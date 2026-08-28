Sayari a DataExpert uzavřely partnerství s cílem poskytovat vládám po celé Evropě suverénní AI pro ekonomickou bezpečnost

- Toto partnerství rozšiřuje působení společnosti Sayari ve vládním sektoru v regionu, kde již podporuje řadu největších finančních institucí a nadnárodních podniků.
- Propojuje odborné služby společnosti DataExpert zaměřené na vládní sektor – implementaci, školení a podporu přímo v dané zemi – s informacemi z primárních zdrojů a suverénní AI platformou společnosti Sayari
Sayari, důvěryhodná platforma umělé inteligence pro ekonomickou bezpečnost a komerční rizika, dnes oznámila partnerství v oblasti distribuce a sdílení znalostí se společností DataExpert, specializovaným poskytovatelem řešení v oblasti kyberkriminality, podvodů a digitálního vyšetřování pro vládní a bezpečnostní orgány po celé Evropě. Díky tomuto partnerství se platforma Sayari rozšiřuje na vládní, policejní, obranné a finanční zpravodajské agentury v osmi zemích: Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Dánsku, Finsku, Islandu, Norsku a Švédsku.
Vlády po celé Evropě budují novou institucionální infrastrukturu pro boj proti finanční kriminalitě. Nové sankční orgány, nový orgán EU pro boj proti praní špinavých peněz a nové národní strategie vznikají tempem, jaké jsme neviděli desítky let. Každý z nich potřebuje analytické nástroje, které dokážou sledovat vlastnictví, obchod a tok peněz přes hranice. A podle zákona EU o umělé inteligenci potřebují důvěryhodnou umělou inteligenci s odpovídajícími bezpečnostními zárukami.
Společnost Sayari již v Evropě vykonává významnou práci, přičemž její zpravodajské služby podporují mnoho z největších finančních institucí a nadnárodních korporací, stejně jako vládní subjekty. Toto partnerství dále rozšiřuje její působnost na vládní trh v tomto regionu. Díky konzultantům a analytikům společnosti DataExpert působícím přímo v organizacích, školicí akademii a hlubokým kořenům v evropské komunitě otevřených zpravodajských zdrojů (OSINT) a vyšetřovatelů získávají agentury odbornou implementaci, přizpůsobené pracovní postupy a podporu přímo v dané zemi již od prvního dne.
„Evropské agentury jsou nuceny čelit přeshraniční finanční kriminalitě, obcházení sankcí a šíření zboží dvojího užití tempem, na které jejich současné nástroje nebyly nikdy navrženy," uvedl Gino Flem, výkonný ředitel společnosti DataExpert pro Benelux. „Spojením zpravodajských informací z primárních zdrojů společnosti Sayari s našimi vyšetřovacími odbornými znalostmi a podporou přímo v dané zemi získávají agentury schopnosti, které mohou okamžitě nasadit, bránit a dále rozvíjet."
„Ekonomická bezpečnost se stala základním principem evropské státní politiky; země v tomto regionu to rozpoznaly jako první a postupují nejrychleji – zavádějí nové donucovací instituce, nové strategie boje proti finanční kriminalitě a významně investují do suverénní umělé inteligence," uvedl Farley Mesko, generální ředitel společnosti Sayari. „Investujeme zde, protože právě zde se píše budoucnost ekonomické bezpečnosti, a také proto, že tyto vlády nastavily správnou laťku: přijmou pouze takovou AI, kterou mohou kontrolovat, auditovat a obhájit u soudu. To je standard, na který jsme se zaměřili. Instituce hájící otevřené ekonomiky si zaslouží stejný přehled o globálním obchodu, jaký již poskytujeme největším bankám a podnikům v regionu. Díky společnosti DataExpert jej získají spolu s odbornou podporou přímo na místě."
Suverénní AI, vytvořená pro regulátory i regulované subjekty
Suverénní AI od společnosti Sayari může běžet ve vlastním prostředí agentury – v jejím cloudu, soukromé izolovaném prostředí nebo utajeném cloudu. Modely jsou vlastními modely společnosti Sayari, trénovanými na základě 12 let analytické praxe, nikoli na datech klientů, a využívají předvídatelný model cen za infrastrukturu namísto účtování za jednotlivé tokeny. U každého výstupu je uveden zdroj a hodnocení jeho spolehlivosti a konečné rozhodnutí zůstává na člověku. Základem je model Commercial World Model společnosti Sayari: více než 12 miliard záznamů z primárních zdrojů z více než 250 jurisdikcí, zpracovaných do podoby reálného obrazu globálního obchodu.
Prostřednictvím platformy DataExpert mohou agentury v regionu tuto technologii využít pro úkoly, které jejich vlády označily za prioritní, včetně:
- přeshraničního sledování složitých nelegálních finančních sítí na podporu jednotek finančního zpravodajství a vyšetřování orgánů činných v trestním řízení,
- kontroly vývozu a prosazování obchodních předpisů u zboží dvojího užití, včetně odklonu do třetích zemí a sítí vlastnictví stínových flotil,
- mapování sítí obcházení sankcí skrytých za vrstvenými korporátními strukturami,
- ověřování skutečných vlastníků a integrity registrů,
- rizik v dodavatelském řetězci v oblasti obrany a národní bezpečnosti, od zahraničního vlastnictví, kontroly nebo vlivu až po závislost na kritických minerálec,
- bezpečnosti investic, jelikož nové nařízení EU o prověřování přímých zahraničních investic (FDI) podněcuje modernizaci všech vnitrostátních prověřovacích režimů v regionu.
Další informace
Společnosti DataExpert a Sayari uspořádají 1. září od 10:00 do 11:00 SEČ společný webinář na téma: „Po stopách papírových dokladů: Sledování čínských organizací zabývajících se praním špinavých peněz od Zlatého trojúhelníku až do Evropy pomocí Sayari." Účastníci se dozvědí, jak vyšetřovatelé využívají údaje o vlastnictví společností a obchodní záznamy k vysledování nelegálních peněz přes hranice a odhalení sítí, které za nimi stojí.
O společnosti DataExpert
DataExpert je důvěryhodným partnerem v oblasti vyšetřování a zpravodajství, specializujícím se na OSINT, digitální forenzní analýzu, analýzu dat a kyberbezpečnost. Pomáhá vládním orgánům, orgánům činným v trestním řízení a podnikovým organizacím přeměnit komplexní data na informace, na jejichž základě mohou jednat, a to díky komplexní škále služeb zahrnující zapojení, implementaci, školení a podporu. dataexpert.nl
O společnosti Sayari
Sayari poskytuje infrastrukturu pro analytické rozhodování založené na důvěryhodné a suverénní AI v oblasti ekonomické bezpečnosti a komerčních rizik. Její model Commercial World Model zpracovává více než 12 miliard záznamů z primárních zdrojů z více než 250 jurisdikcí a umožňuje využívat umělou inteligenci, která uvažuje jako odborný analytik, dokládá svůj postup a každý nález vysleduje až k primárnímu zdroji, který si mohou zákazníci zobrazit a kontrolovat. Společnost Sayari, jíž důvěřují jak regulační orgány, tak regulované subjekty, je využívána americkou Celní a hraniční ochranou (U.S. Customs and Border Protection), britským Úřadem pro daně a cla (HM Revenue & Customs), podniky z žebříčku Fortune 500 a tisíci odborníků ve více než 35 zemích k zabezpečení dodavatelských řetězců, odhalování obcházení sankcí a rizik nucené práce a k rozbíjení nelegálních sítí. sayari.com
Kontakt: press@sayari.com