednictvím Zumany chceme být součástí této revitalizace, ctít ducha a energii, díky nimž se Kuta stala ikonou, a zároveň vytvořit něco, co bude relevantní pro dnešní Bali i pro budoucí generace."
Alex Cordova, generální ředitel, Savaya Group
Zumana oslaví svůj oficiální víkend slavnostního otevření 25.–26. září, přičemž v pátek vystoupí jako hlavní hvězda skupina The Martinez Brothers a v sobotu živě zahraje skupina Satori. Tento víkend představí hudební identitu založenou na mezinárodním programu a přirozeném přechodu od západu slunce do noci.
Zumana je otevřena denně v Sunset Bay Kuta od 19. srpna 2026.
Vstupenky a rezervace stolů: ZumanaBali.com
Kontakt: Gillean Clark, vedoucí komunikace – Savaya Group, Gillean.Clark@savayagroup.com