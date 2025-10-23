Sazka nově umožňuje dobíjení elektronické peněženky Aircash přímo na svých terminálech

Aircash je elektronická peněženka, která umožňuje platby na internetu, hotovostní vklady, převody peněz mezi uživateli i do zahraničí a poskytuje služby v oblastech, jako je doprava a zábava. Aircash je také vydavatelem předplacené karty Aircash Mastercard, která je snadno dostupná a lze ji používat k platbám v obchodech, při online transakcích i k výběrům z bankomatů po celém světě. Dobití přes Sazku probíhá jednoduše – zákazník v aplikaci Aircash zvolí možnost Dobít na Sazce, zadá částku, kterou chce vložit, a aplikace vygeneruje QR kód. Po jeho naskenování obsluhou a zaplacení hotovosti jsou peněžní prostředky připsány na účet do deseti minut.
„Naší ambicí je, aby terminály Sazky byly místem, kde zákazníci snadno vyřeší většinu běžných potřeb – od plateb a dobíjení po digitální peněženky. Díky spolupráci s Aircash přidáváme další službu, která posouvá naše terminály blíže moderním fintech řešením a umožňuje zákazníkům pohodlně spravovat finance podle svých potřeb,“ říká Adéla Miřátská, key account manažerka ze společnosti Sazka.
Společnost Aircash, registrovaná u Evropského bankovního úřadu, drží licenci pro vydávání elektronických peněz a má více než 1,6 milionů uživatelů po Evropě. Nyní vstupuje na český trh, kde díky propojení se sítí Sazka terminálů získává přístup k jedné z nejrozsáhlejších fyzických distribučních sítí v zemi.
Sazka jako místo pro každodenní služby
Spuštěním služby Aircash Sazka navazuje na strategii rozvoje neloterijních aktivit. Na jejích terminálech mohou zákazníci:
- zaplatit faktury za energie, vodu, internet či pojištění,
- dobít kredit mobilního telefonu,
- vyzvedávat a odesílat balíky díky spolupráci s dopravci jako PPL, Zásilkovna nebo DPD,
- a samozřejmě si také vsadit nebo zakoupit stírací losy.
Zdroj: Sazka